Mutiges Union Berlin holt Remis bei Ajax - Leverkusen verliert irres Duell gegen Monaco

Freitag, 17.02.2023 - 08:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin hat mit einem 0:0 bei Ajax Amsterdam die Chance aufs Achtelfinale der Europa League bewahrt. Die Eisernen hätten sich im Playoff-Hinspiel sogar eine noch bessere Ausgangslage fürs Rückspiel erspielen können. Bayer Leverkusen kassierte im rasanten Duell mit der AS Monaco eine bittere wie vermeidbare 2:3-Heimschlappe. Das Gigantenduell zwischen dem FC Barcelona und Manchester United fand keinen Sieger, bot aber vier Tore.

Die Überflieger aus Köpenick haben Ajax Amsterdam ein 0:0 abgetrotzt. In der Johan-Cruyff-Arena, in der rund 2.700 Union-Anhänger die Eisernen durchweg anpeitschten und für Heimspiel-Atmosphäre sorgten, war der 1. FC Union Berlin dem Sieg sogar deutlich näher als der niederländische Gastgeber.

1. FC Union gefährlicher als Ajax - Thorsby-Treffer vom VAR einkassiert

Defensiv ließ der Sensations-Zweite aus der Bundesliga so gut wie gar nichts zu. CL-Absteiger Ajax Amsterdam biss sich an der disziplinierten und kompakten Union-Abwehr die Zähne aus und brachte während der 90 Minuten nicht einen gefährlichen Torschuss zustande. Der 1. FC Union strahlte zwar auch nur selten Gefahr aus, hatte aber nach chancenarmer ersten Halbzeit nach dem Wechsel die besseren Möglichkeiten.

Erst musste Gerónimo Rulli einen Freistoß von Josip Juranovic entschärften (56.), kurz darauf zwang Haberer-Vertreter Morten Thorsby mit einem Kopfball den Ajax-Keeper zu einer starken Parade. In der 65. Minute jagte Thorsby das Leder zur vermeintlichen Gästeführung in die Maschen, doch der VAR kassierte den Treffer wegen Handspiels ein. Eine knifflige, aber korrekte Entscheidung.

Thorsby-Botschaft an Ajax: „Wissen, dass wir zu Hause noch stärker sind“

So blieb es bei der Nullnummer, die sich Union Berlin mit seinem mutigen Auftritt gegen den niederländischen Rekordmeister auch redlich verdiente. Auch wenn die Siegesserie der Eisernen nach fünf Pflichtspielen in Amsterdam ihr Ende fand, war Mittelfeldakteur Thorsby zufrieden.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, erklärte der Norweger am RTL-Mikrofon und schickte Ajax gleich noch eine Warnung hinterher. „Und wir wissen, dass wir zu Hause noch stärker sind.“ Im Playoff-Rückspiel am nächsten Donnerstag will Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei den Sprung in die Runde der besten 16 perfekt machen. Zuzutrauen ist es den Rot-Weißen allemal.

Unnötige Pleite: Bayer Leverkusen verliert irres Duell gegen AS Monaco

Für Bayer Leverkusen ist das Weiterkommen in der Europa League in weite Ferne gerückt. In einer irren Partie mit reichlich Wendungen unterlag die Werkself in der heimischen BayArena der AS Monaco mit 2:3. Für den 0:1-Pausenrückstand sorgte Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky mit einem kuriosen Slapstick-Eigentor (9.). Doch die Elf von Trainer Xabi Alonso kam deutlich verbessert aus der Kabine.

Moussa Diaby (48.) markierte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich, ehe der überragende Florian Wirtz mit einem Traumtor (59.) Leverkusen in Führung brachte. In der Folge hatten die Rheinländer das Geschehen eigentlich im Griff, ließen jedoch mehrere Gelegenheiten zum dritten Treffer ungenutzt. Das sollte sich rächen. Denn die Monegassen schlugen mit zwei sehenswerten Distanztreffern von Krépin Diatta (74.) und Axel Disasi (90.) zurück und bescherten Bayer Leverkusen eine Niederlage, die absolut vermeidbar war.

Kein Sieger im Gigantenduell Barça vs. ManUnited

Die internationalen Schwergewichte FC Barcelona und Manchester United lieferte sich ebenfalls phasenweise einen wilden Schlagabtausch, der in einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden mündeten. Nach torlosem erstem Durchgang brachte Marcos Alonso (50.) die Katalanen in Front, doch die Red Devils aus der Premier League drehten durch Marcus Rashford (53.) und einem Eigentor von Jules Koundé (59.) die Partie binnen sechs Minuten. Das letzte Wort hatte allerdings Raphinha (76.), der den 2:2-Endstand markierte. Somit ist noch völlig offen, ob Barça oder ManUnited in die K.o.-Runde einziehen wird.

Klar auf Achtelfinal-Kurs befindet sich der FC Sevilla. Die Spanier machten mit der PSV Eindhoven kurzen Prozess - 3:0. Gut im Rennen liegen außerdem Schachtar Donezk (2:1 gegen Stade Rennes) und RB Salzburg (1:0 gegen AS Rom), während Juventus Turin (1:1 gegen Nantes) und Sporting Lissabon (1:1 gegen Midtjylland) ihrer Favoritenrolle nicht gerecht wurden.