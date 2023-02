Union Berlin schaltet Ajax Amsterdam aus - Bayer Leverkusen nach Elfer-Krimi weiter

Freitag, 24.02.2023 - 10:05 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen haben für eine Euro-Party gesorgt! Die Bundesligisten überstanden die Playoff-Runde und stehen im Achtelfinale der Europa League. Union bezwang im Rückspiel Ajax Amsterdam mit 3:1 und schreibt damit das nächste Kapitel einer märchenhaften Saison. Der Werksklub aus Leverkusen zitterte sich bei der AS Monaco im Elfmeterschießen in die Runde der letzten 16! Dort sind auch ManUnited und Juve vertreten.

Das Stadion An der Alten Försterei erlebte den nächsten magische Abend: Vor frenetischer Kulisse triumphierte der 1. FC Union Berlin in seinem wichtigsten Spiel der Europapokalgeschichte mit 3:1 (2:0) über Ajax Amsterdam. Nach der Nullnummer im Playoff-Hinspiel stürmen die Köpenicker damit erstmals in das Europa League Achtelfinale.

Eiskaltes Union Berlin bringt Ajax Amsterdam zur Strecke

Die Gäste aus den Niederlanden waren zwar über weite Strecken spielbestimmend, doch die Eisernen glänzten mal wieder mit einer eiskalten Chancenverwertung und zogen Ajax zudem mit ihren kämpferischen, disziplinierten Qualitäten den Zahn. Robin Knoche (20.) verwandelte etwas glücklich einen Foulelfmeter, kurz vor der Pause erhöhte Winter-Neuzugang Josip Juranovic (44.) mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, bei dem Ajax-Keeper und Weltmeister Gerónimo Rulli aber keine gute Figur machte.

Direkt nach dem Wechsel ging es munter weiter. Mohammed Kudus (47.) verkürzte nach einer Flanke für die Gäste aus Amsterdam, doch der 1. FCU gab postwendend die richtige Antwort und zeigte dabei seine Stärke bei Standards. Nach einer Juranovic-Ecke köpfte Danilho Doekhi (50.) zum vorentscheidenden 3:1 und verwandelte die mit 21.800 Zuschauern ausverkaufte Alte Försterei in einen Hexenkessel. Die Eisernen brachten den Vorsprung gekonnt ins Ziel und blieben damit auch im neunten Pflichtspiel im Jahr 2023 ungeschlagen.

Bayer Leverkusen bezwingt AS Monaco & sorgt für ein Novum

Bayer Leverkusen musste deutlich mehr um das Achtelfinale zittern. Die Werkself konnte nach der 2:3-Heimpleite in der Vorwoche bei der AS Monaco mit dem gleichen Ergebnis das Rückspiel gewinnen. Nach torloser Verlängerung musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, in dem der Bundesligist die besseren Nerven bewies. Alle fünf Bayer-Schützen trafen, während für die Monegassen Eliot Matazo scheiterte. Mit 5:3 wurde die Elfmeter-Lotterie gewonnen!

Ein historischer Erfolg für Bayer Leverkusen, die erstmals nach einer Heimpleite auf europäischer Bühne doch noch weitergekommen sind. Großen Anteil daran hatte Ausnahmetalent Florian Wirtz. Der 19-Jährige erzielte in einer intensiven Auftaktphase die Führung (13.), die die AS Monaco durch Wissam Ben Yedder (19./FE) aber schnell ausglich. Doch die Rheinländer schlugen in Person von Exequiel Palacios (21.) noch schneller zurück. Im zweiten Durchgang erhöhte Amine Adli (56.) auf 3:1, ehe auf der anderen Seite der eingewechselte Breel Embolo (84.) kurz vor Schluss per Kopfballtreffer die Verlängerung erzwang.

ManUnited kegelt Barça raus - Di María schießt Juve ins Achtelfinale

Das Gigantenduell der EL-Zwischenrunde zwischen Manchester United und dem FC Barcelona entschieden die Engländer zu ihren Gunsten. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel siegten die Red Devils im heimischen Old Trafford mit 2:1. Dabei brachte Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (18.) per verwandelten Elfer die Katalanen zunächst in Front. Doch das Brasilien-Duo Fred (47.) und Antony (73.) drehte die Partie nach der Pause zugunsten von Manchester.

Auch Juventus Turin erreichte das Achtelfinale. Die Alte Dame kann sich beim argentinischen Weltmeister Ángel Di María bedanken, der alle drei Treffer zum 3:0-Erfolg beim FC Nantes beisteuerte. Das Hinspiel in Italien endete mit einem 1:1.