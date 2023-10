SF 49ers deklassieren Dallas Cowboys - Auch Philadelphia Eagles bleiben ungeschlagen

Montag, 09.10.2023 - 13:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die San Francisco 49ers haben die Dallas Cowboys im Top-Spiel von Week 5 der NFL ordentlich vermöbelt. Mit 42:10 fegten die Niners um Quarterback Brock Purdy die Texaner vom Platz und feierten damit den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Auch die Philadelphia Eagles hielten sich gegen die LA Rams weiter schadlos. Der amtierenden NFL-Champion aus Kansas City hat ebenfalls Grund zum Jubeln, während die New England Patriots eine empfindliche Heimklatsche kassierten.

Das Monday Night Game (Las Vegas Raiders vs. Green Bay Packers) steht zwar noch aus, doch das Topspiel am 5. Spieltag in der NFL fand zweifelsohne in San Francisco statt. Die heimischen 49ers empfingen die Dallas Cowboys zum großen Showdown der NFC-Conference - doch dieser mündete in einer äußerst einseitigen Angelegenheit.

Brock Purdy führt San Francisco 49ers zum Sieg gegen Cowboys

Denn die San Francisco 49ers machten mit den Texanern kurzen Prozess, siegten leicht und locker mit 42:10. Der 5. Sieg in Folge für die Franchise aus Kaliforniern, während die Dallas Cowboys bei 3:2-Siegen stehen.

Für die 49ers trumpfte Quarterback Brock Purdy mal wieder groß auf. Der 23-Jährige verbuchte vier Touchdown-Pässe, drei davon waren an Tight End George Kittle adressiert. Nachdem Purdy schon in der Vorwoche beim SF-Erfolg gegen die Arizona Cardinals mit 20 von 21 angekommenen Pässen brillierte, fanden gegen die Dallas Cowboys 17 von 24 Pässen für 252 Yards Raumgewinn einen Abnehmer.

Christian McCaffrey baut TD-Serie aus - Historische Klatsch für Dallas Cowboys

Außerdem bemerkenswert: 49er Christian McCaffrey hat seine Touchdown-Serie weiter ausgebaut. im 14. NFL-Spiel in Folge rannte der Running Back mit dem Ei in die Endzone. Bei den Dallas Cowboys erlebte hingegen Quarterback Dak Prescott einen gebrauchten Tag. Drei Sacks musste der Spielmacher einstecken, der zudem in drei aufeinanderfolgenden Drives eine Interception warf.

Die Offense der San Francisco 49ers hat die Defense der Cowboys, die als eine der besten in der NFL gilt, regelrecht auseinandergenommen. Und für Dallas war die Klatsche mit 32 Punkte Unterschied auch die höchste Pleite seit zehn Jahren (damals 17:49 gegen New Orleans Saints)! San Francisco setzte hingegen mit diesem Triumph ein dickes Ausrufezeichen und wird in der NFC neben Cowboys und Philadelphia Eagles als heißer Super-Bowl-Kandidat gehandelt.

Bei den Rams: Auch Philadelphia Eagles feiern 5. Sieg im 5. Spiel

Apropos Philadelphia Eagles - auch die Eagles haben ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit verteidigt und siegten mit 23:14 bei den Los Angeles Rams. Die 49ers und Eagles sind die einzigen Teams der NFL, die in der noch jungen Spielzeit ihre ersten fünf Spiele gewonnen haben. Solch einen Traumstart legte Philadelphia auch schon im letzten Jahr hin.

Eagles‘ Quarterback Jalen Hurts (25/38 Pässe, 303 Yards) besorgte mit einem Lauf in die Endzone kurz vor der Halbzeit die 17:14-Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang war dann auf gewohnt starke Abwehr der Philadelphia Eagles Verlass. So konnten die LA Rams, die bis dahin zu den positiven Überraschungen der Saison zählten, keine Punkte mehr auf die Scorecard bringen.

Meister Kansas City siegt - Mahomes vervollständigt Sammlung gegen Vikings

Auch die Kansas City Chiefs können mit dem bisherigen Saisonstart zufrieden sein. Obwohl beim amtierenden NFL-Meister längst noch nicht alles rund läuft, gab es für KC in Week 5 den vierten Sieg. Die Chiefs behielten bei den Minnesota Vikings mit 27:20 die Oberhand und verpassten dem Gastgeber die vierte Pleite.

Mit zwei Touchdown-Pässen im dritten Viertel stellte MVP Patrick Mahomes die Weichen auf Sieg. Ohnehin lieferte der Star-Quarterback eine überzeugende Vorstellung ab. 31 seiner 41 Pässe kamen an und das Ganze für einen Raumgewinn von 281 Yards. Für Mahomes sollte es auch ein besonderer Sieg werden. Schließlich waren die Vikings bis zu diesem Spieltag das einzige Team, gegen die er in der NFL noch keinen Sieg holen konnte. Nun ist diese Mahomes-Sammlung vollständig.

Historische Pleite für Patriots & Head-Coach Belichick

In der AFC Conference liegen die Kansas City mit 4-1 gleichauf mit den Miami Dolphins an der Spitze. Das Team aus Florida setzte sich im heimischen Hard Rock Stadium gegen die New York Giants mit 31:16 durch.

Ganz anders die Stimmung bei den New England Patriots. Nachdem die Pats bereits in der Vorwoche mit der 3:38-Pleite in Dallas übel Prügel bezogen, setzte es für den sechsmaligen Super-Bowl-Champion nun das nächste Debakel folgen. Gegen die New Orleans Saints kassierte New England eine 0:34-Heimpleite. Gleichbedeutend mit der höchsten Heimniederlage, die der 71-jährige Head-Coach Bill Belichick in seiner langen Karriere einstecken musste. Angesichts von vier Pleiten aus den ersten fünf Partien mehren sich die Rufe nach einer Trainerentlassung.

Buffalo Bills kassieren überraschende Pleite in London

Dagegen konnten die Cincinnati Bengals, die mit drei Niederlagen aus den ersten vier Partien schlecht aus dem NFL-Startblock kamen, einen wichtigen Sieg einfahren. Auswärts triumphierten die Bengals gegen die Arizona Cardinals mit 34:20. Sieggarant dabei war das harmonische Zusammenspiel zwischen Quarterback Joe Burrow und Receiver Ja’Marr Chase. Chase fing insgesamt 15 Burrow-Pässe, inklusive drei TD-Pässe, und stellte damit einen neuen Rekord für Cincinnati auf.

Eine überraschende Niederlage setzte es derweil für die Buffalo Bills. In London musste sich der Favorit den Jacksonville Jaguars mit 20:25 geschlagen geben. Im Duell, das von den Defense-Reihen dominiert war, agierten die Bills recht einfallslos, wenngleich der schwache Auftritt auch den Reisestrapazen geschuldet werden kann. Zumal Jacksonville bereits seit über eine Woche in Englands Metropole weilt und sein erstes London-Game mit 23:7 gegen Atlanta gewann.