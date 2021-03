Molly Holly vor Aufnahme in die WWE Hall of Fame - Erster Name für 2021 steht fest

Samstag, 13.03.2021 - 09:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am 06. April 2021 hat die WWE ihre diesjährige Hall of Fame Zeremonie in Planung. Nun ist auch bekannt, welche Dame zuerst in die Hall of Fame aufgenommen wird. Dabei handelt es sich um die WWE-Legende Molly Holly. Sie war unter anderem zweifache Women´s Champion und gewann einmal den WWF Hardcore Championship.

Mit der Aufnahme in die Hall of Fame räumt man Molly Holly ihre großen Verdienste in der WWE ein. Sie war Teil einer wichtigen Frauengeneration, welche sicherlich mit den Boden ebnete, um eine spätere Women´s Revolution zu ermöglichen. Bekannt ist sie vor allem für hochklassige Matches gegen Trish Stratus.

Mollys größte Errungenschaften in der WWE

Ihren ersten großen Titelgewinn durfte Molly beim King of the Ring im Jahre 2002 feiern. Dort traf sie auf Trish Stratus und holte sich den Titel von der Kanadierin. Sie durfte den Titel 91 Tage lang behalten, ehe sie ihn bei Unforgiven 2002 erneut an Trish Stratus verlor.

Danach war Holly für ein halbes Jahr weitestgehend aus dem Titelrennen genommen worden, bis sie im Juli 2003 eine neue Titelchance erhielt. Bei einer Ausgabe von Monday Night RAW sicherte sie sich den Titel gegen Gail Kim und machte sich damit zur zweifachen Titelträgerin. Dieses Mal dauerte ihre Regentschaft sagenhafte 210 Tage.

Die 24/7 Hardcore Championship Regel

Molly Hollys zweite Titelregentschaft dauerte bis in das Jahr 2004. Dort gab sie den Titel bei einer RAW-Ausgabe an Victoria ab. Bei einem Match im Zusammenhang mit der Großveranstaltung WrestleMania XX verlor sie erneut gegen sie und ihr wurden als zusätzliche Strafe live auf der Rampe die Haare abrasiert.

Interessant ist auch, dass sie eine der ersten Frauen war, die den WWF Hardcore Titel gewinnen durften, nachdem Anfang der 2000er Jahre die 24/7 Regel ins Leben gerufen wurde. Sie gewann den Titel, der zu jener Zeit kein Prestige mehr innehatte, bei WrestleMania X8, indem sie The Hurricane pinnte. Damals noch als Mighty Holly. Sie verlor den Titel noch in derselben Nacht an Christian.

Zwei Auftritte beim Royal Rumble

Molly Holly durfte bereits zwei Mal einen Überraschungsauftritt bei dem Royal Rumble der Frauen absolvieren. So trat sie bei dem ersten Match in der WWE-Frauengeschichte als Startnummer 12 an und es gelang ihr sogar, Sarah Logan zu eliminieren. Sie selbst wurde von Michelle McCool über das oberste Seil befördert.

Bei dem Royal Rumble Match im Jahre 2020 wiederholte sie ihren Überraschungsauftritt. Dieses Mal als Startnummer 3 und es gelang ihr gar, eine längere Zeit im Match zu verbleiben und zu verdeutlichen, dass sie nichts im Ring verlernt hatte.

Verdiente Aufnahme in die WWE Hall of Fame

Dass Molly Holly in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird, war sicherlich nur eine Frage der Zeit. Jedoch dürfte es für viele Fans überraschend gewesen sein, dass beispielsweise die Bella Zwillinge vor ihr berücksichtigt wurden. Holly war eine Pionierin im Ring und überzeugte mit Leistung.

Betrachtet man die Zeit der beginnenden 2000er Jahre, so gehört Molly auf jeden Fall zu den großen Namen der Frauenabteilung der WWE. Zwei Titelgewinne sprechen für ihr Talent und auch ihre immer wiederkehrenden Auftritte sorgen stets bei Freude bei den Fans.

Molly Holly ist nun der erste Name, welcher für die diesjährige WWE Hall of Fame Zeremonie am 06. April bekannt wurde. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und updaten, sobald weitere Namen für die Ruhmeshalle veröffentlicht werden.