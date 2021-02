WWE News: Lacey Evans ist schwanger! Ist der 71-jährige Ric Flair der Vater?

Mittwoch, 17.02.2021 - 12:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

In der aktuellen Ausgabe von Monday Night RAW wurde von Lacey Evans bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Diese Meldung betrifft nicht nur ihre Fehde gegen Charlotte Flair vor den WWE-Kameras, sondern auch ihr reales Leben, da Evans der WWE tatsächlich mitteilte, dass sie schwanger ist. Entsprechend musste die Storyline ein wenig angepasst werden und auch ihr Match gegen RAW-Womens-Champion Asuka muss nun von der Card des PPVs Elimination Chamber 2021 genommen werden.

Aufgrund der Meldung rund um ihre reale Schwangerschaft, kann das geplante Championship-Match gegen Asuka natürlich nicht wie vorgesehen stattfinden. Tatsächlich bedeutet die Schwangerschaft eine längere Auszeit für Evans in Hinsicht auf Matches, was in diesem Falle jedoch eine erfreuliche Nachricht für den WWE-Superstar ist. Eine Titelregentschaft seitens Evans ist damit jedoch erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Evans weiterhin in den Shows zu sehen

Stand jetzt ist es jedoch geplant, Lacey Evans weiterhin in den Shows einzusetzen. So ist es denkbar, dass sie in diversen In-Ring-Segmenten auf Charlotte Flair und ihren Vater, den 16-fachen Champion Ric Flair, trifft, der auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Fehde spielen könnte. Evans wurde in den WWE-Shows schon einmal als Mutter präsentiert, da sie bereits eine Tochter mit dem Namen Summer hat, welche in einer Fehde mit Sasha Banks vor den Kameras zu sehen war.

Ist Ric Flair der Vater des Babys? Als Evans mitten im Tag Team Kampf ihre Kollegin Peyton Royce im Stich ließ, um kurzerhand an der Seite von Flair zu erklären, dass sie schwanger sei, dürfte jedem WWE-Fans klar gewesen sein, welche Storyline folgen wird. Ric Flair, immerhin stolze 71 Jahre alt, könnte sehr wahrscheinlich als der Vater vorgestellt werden. Im Vergleich: Lacey Evans ist gerade einmal 30 Jahre alt. Natürlich handelt es sich dabei lediglich um eine Storyline.

Die Trash-Talkerin der WWE

Nach mehreren Jahren in der Entwicklungsliga NXT debütierte Evans im Jahre 2019 bei Monday Night RAW. Sie gilt als die Lady der WWE und verfügt über eine Art Rockabilly-Gimmick. Zudem wird immer wieder auf ihre Vergangenheit bei der US-Armee aufmerksam gemacht, da Evans tatsächlich dort diente. Gleich vieler auffallenden Matches, gelang es ihr bisher noch nicht, einen der Woman-Titel bei der WWE zu erringen.

Bedeutsame Aktionen im WWE Royal Rumble Match und ein Slammy Award als Trash Talker of the Year 2020 sind zu nennen. Durch die Schwangerschaft muss sie nun erstmal aus dem Titelgeschehen in RAW genommen werden. Auch nach der Geburt des Babys dürfte es eine Auszeit für Evans geben. Ob und wann eine Rückkehr in Betracht gezogen wird, ist Stand jetzt noch unklar.

Gute Chancen auf einen erneuten Push

Tatsächlich ist die WWE unter der Kontrolle von Vince McMahon dafür bekannt, solche Umstände gnadenlos auszuschlachten. Daher wird die Schwangerschaft von Evans in den nächsten Wochen sicherlich ein wesentlicher Punkt in den RAW-Ausgaben sein. Ob man wirklich den 71-jährigen Flair als Vater präsentieren wird, ist fraglich, da diesbezüglich schon jetzt große Gegenströme von den Fans zu hören sind.

Insgesamt ist jedoch nach der Geburt und einer entsprechenden Mutterzeit durchaus mit einer Rückkehr zu rechnen, denn Evans dürfte ihr angestrebtes Ziel, einen großen Titel in der WWE, nicht aufgeben und auch von der Company ist deutliches Interesse da, ihre Rolle zumindest für einige Zeit für den Main Event aufzubauen.