Welche Sportwettenanbieter werden von Fußballstars als Markenbotschafter unterstützt?

Donnerstag, 26.11.2020 - 14:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

In der Welt des Online Gamings gab es in den letzten Jahren viel Wachstum. Besonders die Casinoindustrie hat in dieser Zeit viel Zuwachs genossen. Da immer mehr Menschen auf so ein Vergnügen zugreifen, wird die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Anbietern immer härter.

Daher müssen die Online Casinos sehr kreativ werden, um sich von anderen abzugrenzen. Und was gibt es Besseres dafür als eine gute Werbung? Sportstars haben eine große Fangemeinde, besonders wenn sie den Höhepunkt ihres Erfolgs erreicht haben. Daher zahlen die bekannten Marken massives Geld, um Sportstars dazu zu bringen, ihre Produkte zu bewerben.

Was ist überhaupt ein Markenbotschafter?

Bei der Werbung für Online Casinos und Wettwebseiten ist der Wettbewerb komplizierter als bei traditionellen Casinos. Die Konkurrenz ist unglaublich hart, unversöhnlich und reichlich. Daher ist es äußerst schwierig, sich von anderen abzuheben. Eine der beliebtesten Werbestrategien von Online Casinos und Wettdiensten ist daher definitiv der Einsatz eines Markenbotschafters. Das sind Personen, die eingesetzt werden, um die Bekanntheit und Popularität einer bestimmten Marke zu steigern, indem sie als Hauptgesicht der Marke fungieren.

Markenbotschafter von Online Casinos müssen eine Aura des Vertrauens und des Erfolgs ausstrahlen und die Marke in einem positiven Licht präsentieren. Wer ist dafür besser geeignet als ein Sportstar? Sie sind Leistungsträger und repräsentieren den Geist, alles zu geben, um zu gewinnen.

Tipico als eines der Online Casinos mit deutschem Markenbotschafter

Tipico ist ein Online Casino, das Spielern aus verschiedenen Ländern zur Verfügung steht. Es ist jedoch vor allem in deutschsprachigen Ländern wie Deutschland und Österreich bekannt. Hier können Leute, die gerne spielen, Sportwetten platzieren und sehen, ob sie Glück in einem der vielen Casinospiele haben. Dieses Online Casino ist von der Malta Gaming Authority lizenziert, die oft als Maßstab für Glücksspiellizenzen angesehen wird. Darüber hinaus verwendet Tipico viele Sicherheitsfunktionen, die es zu einem sicheren Ort für alle machen, die etwas Geld gewinnen möchten.

Wenn man die Startseite des Online Casinos öffnet, wird man gleich von dem Gesicht des ehemaligen deutschen Fußballtorwarts Oliver Kahn begrüßt. Heute ist er als Fußballexperte und Vorstandsmitglied des FC Bayern München tätig. Wenn so ein Gesicht als Werbung einer Marke auftritt, zieht es die neuen Spieler einfach automatisch an. Dementsprechend ist die Werbung des Online Casinos in die richtige Richtung gesetzt. Und auch Lukas Podolski sowie Bastian Schweinsteiger haben sich für diverse Wettanbieter als Werbegesicht zur Verfügung gestellt. Mario Basler und auch Reiner Calmund gehören ebenfalls zu dieser Riege. Cristiano Ronaldo ist ebenfalls zu nennen. Er dürfte mit seiner Vertragsunterschrift wohl einiges an Gehalt eingestrichen haben!

Benefits für Tipico-Mitglieder

Nachdem man alle hochwertigen Casinospiele gesehen hat, ist es wahrscheinlich keine Überraschung mehr, dass Tipico auch ein branchenführendes Partnerprogramm hat. Hier hat man das Privileg, mit einem engagierten Team von Fachleuten zusammenzuarbeiten, die das gleiche Ziel verfolgen. Dies bedeutet, dass alle versuchen, die Ergebnisse zu maximieren.

Die Mitglieder können für jeden neuen Kunden, den sie empfehlen, bis zu 25 % Provision verdienen. Was hier wahrscheinlich wichtiger ist, ist die Tatsache, dass es keine negativen Überweisungen gibt.

Live Casino als beliebte Variante der Online Casinos

Sowohl Tipico als auch zahlreiche andere Online Casinos folgen dem neuen Trend der Live Casinos. Dieser hat sich bei den Spielern bewährt und ist sehr beliebt geworden. Live Casinos sind im Wesentlichen der Mittelweg zwischen traditionellem Spielen und Online-Spielen. Anstatt sich wie beim Online-Glücksspiel gegen einen Computer zu stellen, spielt man hier gegen einen echten Dealer.

Dies verleiht der Erfahrung eine Authentizität und ahmt das Gefühl, in einem tatsächlichen Casino zu sein, genau nach. Das Beste ist, dass man in Live Casinos all dies bequem von seinem Sofa, Schreibtisch oder jedem anderen Ort mit einer Internetverbindung aus spüren kann.

Die Livestreaming Wiedergabe

Um Livespiele auf ein Gerät zu bringen, streamen die Betreiber das Spiel normalerweise direkt aus einem Lager oder leeren Büroraum. So ein Raum gehört meistens zu einer Produktionsfirma, wie es die gängigen Softwarehersteller sind.

Der einzige echte Unterschied zwischen einem traditionellen und einem Online Casino ist das Front-End des Spieltisches. Die Plätze, die normalerweise für Spieler reserviert sind, werden durch mindestens drei Kameras ersetzt, die das Geschehen live streamen.

Wichtig ist, die Live-Casino Spieler zu schützen

Viele Online Casinos bieten viele großartige Spiele an, ebenso wie Tipico. Diese Marke hört jedoch nicht nur hier auf. Tipico macht nicht nur Spaß, sondern ist auch sicher, was gerade heutzutage das wichtigste Merkmal einer Glücksspiel-Webseite ist.

Neben der Lizenz der Malta Gaming Authority verwendet Tipico auch viele verschiedene Methoden, um sicherzustellen, dass die Spieler keine Probleme haben, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zum Beispiel gibt es eine einzigartige SSL-Technologie, die häufig zum Verschlüsseln der Aktivitäten der Spieler verwendet wird. Dies bedeutet, dass die Daten der Spieler auch im Internet sicher sind. Zudem wird es dadurch Hackern erschwert, den Spielern nachzuspionieren. So ein Kriterium ist für viele Spieler sehr wichtig.