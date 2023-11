BVB besiegt Newcastle & hat 2 Matchbälle! PSG & Barça patzen! ManCity weiter

Mittwoch, 08.11.2023 - 09:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Big Points für Borussia Dortmund in der Champions League! Der Revierklub setzte sich am 4. Spieltag der Champions League gegen Newcastle United verdient mit 2:0 durch und darf vom Einzug ins Achtelfinale träumen. Gruppengegner Paris St. Germain patzte derweil beim AC Mailand, auch der FC Barcelona kassierte eine überraschende Niederlage. Manchester City hat hingegen das Achtelfinale frühzeitig gebucht.

Der BVB hat im richtungsweisenden Duell mit Newcastle United einen ganz wichtigen „Dreier“ eingefahren. Im heimischen Signal Iduna Park gewannen die Dortmunder nach überzeugender Leistung völlig verdient mit 2:0 und übernahmen damit die Tabellenführung in der „Todesgruppe“ F.

Füllkrug bringt BVB auf Siegerstraße - Brandt macht alles klar

Borussia Dortmund zeigte im Vergleich zur jüngsten 0:4-Klatsche gegen Bayern München ein ganz anderes Gesicht und übernahm mit dem Anpfiff das Zepter. Die folgerichtige Führung ließ nicht lange auf sich warten. Nach ansehnlicher Kombination brachte Niclas Füllkrug (26.) die Terzic-Elf mit seinem Premierentreffer in der Königsklasse auf die Siegerstraße. Die Gäste aus der Premier League strahlten zwar bei Standards Gefahr aus, doch der Ausgleich lag nicht in der Luft.

Nachdem Wechsel erhöhten Newcastle United, dass genau wie der BVB mit 4 Punkten in die Partie gestartet war, zwar den Druck. Doch der Treffer fiel auf der anderen Seite. Julian Brandt (79.), bester Mann auf dem Feld, machte nach einem perfekten Konter den Deckel drauf. Im Kampf um die Achtelfinaltickets verschaffte sich Dortmund mit dem wichtigen Sieg eine sehr gute Ausgangslage und profitiert zugleich von dem PSG-Ausrutscher.

PSG verliert in Milan & beschert Dortmund 2 Matchbälle

Denn Paris St. Germain musste sich beim Gastspiel gegen den AC Mailand mit 1:2 geschlagen geben. Milan Skriniar (9.) brachte zwar die Franzosen früh in Front, doch die Rossoneri kamen durch Rafael Leão (12.) zum schnellen Ausgleich. Kurz nach Wiederbeginn markierte Stürmer-Routinier Olivier Giroud (50.) das Siegtor.

Dortmund spielt die Paris-Pleite in Milan voll in die Karten, die mit 7 Punkten nun die die spannende Gruppe vor PSG (6), AC Mailand (5) und Newcastle (4) anführen. Zwar dürfen sich alle Teams noch Achtelfinal-Chancen ausrechnen, der BVB steht allerdings mit einem Bein in der K.o.-Runde und hat jetzt zwei Matchbälle. Schließlich reicht ein Sieg aus den noch anstehenden Duellen daheim gegen Paris und in Mailand, um das Weiterkommen einzutüten.

Manchester City bucht Achtelfinale - Barça-Pleite sorgt für Spannung

Manchester City kann sich sämtliche Rechenspiele ersparen. Die Engländer gewannen auch ihr viertes Spiel und stehen damit sicher im Champions League Achtelfinale. Der Titelverteidiger fuhr einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Young Boys Bern ein, bei dem Tormaschine Erling Haaland doppelt traf. Auch Leipzig darf sich über das Achtelfinalticket in der Gruppe G freuen. Die Bullen siegten bei Roter Stern Belgrad mit 2:1 und sind vom 2. Platz nicht mehr zu verdrängen.

In der Gruppe H macht es dagegen der FC Barcelona unerwartet spannend. Nach drei Auftaktsiegen verloren die Katalanen um DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Torwart Marc-Andre ter Stegen überraschend aber verdient gegen Schachtar Donezk im Hamburger Volksparkstadion mit 0:1. Dennoch grüßt Barça mit 9 Zählern vom 1. Platz, allerdings hat der FC Porto nach seinem 2:0-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht Royal Antwerpen ebenfalls 9 Punkte auf der Habenseite. Donezk (6) lauert dahinter.