Schwacher FC Bayern stolpert bei Villarreal - Real-Star Benzema zerlegt FC Chelsea

Donnerstag, 07.04.2022 - 09:13 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Bayern muss um den Halbfinal-Einzug in der Champions League bangen. Mit 0:1 kassierten enttäuschende Münchner am Mittwochabend beim FC Villarreal eine empfindliche Niederlage, die noch deutlich höher hätte ausfallen können. Im zweiten Viertelfinal-Hinspiel lieferte Karim Benzema richtig heiß. Mit einem Dreierpack führte der Torjäger Real Madrid zu einem 3:1-Erfolg bei Titelverteidiger FC Chelsea.

Bayern München ist im Viertelfinal-Hinspiel ordentlich über Außenseiter FC Villarreal, der als leichteste Gegner unter den letzten Acht der Königsklasse, gestolpert. Im Estadio de la Cerámica setzte es für einen ideenlos aufspielenden FCB eine verdiente und historische 0:1-Pleite. Für die Münchner ist es die erste Auswärtsniederlage in der Champions League seit 2017, zudem blieb man erstmals seit Februar 2019 ohne eigenen Treffer.

Danjuma verpasst FC Bayern kalte Dusche

Die spielfreudigen Spanier, nur Siebter in der heimischen La Liga, zeigten eine überragende und leidenschaftliche Leistung. Einziger Vorwurf, den sich das Team von Trainer Unai Emery gefallen lassen muss: Man hätte den turmhohen Favoriten aus der Bundesliga noch deutlich höher schlagen können bzw. müssen. Die Truppe von Julian Nagelsmann, die defensiv mal wieder anfällig war und offensiv harmlos blieb, hat gleich mehrfach reichlich Dusel.

Das Tor des Tages fiel bereits in der 8. Minuten. Arnaut Danjuma, um den sich Premier League Transfergerüchte ranken, konnte aus kurzer Distanz mutterseelenallein zum 1:0 einschieben. In der FCB-Defensive stimmte beim frühen Gegentreffer, der über die Seite von Comebacker Alphonso Davies fiel, die Zuordnung nicht. Nach der kalten Dusche war die Münchner um eine schnelle Antwort bemüht, fanden aber gegen die gut organisierte Abwehr kein Mittel. Robert Lewandowski war überhaupt kein Faktor und dem Angriffsspiel fehlte die Präzision.

Glück für Bayern: FC Villarreal verpasst höheren Sieg

So hatte der FC Villarreal, der im Achtelfinale schon Juventus Turin eliminierte, wenig Mühe. Und die Bayern Glück. Denn kurz vor der Pause bugsierte Francis Coquelin (41.) eine missglückte Flanke über Manuel Neuer ins lange Eck, doch der Treffer wurde zurecht wegen knapper Abseitsstellung nicht gewertet.

Im zweiten Durchgang fand der FC Bayern zwar insgesamt besser ins Spiel und war phasenweise klar am Drücker, doch die besseren Chancen hatte die Hausherren. Ein Fernschuss von Gerard Moreno (51.) klatschte an den Pfosten. Zehn Minuten später hatte Moreno erneut eine Riesengelegenheit, als sein Schlenzer aus eigener Hälfte nach einem Neuer-Patzer knapp am Pfosten vorbeiging. Nach teils offenem und wildem Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, blieb es beim 1:0-Erfolg des FC Villarreal. Der FC Bayern muss sich im Rückspiel am kommenden Dienstag (12. April) in der Allianz Arena ordentlich strecken, soll das Viertelfinal-Aus gegen den Underdog vermieden werden.

Dreierpack: Benzema führt Real Madrid bei FC Chelsea zum Sieg

Real Madrid kann derweil schon für das Champions League Halbfinale planen. Die Königlichen behielten beim FC Chelsea mit 3:1 die Oberhand und haben somit eine komfortable Ausgangslage. Karim Benzema schwang sich an der Stamford Bridge zum Helden auf. Der französische Torjäger markierte alle drei Treffer für Real Madrid, die im sechsten Duell mit Chelsea erstmals gewinnen konnten.

Zunächst war Benzema mit einem Kopfball-Doppelpack (21./24.) zur Stelle. Bei seinem dritten Streich profitierte der 34-jährige Routinier von einem haarsträubenden Fehler von Chelsea-Keeper Édouard Mendy. Für den Titelverteidiger aus London markierte Kai Havertz (40.) das zwischenzeitliche 1:2. Real Madrid überzeugte gegen die Tuchel-Elf auch defensiv und musste im zweiten Durchgang lediglich zwei brenzlige Situationen überstehen.