Bayer Leverkusen droht Aus - 0:1 bei Roma! Juventus schafft Last-Minute-Remis

Freitag, 12.05.2023 - 08:52 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bayer Leverkusen musste sich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom knapp geschlagen geben. Mit 0:1 verlor die Werkself, deren Chancen auf den Finaleinzug aber weiter in Takt sind. Im zweiten Halbfinale schaffte Juventus Turin daheim gegen den FC Sevilla ein glückliches Last-Minute-Remis.

Nächster Rückschlag für Bayer Leverkusen! Nachdem die Truppe von Trainer Xabi Alonso neun Pflichtspiele unbesiegt blieb, folgte nach der jüngsten Derby-Pleite gegen Köln in der Bundesliga nun auch in der Europa League ein kleiner Dämpfer. In einem insgesamt höhepunktarmen Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom hieß es am Ende 0:1 für die italienischen Hausherren. Das Tor des Abends erzielte Roma-Eigengewächs Edoardo Bove in der 63. Minute, der die Giallorossi nach dem Vorjahressieg in der Europa Conference League vom zweiten Europapokalsieg in Folge träumen lässt

Bayer Leverkusen mit Blitz-Start - Andrich & Wirtz verpassen Führung

Dabei erwischte Bayer 04 im Hexenkessel Stadio Olimpico den besseren Start und hätte dem frenetischen Roma-Anhang fast früh einen Stimmungsdämpfer versetzt. 43 Sekunden waren gespielt, als Robert Andrich die Führung für Leverkusen auf dem Fuß hatte. Doch der Schuss des Mittelfeldakteurs aus rund zwölf Metern hatte zu wenig Dampf und stellte Roma-Keeper Rui Patricio vor keine großen Probleme. In der 7. Minute wäre der Portugiese allerdings chancenlos gewesen, doch Florian Wirtz setzte das Leder knapp neben den Kasten.

Die AS Rom konnte sich derweil aus dem Spiel heraus gegen die gutstehende Bayer-Abwehr keine nennenswerten Gelegenheiten erspielen. Gefährlich wurde es für Leverkusen aber dennoch einmal. Nach einem Freistoß zwang Roger Ibañez per Kopf Bayer-Torwart Lukas Hradecky zu einer Weltklasseparade.

Bove trifft für Roma - Frimpong fast mit Ausgleich

Nach dem Pausentee erhöhte die Roma jedoch die Schlagzahl und entfachte mächtig Druck. Die Elf von Trainer José Mourinho, der sein Gegenüber Xabi Alonso einst bei Real Madrid als Spieler unter seinen Fittichen hatte, drängte auf die Führung und Bayer Leverkusen konnte das Geschehen kaum beruhigen. Prompt glückte Edoardo Bove (68.) per Abstauber der Treffer, nachdem Hradecky zunächst einen Abschluss von Tammy Abraham parierte.

Es sollte jedoch die einzig richtige Chance für die Römer im zweiten Durchgang bleiben. Bayer Leverkusen präsentierte sich hingegen in seinen Offensivbemühungen zu ideenlos, dennoch hätte Jeremie Frimpong kurz vor Schluss fast noch den Ausgleich markiert. Doch nach einem Patzer von Rui Patricio rettete Bryan Cristante mit der Brust kurz vor der Linie. Trotz der knappen 0:1-Pleite hat Bayer Leverkusen am kommenden Donnerstag in der heimischen BayArena aber immer noch die Chance auf das Finalticket.

Juve mit glücklichem Last-Minute-Remis gegen FC Sevilla

Keinen Sieger brachte das zweite Halbfinale der Europa League zum Vorschein. Juventus Turin und der FC Sevilla trennten sich 1:1. Dabei sahen die Gäste aus Spanien lange wie der Sieger aus. Erst tief in der Nachspielzeit besorgte Federico Gatti nach einer Ecke den mehr als schmeichelhaften Ausgleich für Juve.

Denn der FC Sevilla hatte die Partie über weite Strecken fest im Griff. Die Blanquirrojas waren spielbestimmend und gingen folgerichtig in der 26. Minute durch Youssef En-Nesyri in Führung. Bei besserer Chancenverwertung hätte Sevilla das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, doch Ivan Rakitic oder Lucas Ocampos ließen beste Gelegenheit aus.