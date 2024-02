Von WWE zu AEW - Diese 5 Wrestler bereuten ihren Wechsel

Donnerstag, 22.02.2024 - 14:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

All Elite Wrestling bezeichnet sich gerne als ebenbürtiger Konkurrent von World Wrestling Entertainment. Die reinen Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache, denn auch wenn AEW in den letzten Jahren konstant gut gearbeitet hat, ist WWE wirtschaftlich gesehen die klare und momentan nur schwierig einholbare Nummer 1. Dennoch muss man der Arbeit von AEW Respekt zollen, denn die Wrestling-Liga von Tony Khan hat eine gute Alternative zu WWE geschaffen und den Wrestling-Bereich in der Tat facettenreicher gestaltet.

Viele Wrestler haben bei AEW ein neues zu Hause gefunden, denn durch die größere Auswahl an potenziellen Top-Arbeitgebern im Wrestling haben die einzelnen Talente unterschiedliche Promotions zur Auswahl, in welchen sie wrestlen können. Im Laufe der letzten Jahre sind nicht wenige ehemalige WWE-Superstars zu AEW gewechselt. Einige davon aus Überzeugung, da sie in der noch recht neuen Promotion mehr Chancen für sich selbst sahen und andere aus reiner Not, denn sie wurden von WWE vor die Türe gesetzt. Wir schauen uns dieses Mal 5 Superstars an, die einen Wechsel zu All Elite Wrestling durchgezogen, aber dort nicht unbedingt ihr großes Glück gefunden haben.

Rusev wird zu Miro: Unzufrieden bei WWE und AEW

Rusev war von 2010 bis 2020 bei World Wrestling Entertainment unter Vertrag und vor allem Mitte der 2010er-Jahre einer der Top-Midcard-Heels der Promotion. Gemeinsam mit seiner Managerin Lana verkörperte er einen russischen Superstar, der Amerika hasste und seine Gegner im Ring förmlich auseinandernahm. Insbesondere der erste von drei Runs als WWE United States Championship blieb bis heute in Erinnerung, da dieser in einem Match gegen John Cena bei WrestleMania 31 endete. Später wurde er als Face eingesetzt und feierte mit den Fans regelmäßig einen fröhlichen Rusev-Day.

Es wurde jedoch schnell deutlich, dass seine Karriere bei WWE stagnierte und so war Rusev einer der ersten größeren Namen, welcher die Chance nutzte, um bei AEW anzuheuern, als er bei WWE entlassen wurde. Nachdem er 2020 als Miro bei AEW debütierte, waren die Hoffnungen groß, er würde den Sprung in den Main Event schaffen. Allerdings wartete Miro vergeblich, aber er gewann immerhin den AEW TNT Championship. Inzwischen hat Miro mehrfach seine Unzufriedenheit bezüglich seines Einsatzes bei AEW öffentlich geäußert.

Cesaro wird zu Claudio Castagnoli: Endlich Main Eventer bei AEW?

Nach mehreren Jahren in der Indy-Szene und bei Ring of Honor wechselte Cesaro 2011 zu WWE, wo er bis 2022 unter Vertrag stand. Das Muskelpaket aus der Schweiz brachte eine Menge Talent mit und WWE erkannte, dass die Fans eine Verbindung zu Cesaro aufbauten. 2014 gewann er die André the Giant Memorial Battle Royal, was zu einem enormen Single-Push von Cesaro führen sollte. Dieser blieb jedoch nach kurzer Zeit aus und so endete Cesaro in belanglosen Fehden, ehe er sein Glück in der Tag Team Szene fand. Cesaro holte sich 5 Mal den WWE RAW Tag Team Championship und 2 Mal den WWE SmackDown Tag Team Championship.

Es wurde mehrfach darüber berichtet, dass WWE es verpasst hat, Cesaro einen guten neuen Vertrag anzubieten, weshalb sein alter Arbeitsvertrag auslief und er zu AEW wechselte. Bei All Elite Wrestling tauchte er dann schließlich unter dem Namen Claudio Castagnoli auf. Nach der Übernahme von Ring of Honor konnte er sich 2 Mal den ROH World Championship sichern, aber seine Fans haben größere Erwartungen und wollen ihn eigentlich als AEW World Champion sehen. Einen solchen Push von Claudio Castagnoli traute sich AEW jedoch bisher nicht anzustreben. Und so versinkt der starke Wrestler auch nach seinem Wechsel zu AEW weiter in der Mid-Card.

Ruby Riott wird zu Ruby Soho: Eine verpasste Chance für WWE und AEW

Von 2016 bis 2021 war Ruby Riott bei WWE angestellt und galt als ein potenzielles Talent für den Main Event der Frauen-Division. Nicht ohne Grund hat die Wrestlerin, welche vor allem durch ihr rebellisches Auftreten Bekanntheit erlangte und ein anderes äußerliches Erscheinungsbild wie viele andere Frauen bei WWE vorwies, ein eigenes Stable zur Verfügung gestellt bekommen - das Riott Squad. Gemeinsam mit Liv Morgan und Sarah Logan sollte sie die Frauen-Division ordentlich aufmischen, doch der Main Event Push war halbherzig und zündete nicht.

Im Jahr 2021 wurde Riott von WWE entlassen und fand ihre neue Heimat bei AEW. Dort sollte sie die bisher eher schwach aufgestellte Frauen-Division von AEW verstärken und auch eine mögliche Titelanwärterin werden. Ihr wurde eine Rolle in Aussicht gestellt, wie sie bei WWE nie realisiert wurde, obwohl Riott das Potenzial dazu hatte. Bei AEW nahm sie den Namen Ruby Soho an und siegte 2021 bei der Women's Casino Battle Royale. Der große Sprung zum Titel blieb bisher aber aus und die ersten Jahre von Soho bei AEW waren nicht unbedingt jener Aufschwung, den sie sich erhoffte.

Toni Storm bleibt einfach Toni Storm: Das Potenzial zur Nr. 1 wird ignoriert

Toni Storm war im Zeitraum von 2017 bis 2021 ein WWE-Superstar und wurde vorwiegend in der Ausbildungsliga NXT eingesetzt. Dort gewann sie nicht nur den NXT UK Women's Championship, sondern auch das Mae Young Classic Turnier im Jahr 2018. Der ganz große Push und die Aussicht auf den Main Event in der Frauen-Division bei RAW oder SmackDown blieb aber aus und so war es keine Überraschung, dass sie 2021 um die Auflösung ihres WWE-Vertrags bat. Dieser Wunsch wurde Toni Storm erfüllt und nun hatte sie die Möglichkeit, zu All Elite Wrestling zu wechseln, wo sie sich eine bessere Rolle erhoffte.

2022 debütierte sie dann bei AEW und wurde bald darauf ein Teil von The Outcasts. Seit 2023 hat sie zudem ein neues Gimmick und tritt in den Shows als "Timeless" Toni Storm auf. Tatsächlich durfte sie bereits 2 Mal den AEW Women's World Championship gewinnen. Warum sollte sie also den Wechsel zu AEW bereut haben? Vielleicht ist es bei ihr selbst gar nicht der Fall, doch im World Wide Web gibt es viele Stimmen, die ihre Erfolge in der insgesamt eher schwachen AEW-Frauen-Division nicht hoch anrechnen. Unter dem Strich hat Storms Karriere jedoch im Vergleich zu den anderen 4 Personen in dieser Liste bei AEW Fahrt aufgenommen.

Big Cass wird zu Big Gill: Von der Zukunft der WWE zum Niemand bei AEW

Big Cass stand von 2011 bis 2018 bei WWE unter Vertrag und dürfte den meisten Fans insbesondere durch das Tag Team mit Enzo Amore bekannt sein. 2015 bekamen die beiden den NXT Year-End Award for Tag Team of the Year und auch der Aufstieg von NXT in die Main Shows war effektiv, denn das Team strahlte eine unglaublich positive Ausstrahlung aus. Ihr Entrance animierte die gesamte Halle zum Mitmachen und die Tag Team Titel schienen in greifbarer Nähe. Enzo Amore wurde später als Einzelwrestler gepusht, jedoch aufgrund verschiedener Vorfälle im Backstage-Bereich entlassen.

Nun als Solo-Wrestler unterwegs, erhaschte Big Cass einen Funken Glück, denn WWE war auf der Suche nach einem neuen Big-Guy, den man zum Main Eventer pushen konnte. Die Wahl fiel auf Big Cass, aber der Wrestler leistete sich einige unprofessionelle Fehler und wurde entlassen. Seit 2022 ist er als Big Gill für All Elite Wrestling aktiv und fand dort in Form eines Tag Teams mit Ricky Starks ein neues zu Hause. Die beiden gewannen gar den AEW World Tag Team Championship. Doch die große Chance auf einen WWE Main Event hat sich Big Cass bzw. Big Gill wohl verspielt.