Millionen-Geschäft Fitness-Branche - Sport in den eigenen vier Wänden

Mittwoch, 15.01.2020 - 12:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Neues Jahr, neue Vorsätze. Gerade die Deutschen nehmen sich zum Jahreswechsel vor, fitter, schlanker und gesünder zu werden. Kaum hat das neue Jahr begonnen, ist auch schon der Vertrag im Fitnessstudio unterschrieben. Wie das Handelsblatt weiß, ist die Euphorie allerdings schneller wieder vorbei, als sie begonnen hat.

Bevor Fitnessinteressierte nun einen Vertrag abschließen, der meist über zwei Jahre läuft, gibt es heute eine deutlich bessere Alternative. Immer mehr Sportgeräte-Entwickler setzen auf Studio-Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Sie holen ihren Kunden nicht nur Fitness-Bikes nach Hause, sondern bieten inzwischen auch virtuelle Kurse an. Die sind zwar mit gewissen Kosten verbunden, langfristig sollen sie aber dennoch günstiger bleiben als der Besuch eines Fitnessstudios.

Megatrend Fitness – die Euphorie hält selten

Der Trend der Zeit geht mehr und mehr in Richtung Gesundheit. Die Deutschen wollen fitter werden, sich bewusster ernähren und vor allen Dingen lange gesund leben. Das alles mit den meist schwierigen Arbeitszeiten zu verbinden, gestaltet sich jedoch komplizierter als gedacht. Genau hier setzen Unternehmen wie Peloton an. Der 2012 in den USA gegründete Hersteller für Fitness-Bikes hat es im November 2019 geschafft, sich auch auf dem deutschen Fitness-Markt zu behaupten. Bei dem Anbieter gibt es einen komplett neuen Ansatz.

Die Gründer verfolgen das Ziel, Kunden das beliebte Cardiotraining nach Hause zu holen. Zum einen lassen sich Bikes erwerben und zum anderen sind diese mit einem Bildschirm ausgestattet, auf denen nun regelmäßig Kurse angezeigt werden. Damit fühlt man sich sofort wie im echten Studio – mit dem Unterschied, nicht von anderen Teilnehmern gesehen zu werden.Gerade wenn Unsicherheiten und Scham das Leben beherrschen, ist diese Variante durchaus eine Überlegung wert. Mit dem Pelaton Cardiotraining werden sämtliche Muskeln trainiert. Die Kurse sollen aufeinander aufbauen und sind damit nicht nur für erfahrene Sportler geeignet, sondern auch für Einsteiger. Das ist deshalb wichtig, weil neben der Ausdauer auch ein Gewichtsverlust angestrebt werden kann.

Rentable Alternative für alle ohne Fitness-Ambition

Macht Fitness zu Hause überhaupt Sinn?

Wir denken, dass es so manchem Menschen ein gutes Gefühl gibt, nicht von anderen Sportlern beobachtet zu werden. Insbesondere bei Übergewicht sind die Hemmungen groß, sich im Fitnessstudio aufs Rad zu setzen oder an einem Kurs teilzunehmen. Geräte für zu Hause schaffen hier Abhilfe – insbesondere die neue Generation, bei der es möglich ist, virtuelle Kurse mitzunehmen. Die Motivation ist bei dieser Variante eine andere, als würde man stumpf in die Pedale treten. Auf dem Bildschirm arbeiten die Trainer nämlich mit und die Atmosphäre eines echten Kurses ist damit zum Greifen nah.

Wem das Radfahren nicht unbedingt liegt, der findet durchaus Alternativen im Netz. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Kunden Fitnesskurse in den eigenen vier Wänden an. Über den Fernseher können diese beispielsweise abgespielt werden. Ob nun Radfahren, Zumba oder Freeletics: Es ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Fehlt eigentlich nur noch die richtige Ernährung, und auch daran arbeiten die großen Fitness-Konzerne seit geraumer Zeit. Wer beide Säulen zu Hause hat, der spart sich lange Wege ins Studio und ist insbesondere in Bezug auf Kurse deutlich flexibler. Gerade bei schwierigen Arbeitszeiten bietet es sich also an, Unternehmen und Angebote zu vergleichen.