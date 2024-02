Weniger Stress im Job! XY Tipps, wie es entspannter in den Feierabend geht

Mittwoch, 21.02.2024 - 11:16 Uhr

Von: Asanka Schneider

Immer mehr Menschen stehen bei der Arbeit unter großem Stress und fühlen sich erschöpft. Dieser Stress begleitet viele auch nach getaner Arbeit in den Feierabend. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Doch wie gelingt es, das Stressniveau im Alltag zu minimieren? Wie komme ich stressfreier in den Feierabend? Sport-90 hat hierfür im neuen Gesundheitsratgeber ein paar einfache Tipps und hilfreiche Beispiele zusammengetragen.

Stress ist Gift! Pures Gift! Vor allem im Job leiden viele Menschen unter Stress. Wie gefährlich Stress für Körper und Geist sind, machen die typischen Stresssymptome deutlich. Diese sind sehr vielfältig und reichen von Nervosität, Schlaflosigkeit über hohen Blutdruck und Kopfschmerzen bis hin zu Magenbeschwerden oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Zu viel Stress im Beruf - psychische Erkrankungen auf Vormarsch

Auch die Psyche kann schnell leiden. Ein schlechtes Selbstwertgefühl oder schlimmstenfalls ein Burnout sind weitere typische Folgeerscheinungen, wenn sich permanent am Arbeitsplatz zu stark verausgabt und erschöpft wird. Das viele davon betroffen sind, verdeutlicht allein schon die Tatsache, dass seit Jahren die Anzahl der Fehltage oder längerer Ausfallzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen zunehmen.

Im Sinne des eigenen Wohls und Wohlbefindens ist es daher wichtig, sich einmal gründlich darüber Gedanken zu machen, wie Arbeitsstress eingedämmt werden kann. Das ist gar nicht so schwer, wie folgende Anti-Stress-Tipps und Beispiele zeigen.

Lernen, „Nein“ zu sagen!

Viele haben Schwierigkeiten damit, im Beruf „Nein“ zu sagen. Obwohl jedem klar sein dürfte, dass sich alle gestellten Anforderungen niemals gleichzeitig bewältigen lassen. Ratsam ist es, sich mit seinem Vorgesetzten hinzusetzen und zu besprechen, was man leisten kann und in welchen Zeitfenstern die Anforderung erbracht werden kann.

Mit Hilfe eines sogenannten Erwartungsmanagement kann klar kommuniziert werden, welche Aufgaben noch zusätzlich übernommen werden können. Es ist keine Schande, wenn ihr einen Arbeitsauftrag mal ausschlagt. Denn wer sich zu viel aufbürdet, steuert nicht nur schnurstracks in die Stress-Falle. Sondern zugleich können anderen Arbeitsaufgaben zu kurz kommen oder die Qualität leiden - oder die eigene Gesundheit.

Erholung nicht aufschieben!

„Erholung gönn ich mir im Urlaub“, lautet die Prämisse vieler arbeitswütender Menschen. Allerdings verpufft der Erholungseffekt nach dem Urlaub relativ schnell. Erholung in den Urlaub zu schieben, ist wenig sinnvoll. Viel wichtiger ist, sich täglich Erholungsphasen zu schaffen! Auch am Wochenende darf das Auftanken der eigenen Ressourcen nicht zu kurz kommen.

Welche Form der Erholung zum Einsatz kommt und die richtige ist, muss jeder für sich selbst klären. Denn jeder tickt anders. Während sich die einen am besten beim Füße hochlegen entspannen können, ist für die anderen das süße Nichtstun kontraproduktiv und keine Option. Hilfreich ist es, sich zu überlegen, wie man im Urlaub am besten entspannt. Genau diese Elemente sollten dann in den Alltag integriert werden. Aber auch ein Hobby kann helfen, die Seele baumeln zu lassen und einen guten Ausgleich zu finden.

Erreichbarkeit besprechen

Abends um 22 Uhr noch eine Mail vom Vorgesetzen zu lesen und gegebenenfalls direkt zu antworten, ist ein Killer für die Erholung am Feierabend. Auch wenn die meisten Chefs in der Regel nicht erwarten, dass die Mitarbeiter im Feierabend noch auf die Mail antworten. Viele fühlen sich dennoch um eine Antwort genötigt.

Daher sollte in puncto Erreichbarkeit über die Erwartungshaltung des Vorgesetzten gesprochen und klare Vereinbarungen getroffen werden. Bis wann und unter welchen Umständen kann man im Homeoffice anrufen?

Handy aus & bewusst offline gehen

Um richtig zu entspannen, sind Zeiten ohne Unterbrechungen von enormer Wichtigkeit! Daher kann es sehr helfen, wenn das Smartphone täglich für eine Stunde in den Flugmodus versetzt oder besser ganz ausgeschaltet wird - gerne auch zweimal am Tag. Und während des Digital Detox sollte sich das Handy idealerweise auch außer Sicht- und Reichweite befinden. Viele werden schon abgelenkt, wenn das Handy auf dem Tisch liegt.

Auch nicht die Arbeitswelt betreffend ist das bewusste offline gehen sehr zu empfehlen, um der medialen Dauerberieselung zu entfliehen. Also Push-Nachrichten deaktivieren oder zumindest reduzieren. Und keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen.

Rituale einführen, besonders im Homeoffice

Wer im Homeoffice oder mobil arbeitet, hat meist größere Schwierigkeiten, um von der Arbeit abzuschalten. Beim Übergang vom Homeoffice in den wohlverdienten Feierabend wird von dieser Arbeitsgruppe kaum Erholung verspürt. Das wird von Studien belegt, bei denen die gleichen Personen viel besser abschalten konnten, wenn sie vom Büro nach Hause gekommen sind. Die wahrscheinliche Ursache ist, dass man sich auf dem Pendelweg zur Arbeit mit den anstehenden Aufgaben beschäftigt, während auf dem Heimweg wiederum in die private Rolle geschlüpft wird.

Für Personen, die im Homeoffice arbeiten, kann das Einführen von Ritualen hilfreich sein, um die „Feierabend-Qualität“ zu erhöhen und Beruf und Freizeit besser und strenger voneinander zu trenne. Beispielsweise kann man morgens eine Runde um den Block gehen oder sich beim Kaffee bewusst überlegen, welche Aufgaben heute zu erledigen sind. Dabei bieten sich auch To-Do-Listen an, um Aufgaben nach ihrer Priorität zu ordnen. Ebenfalls sollte im Homeoffice Arbeitskleidung angezogen werden. Der Versuchung, sich in bequemer Jogginghose vor den Computer zu setzen, gilt es zu widerstehen. Denn dadurch wird dem Gehirn signalisiert, dass jetzt eigentlich Freizeit auf dem Programm steht.