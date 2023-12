Darts-WM: Pietreczko verpasst Sensation gegen Humphries - Auch Hempel & Price raus

Freitag, 29.12.2023 - 12:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ricardo Pietreczko schnupperte bei der Darts-WM 2023 gegen Mitfavorit Luke Humphries an der großen Sensation. Doch nach einem Thriller flog „Pikachu“ als letzter Deutscher aus dem Turnier. Denn zuvor verabschiedete sich auch Florian Hempel, der trotz ordentlicher Leistung gegen Stephen Bunting chancenlos war. Ein überraschendes WM-Aus ereilte hingegen Gerwyn Price.

Der historisch deutsche Höhenflug bei der Darts-WM in London hat ein abruptes Ende gefunden. Keiner des deutschen Pfeilewerfer-Quartetts überstand die 3. Runde. Als letztes erwischte es Ricardo Pietreczko, der sich knapp Luke Humphries mit 3:4 geschlagen geben musste. Zuvor war Florian Hempel glatt mit 0:4 an Stephen Bunting gescheitert. Am Mittwoch mussten bereits Gabriel Clemens und Martin Schindler die Segel streichen. Erstmals überhaupt standen vier deutsche Spieler in der 3. Runde einer Darts-Weltmeisterschaft.

Ricardo Pietreczko ärgert Mitfavorit Luke Humphries

Dabei war WM-Debütant Ricardo Pietreczko nah dran, eine Sensation im „Ally Pally“ zu schaffen und als zweiter Deutscher nach „Gaga“ Clemens der WM-Geschichte das Achtelfinale zu erreichen. Denn gegen Luke Humphries spielte sich „Pikachu“ phasenweise in einen Rausch. Nachdem der 29-Jährige den 1. Satz noch mit 1:3 verloren hatte, gewann Pietreczko drei Durchgänge in Folge (3:1, 3:2, 3:0) und führte sensationell mit 3:1 nach Sätzen!

Doch mit dem Rücken zur Wand fing sich Luke Humphries und fand zur gewohnten Stärke zurück - ohne jedoch dabei zu glänzen. Den fünften Satz schnappte sich die Nummer 3 der Welt aus England mit 3:2. „Pikachu“ fand hingegen nicht mehr ins Scoring, hatte Probleme mit seinen Nerven und verlor sechs Legs in Folge und somit auch das Match mit 3:4.

Florian Hempel verliert klar gegen Stephen Bunting

Zuvor hatte Florian Hempel in der Mittags-Session am Donnerstag sein Drittrunden-Match gegen Stephen Bunting mit 0:4 verloren. Doch das Ergebnis spiegelt nicht die Leistung des Wahl-Kölners wider, der sich vor allem in den ersten beiden Sätzen mit dem Engländer ein wahres Punktefestival lieferte. Unter anderem checkte Hempel 164 Punkte im ersten Satz und verbuchte ein Satz-Average von 107,64 Punkten. Das Problem: „The Bullet“ traf noch besser.

Der Engländer erzielte im Match einen Drei-Darts-Average von 101,15 Punkten und versenkte jeden zweiten Darts auf die Doppelfelder (52,17 Prozent). Da konnte Hempel trotz guter Vorstellung nicht mithalten. Der 33-Jährige verlor die folgenden drei Sätze mit 1:3, 2:3 und 1:3 und verabschiedete sich erhobenen Hauptes von der Darts-WM.

Gerwyn Price fliegt sensationell raus - Daryl Gurney bezwingt Ricky Evans

Für eine faustdicke Überraschung sorgte hingegen Brendan Dolan im ersten Spiel der Abend-Session. Der „History Maker“ schaltete Mitfavorit Gerwyn Price mit 4:2 aus. Price fand nur schleppend ins Match, verlor den 1. und 3. Satz und hatte zu diesem Zeitpunkt lediglich drei 180er zu verbuchen. Zwar schaffte der „Iceman“ den 2:2-Satzausgleich, aber seine gewohnte Klasse ließ der Weltmeister von 2021 vermissen. Dolan holte sich die Sätze 5 und 6 jeweils im Decider und damit auch das Achtelfinalticket.

In der letzten Partie am Donnerstagabend wurde Daryl Gurney seiner Favoritenrolle gegen Ricky Evans gerecht und setzte sich mit 4:2 durch. Der Nordire hatte lediglich zu Beginn einige Probleme gegen den schnellsten Spieler der Tour. Doch dank eines soliden Average von 93,53, einer Checkout-Quote von 36,59 Prozent und drei High-Finishers zog Gurney ins Darts-WM-Achtelfinale, wo er es nun mit Dave Chisnall zu tun bekommt.