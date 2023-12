Darts-WM: Van Gerwen & Pietreczko ohne Mühe weiter - James Wade fliegt raus

Mittwoch, 20.12.2023 - 10:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mitfavorit Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in London eine erste Duftmarke gesetzt. Der Niederländer machte mit seinem Kontrahenten Keane Berry im Eiltempo kurzen Prozess. Auch Ricardo Pietreczko gab sich bei seinem Auftaktmatch gegen die Japanerin Mikuru Suzuki keine Blöße. Mit James Wade hat sich derweil der erste gesetzte Spieler völlig überraschend verabschiedet und auch den Deutschen Dragutin Horvat ereilte das WM-Aus.

Ganz souveräner Auftritt von Michael van Gerwen! Der dreimalige Darts-Weltmeister ist mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Keane Berry aus Irland in die 3. Runde der Darts-WM marschiert. Lediglich zwei Legs gab MvG gegen den Außenseiter ab, wobei „Mighty Mike“ auch zwei Highfinishs von 167 und 112 Punkten beim Auschecken zustande brachte. Überragend agierte Van Gerwen auf die Doppelfelder (60 Prozent) und auch sein Schnitt von 98,17 Punkten war mehr als vorzeigbar.

Dominanter Auftritt von Ricardo Pietreczko

Ähnlich souverän schnappte sich Ricardo Pietreczko das Ticket für die 2. Runde bei der Darts-WM. „Pikachu“ triumphierte gegen die Japanerin Mikuru Suzuki ebenfalls leicht und locker mit 3:0. Obwohl der 29-Jährige aus Nürnberg im Ally Pally nicht sonderlich groß auftrumpfte, hatte seine Gegnerin nicht den Hauch einer Chance. Suzuki konnte sich im gesamten Match lediglich zwei Versuche auf die Doppelfelder erspielen und nur ein einziges Leg holen.

Pietreczko, der es in der nächsten Runde mit Callan Rydz zu tun bekommt, brachte es auf einen überzeugenden Average von 92,37 Punkten und einer starken Doppelquote von 50 Prozent. Erstmals in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft stehen somit vier Deutsche in der 2. Runde. Neben Pietreczko sind noch Florian Hempel, der am Montag Dylan Slevin bezwang, sowie Gabriel Clemens und Martin Schindler im Rennen.

Dragutin Horvat chancenlos gegen Mike De Decker

Mit Dragutin Horvat hat sich hingegen der fünfte WM-Teilnehmer aus Deutschland aus dem Ally Pally verabschiedet. Gegen den klar favorisierten Mike De Decker aus Belgien ging „Herkules“ glatt mit 0:3 unter. „Ich bin einfach nur sauer und enttäuscht. Man kann verlieren, man kann schlecht spielen, aber das, was ich heute gespielt habe, war nichts, einfach gar nichts“, haderte Horvat am „Sport1“-Mikrofon mit seiner schwachen Vorstellung.

Ein Indiz hierfür war sein mauer Punkte-Average von 83,65 Zählern. Zudem gab Dragutin Horvat zu oft seinen Aufschlag ab. Auch, weil De Decker beim Checkout ein ruhiges Händchen bewies und neun seiner 16 Versuche auf die Doppelfelder traf. Macht eine starke Erfolgsquote von 56 Prozent.

James Wade fliegt überraschend raus & verweigert Handschlag

Tag fünf der Darts-WM hatte aber auch eine ganz dicke Überraschung zu bieten. Mit James Wade der erste Topspieler beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres ausgeschieden. „The Machine“ zog gegen den Kanadier Matt Campbell völlig unerwartet mit 2:3 den Kürzeren. Dabei lag Wade zwischenzeitlich mit 1:0- und 2:1-Sätzen in Front. Nach der Schlappe saß beim Engländer der Frust tief, verweigerte er doch nach der Pleite seinem Kontrahenten den Handschlag.

Auch für Ian „Diamond“ White ist die Darts-Weltmeisterschaft schon nach dem ersten Match beendet. Der Engländer hatte seinerseits gegen den japanischen Außenseiter Tomoya Goto mit 1:3 das Nachsehen. Für den 53-jährige Routinier könnte die zwölfte WM-Teilnahme durchaus die letzte gewesen sein.