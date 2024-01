ANZEIGE

Luke Humphries krönt sich zum Weltmeister! Final-Drama um Wunderkind Luke Littler

Donnerstag, 04.01.2024 - 10:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Luke Humphries hat sich bei der Darts-WM in London den Titel geschnappt! Im rein englischen Endspiel, das jede Menge Spannung, Drama und Spektakel bot, setzte sich Humphries gegen Shootingstar Luke Littler mit 7:4 durch. Das WM-Märchen um den 16-Jährigen endete tragisch, verpasste Littler doch im 7. Satz die Vorentscheidung.

Luke Humphries nimmt erstmals in seiner Karriere auf dem Darts-Thron Platz. Und das zurecht, denn im Darts-WM Finale gegen Luke Littler legte der 28-Jährige einen furiosen Endspurt hin, gewann fünf Sätze in Folge und damit das packende Match mit 7:4. Neben einer Siegprämie von 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) bekam „Cool Hand Luke“ die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy überreicht.

Luke Humphries mit 23 180ern im Finale gegen Luke Littler

Die 3.000 Zuschauer im stimmungsvollen „Ally Pally“ bekamen ein mitreißendes Endspiel zu Gesicht, indem sowohl Luke Humphries und Luke Littler mit einem dreistelligen 3-Dart-Average von 103,67 bzw. 101,13 überzeugten. Doch Humphries hatte das bessere Timing, verbuchte mit bockstarken 23 deutlich mehr 180er Aufnahmen als sein junger Herausforderer (13) und hatte die bessere Checkout-Quote (43,1% zu 36,5%). Im Zuge dessen hat der Hauptsponsor Paddy Power, welches zu den besten Online Casinos bzw. Sportwettenanbieter gehört, 1000 Pfund pro geworfener 180er bei diesern Weltmeisterschaft an die Prostata Caner UK gespendet.

Darüber hinaus machte der neue Darts-Weltmeister, der bereits vor dem Finale als neuer Weltranglistenerster feststand, seinem Spitznamen alle Ehre. „Cool Hand Luke“ hielt dem hohen Druck von Littler stand und bewies die besseren Nerven. Selbst von Pfiffen aus dem Publikum, die es mehrheitlich mit dem „Wunderkind“ Littler hielten, ließ sich Humphries nicht aus der Ruhe bringen.

Luke Littler verpasst Vorentscheidung im 7. Satz

Die spielentscheidende Szene im Darts WM-Finale ereignete sich im 7. Satz. Littler führte mit 4:2 und vergab mehrere Möglichkeiten, seine Führung auf 5:2 ausbauen. Es wäre wohl die Vorentscheidung zugunsten von „The Nuke“ gewesen, der sich zum jüngsten Darts-Weltmeister der Geschichte hätte aufschwingen können.

Littler musste im entscheidenden fünften Leg 112 Punkte löschen und traf zunächst die Triple 18. Mit dem nächsten Wurf peilte der Teenager die einfache 18 an, um mit Doppel 20 auschecken zu können. Doch versehentlich landet sein Pfeil wieder in der Triple 18, so dass 4 Punkte Rest stehenblieben. Littler war irritiert, musste bei Kult-Schiedsrichter Russ Bray nachfragen, wie viel Restpunkte er hat. Sein Versuch auf die Doppel 2 verpasst das Ziel um Millimeter.

5 Satzsiege in Folge: Humphries im Final-Endspurt nicht zu stoppen

Nach der verpassten Chance die Satzführung auszubauen, war Luke Littler der große Ärger anzusehen. Luke Humphries war zur Stelle, schnappte sich das Leg zum 3:2-Satzgewinn. Statt 2:5 stand es nun 3:4 aus Sicht des Engländers. Auch die nächsten vier Sätze konnte Humphries zu seinen Gunsten entscheiden - 3:1, 3:2, 3:1 und 3:2.

Zwar hielt Luke Littler nach seinem Patzer weiter gut mit, allerdings streute der Youngster vermehrt kleine Fehler in sein Spiel. Mit seinem zweiten Matchdart auf die Doppel 8 machte Luke Humphries im 11. Satz schließlich den Sack zu.

Humphries mit viel Lob für Littler: „Wird Darts dominieren“

Nach dem Matchgewinn sackte Luke Humphries zu Boden, schlug vor Freude mit den Fäusten auf den Boden. „Ich kann es nicht in Worte fassen, wie großartig sich das anfühlt“, ließ der frischgebackene Darts-Weltmeister, der die WM-Nachfolge von Michael Smith antritt, wissen.

Für seinen unterlegenen Finalgegner Luke Littler, der auf dem Weg ins Endspiel die ehemaligen Weltmeister Raymond van Barneveld (4:1) und Rob Cross (6:2) eindrucksvoll wie souverän ausschaltete, hatte Humphries viel Lob übrig: „Er wird Darts dominieren, er ist ein unglaubliches Talent. Ich musste mir den Titel jetzt holen, weil er in den nächsten Jahren auf jeden Fall da ist.“ Luke Littler, der sich durch seinen fulminanten WM-Auftritt in der Darts-Weltrangliste einen Sprung von 164 auf Platz 31 macht, kassiert für seine Finalteilnahme ein ordentliches Trostpflaster von 200.000 Pfund (230.000 Euro).

Humphries mit besserem Start, doch Littler schlägt zurück

Den besseren Start ins Darts-WM-Finale, in dem der 66-jährige Caller Russ Bray mit seiner legendären Reibeisenstimme seinen letzten Auftritt hatte, erwischte Luke Humphries. Den ersten Satz sicherte sich der Favorit schnell mit 3:1. Doch danach fand Luke Littler, der auch schon im Halbfinale gegen Cross mit leichten Startproblemen zu kämpfen hatte, besser in die Spur.

Es entwickelte sich eine dynamische, spannende Partie, in der „The Nuke“ unter anderem mit zwei starken High-Finishes von 142 und 120 auftrumpfte. Nach vier gespielten Sätzen stand es 2:2. Danach hatte Littler Oberwasser, auch weil Humphries gerade auf die Doppelfelder zwischenzeitlich einige Male schwächelte.

Luke „The Nuke“ Littler verspielt Titelchance gegen Humphries

Den 5. Satz brachte Littler mit nur elf Darts im vierten Leg mit 3:1 nach Hause und ging dadurch nach Sätzen mit 3:2 in Front. Im folgenden Satz gelangen dem Youngster reihenweise Triple-Aufnahmen, der den Durchgang mühelos mit 3:1 für sich entscheiden und mit seinem dritten Satzgewinn in Folge auf 4:2 stellen konnte.

In Set 7 sollte das Pendel aber dann zugunsten von Luke Humphries ausschlagen. Der Darts-Primus stand gehörig unter Druck und landete das höchstmögliche Finish, indem er 170 Punkte mit zweimal Triple 20 und Bulls Eye („Big Fish“) löschte. Zwar schlug das Wunderkind Littler mit einem Finish von 122 via T18, T18 und D7 zurück und schaffte im 7. Satz den 2:2-Ausgleich. Doch im anschließenden Entscheidungsleg kam es zum großen Littler-Drama.