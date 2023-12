Hempel mit Mega-Comeback gegen Van den Bergh - Schindler krönt deutschen Abend

Samstag, 23.12.2023 - 11:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Ally Pally erlebte am 8. Spieltag der Darts-WM 2023 einen historischen, verrückten deutschen Abend. Für den puren Wahnsinn sorgte Florian Hempel, der in seinem Duell gegen Dimitri Van den Bergh schon wie der sichere Verlierer aussah, dann aber eine unfassbare Aufholjagd hinlegte. Direkt im Anschluss behauptete sich ein starker Martin Schindler souverän gegen Jermaine Wattimena.

Erstmals in der Geschichte der WM-Darts stehen drei Deutsche unter den letzten 32 beim wichtigsten Darts-Turnier der Welt. Nach Gabriel Clemens überstanden am Freitag Florian Hempel und Martin Schindler die 2. Runde. Den jetzt schon historischen Erfolg kann der am heutigen Samstag spielende Ricardo Pietreczko mit einem Sieg gegen den Engländer Callan Rydz krönen und als vierter Deutsche den Sprung in die 3. Runde schaffen.

Florian Hempel mit fulminanter Aufholjagd gegen Van den Bergh

Eine echte Sensation glückte Florian Hempel. Der 33-Jährige feierte in London einen wahrhaftig epischen Comeback-Sieg gegen Dimitri van den Bergh. Gegen den Belgier lag Hempel bereits 0:2 nach Sätzen zurück und hatte zudem noch drei Matchdarts gegen sich. Doch mit dem Rücken zur Wand lief der „Kölsche Jung“ zur Hochform auf konnte am Ende einen nicht mehr für möglich gehaltenen 3:2-Sieg bejubeln - unfassbar!

Schon bei der Darts-Weltmeisterschaft im Vorjahr bezwang Florian Hempel bei seinem WM-Debüt Topspieler Van Den Berg und sorgte mit einem 3:1-Triumph für eine der größten Sensationen des Turniers. Vorerst sah es so aus, dass der „Dreammaker“ erfolgreich Revanche nehmen würde. Mit 3:2 und 3:1 schnappte sich Van den Berg die ersten beiden Durchgänge.

High-Finish & 10-Darter: Hempel läuft zur Hochform auf

Im 3. Satz verspielte Florian Hempel zunächst eine 2:0-Führung, konnte aber im Entscheidungsleg mit einem Treffer auf die Doppel-2 auf 1:2-Sätze verkürzen. Im 4. Satz wurde es für den Deutschen dann richtig eng. Van den Bergh führte mit 2:0 und hatte insgesamt drei Matchdarts. Doch Hempel konnte den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ihm glückte ein High-Finish mit 151 Punkten, er räumte mit sechs Darts 264 Punkte ab und spielte im Decider einen 10-Darter! Der 2:2-Satzsausgleich war der verdiente Lohn einer spektakulären Leistungsexplosion.

Florian Hempel hatte das Momentum auf seiner Seite und war nicht mehr stoppen. Zum Auftakt des entscheidenden 5. Satzes traf er sechs perfekte Darts und schaffte somit auch das Break zum 2:0. Als Hempel nur noch 80 Punkte zu tilgen hatte, löschte er diese mit der Triple-20, Single-10 und Doppel-5 und schaltete den favorisierten „Dreammaker“ aus.

Darts-WM: Martin Schindler souverän weiter

Nach diesem denkwürdigen Hempel-Thriller ging es anschließend im Duell zwischen Martin Schindler und Jermain Wattimena aus deutscher Sicht ruhiger zur Sache. „The Wall“ siegte souverän mit 3:1. Mit jeweils 3:1-Legs holte Schindleer die ersten beiden Sätze. Im dritten Set schaffte Wattimena mit einem 170er-Checkout ein Highlight und der Niederländer konnte auf 1:2 Sätze verkürzen.

Doch Martin Schindler bewahrte die Nerven. Im vierten Durchgang nutzte der 27-jährige Strausberger seinen zweiten Matchdarts und checkte über die Doppel-16 aus. Am Ende hatte Schindler einen 3-Darts-Average von 96,92 und eine Checkout-Quote von grundsoliden 52,38 Prozent in der Statistik zu stehen. Anschließend konnte sich auch der 59-jährige Altmeister Raymond van Barneveld für die 3. Runde qualifizieren. „Barney“ setzte sich mit 3:1 gegen den Polen Radek Szaganski durch.