NFL-Season 2021/22: Wer gewinnt den Super Bowl? - Das sind die Favoriten

Dienstag, 07.09.2021 - 08:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am Freitag um 02:20 Uhr deutscher Zeit beginnt die neue NFL-Season mit der Partie des Super Bowl LV Siegers den Tampa Bay Buccaneers gegen den Traditionsklub die Dallas Cowboys. Zwei Tage später startet die Saison dann auch für die meisten anderen Teams. Ziel ist der Sieg im Super Bowl LVI in Inglewood, Los Angeles. Dort wird am 6. Februar 2022 der Pokal im SoFi Stadium vergeben. Doch bis dahin steht den Klubs eine spannende Regular Season bevor und Fans sind gespannt, welche Teams sich in diesem Jahr durchsetzen werden.

Den gesamten Sommer über mussten Fans auf Spitzenfootball der NFL verzichten. Nun beginnt in wenigen Tagen die neue Season und viele Mannschaften stellen einen Anspruch auf die begehrte Trophäe. Wir möchten euch die Top-Favoriten auf den Super Bowl vorstellen, sowie einige Stars, die womöglich vor ihrer letzten Chance stehen, den Super Bowl während ihrer aktiven Karriere als Spieler zu gewinnen.

Feiern die Bucs ihre zweite Super Bowl Party mit Brady?

Die Tampa Bay Buccaneers haben in der letzten Season-Geschichte geschrieben. Als erstes Team war es ihnen gelungen, den Titel im eigenen Stadion zu holen. Viele Mannschaften vor ihnen starteten den Versuch, doch sie alle scheiterten. Mit der Verpflichtung von Tom Brady, dem wohl besten Spieler aller Zeiten in der Branche, und einem guten Team um ihn herum, schaffte man das Undenkbare und gewann den Super Bowl LV im Raymond James Stadion. Alleine Brady vereinigt damit nun 7 Super Bowl Siege auf sich.

Doch damit nicht genug. Sowohl Tampa Bay als auch Brady sind hungrig auf einen weiteren Titel und mit der aktuellen Mannschaft kann sich das Football-Team aus Florida durchaus realistische Chancen auf eine weitere Super Bowl Teilnahme ausrechnen. Ob sich dieses Ziel auch tatsächlich umsetzen lassen wird, hängt sicherlich auch von der Form des Quarterbacks ab, der seit 2020 für Tampa Bay auf dem Rasen steht. Es wäre sicherlich keine Überraschung, wenn Tampa Bay auch in dieser Season um die Trophäe mitspielt.

Die New England Patriots wollen zur alten Größe zurück

Mit Quarterback Mac Jones soll die letzte Season vergessen werden. Nach dem Wechsel von Brady zu den Bucs, gelang es den Patriots nicht, ihre alte Dominanz an den Tag zu legen. Unter der Führung von Head Coach Bill Belichick, der seit dem Jahr 2000 im Amt ist, soll der alte Glanz der New England Patriots zurückkehren. Diese Aufgabe wird allerdings alles andere als einfach. Nach insgesamt 6 Super Bowl Siegen seit dem Jahr 2001 war eine neue Strukturierung in der Mannschaft von Nöten, um die Lücke nach dem Brady-Abgang zu schließen.

In dieser Season sollen wieder höhere Ziele angesetzt werden und die Qualifikation für den Super Bowl ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, doch könnte es sein, dass die Patriots für die Verwirklichung dieses Traums noch eine weitere Spielzeit benötigen werden. Dass man aufgrund der enttäuschenden Vorsaison mit den Patriots als ernstzunehmender Gegner rechnen sollte, ist aber keine Frage und die Play-Offs durchaus denkbar.

Die Steelers wollen zurück zum Erfolg

Den letzten Super Bowl Erfolg für die Steelers aus Pittsburgh gab es im Jahr 2009 beim Super Bowl XLIII. Seither folgte noch eine Finalteilnahme 2011, wo man den Greenbay Packers unterlag. Danach blieben die großen Erfolge der Steelers fern und es wird seither daran gearbeitet, an die alte Größe anzuknüpfen. Es wird spannend sein, ob man in dieser Season auf die Quarterbacklegende Ben Roethlisberger setzen wird oder den anderen beiden Quaderbacks Mason Rudolph und Dwayne Haskins den Vorzug gibt.

Roethlisberger wurde 1982 geboren. Er ist einer jener Kandidaten, für den es die letzte Chance bedeuten könnte, den Super Bowl zu gewinnen. Die Steelers haben eigentlich jede Season ein Team mit Potenzial. In den letzten Jahren war es aber nicht gelungen, dieses Potenzial auf dem Rasen abzurufen und so reichte es nie weit in die Play-Offs hinein. Dies soll in dieser Season anders werden und die Steelers gelten für einige Experten als Super Bowl Anwärter.

Letzte Chance für Aaron Rogers mit den Green Bay Packers?

Lange Zeit war nicht klar, ob Aaron Rogers, die Greenbay-Legende, auch in dieser Season beim Verein bleiben würde. Wechselgerüchte waren an der Tagesordnung, doch letztlich spielt er ab diesem Wochenende erneut für die Green Bay Packers. Er ist nun 37 Jahre alt und auch für ihn stellt diese Season möglicherweise die letzten Gelegenheit dar, die Super Bowl Trophäe zu erringen. Rogers ist für seine weiten und zielgenauen Pässe bekannt.

Mit diesen könnte er in der neuen Season den Unterschied machen. Doch das Alter fordert langsam seinen Tribut und so kamen in den letzten Jahren nicht alle Pässe genau dort an, wo sie hinsollten. Der letzte Super Bowl Erfolg für die Packers aus Greenbay geht auf das Jahr 2011 zurück. Ob Rogers diesen Erfolg wiederholen kann und nach Super Bowl XLV auch den zweiten Ring gewinnt? Anzeichen dafür könnte bereits die Regular Season zeigen.

Der Super Bowl LVI in Inglewood

Am 6. Februar des Jahres 2022 ist es dann soweit. Dann wird der Super Bowl LVI in Inglewood, Los Angeles ausgetragen. Das SoFi Stadium wird dann die zwei besten Teams der Liga erwarten, doch wer diese Mannschaften sein werden, das steht aktuell noch in den Sternen. Favoriten auf eine mögliche Qualifikation für den Super Bowl sind sicherlich die Tampa Bay Buccaneers, aber auch Mannschaften wie die Kansas City Chiefs und die Greenbay Packers werden in das Rennen eingreifen.

Zudem gibt es eine Menge Unbekannten in der Rechnung, denn auch die Seattle Seahawks gelten wie in jeder Season als möglicher Kandidat, die Play-Offs erfolgreich zu gestalten. Wir werden euch während der Season auf dem neusten Stand halten und bis zum Super Bowl im Februar mit allerlei News und Berichten zur Verfügung stehen.