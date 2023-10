Weltmeister Verstappen gewinnt GP von Katar - Fiasko für Mercedes

Montag, 09.10.2023 - 11:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Den WM-Titel machte Max Verstappen bereits am Samstag beim Sprint-Rennen klar, doch damit war der Erfolgshunger des frischgebackenen Formel-1-Weltmeisters längst nicht gestillt. Denn beim Grand Prix von Katar fuhr Verstappen die „Konkurrenz“ in Grund und Boden und siegte souverän. Ein Fiasko erlebte derweil Mercedes, war doch das Wüstenrennen für Lewis Hamilton nach einem Crash mit Teamkollege George Russell schnell beendet.

Als frischgebackener Weltmeister der Formel 1 unterstrich Max Verstappen beim Formel 1 Rennen in Katar erneut seine extreme Dominanz und ganze fahrerische Klasse. Rund 24 Stunden nach seiner WM-Krönung raste der Niederländer in seinem Red Bull zum Sieg und beherrschte das Rennen nach Belieben. Damit feierte Verstappen den 14. Sieg im 17. Rennen dieser Formel-1-Saison!

Max Verstappen siegt vor F1-Rookie Piastri - Hülkenberg wird 16.

Hinter Max Verstappen landete Oscar Piastri, der beim Sprintrennen vor Verstappen triumphierte, im McLaren auf dem 2. Platz. Das Podium komplettierte Lando Norris im zweiten McLaren. Dahinter reihten sich Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari auf den Plätzen 4 und 5 ein.

Nico Hülkenberg, einziger deutsche Starter unter den Formel 1 Fahrern 2023, musste sich im Haas mit dem 16. Platz zufriedengeben. Bitter für Hülkenberg: Beim Formel 1 Start in Katar stellt er seinen Boliden auf die falsche Position und bekam dafür eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt.

Mercedes-Drama: Lewis Hamilton crasht mit Teamkollege Russell

Verstappen feierte auf dem Highspeed-Kurs von Katar einen ganz souveränen und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Bei der Zieldurchfahrt hatte er fast fünf Sekunden Vorsprung auf Formel 1-Rookie Piastri. Dennoch hatte der Katar-GP reichlich Spektakel im Gepäck. Dafür sorgten auch die beiden Silberpfeile.

Denn nur rund 300 Meter nach dem Start kam es zu einer teaminternen Kollision der beiden Mercedes-Fahrer. Unfallverursacher war Lewis Hamilton, der hinter Verstappen und Teamkollege George Russell von P3 startete. Der Rekordweltmeister versuchte seinen englischen Landsmann außen zu überholen. Für ein Stall-internen Überholversuch ein überdurchschnittlich hartes Manöver von Hamilton.

Nach Unfall: Reumütiger Hamilton entschuldigt sich beim Team

Da George Russell dicht am Verstappen-Heck schnupperte, musste der 25-Jährige ausweichen. Kurz darauf kam es zur Berührung, in dessen Zuge Hamilton ins Kiesbett abflog. Für den 38-Jährigen war das Formel 1 Rennen vorzeitig beendet. Russell konnten seinen beschädigten Mercedes zur schnellen Reparatur in die Box retten und kehrte an letzter Stelle liegend auf den Asphalt zurück. Immerhin glückte George Russell nach starker Aufholjagd und dem 4. Platz ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss.

Lewis Hamilton übernahm für den Rennunfall die Verantwortung: „Ich kann mich nur beim Team entschuldigen. Ich habe die Szene zwar noch nicht gesehen, aber als Teamplayer nehme ich die ganze Schuld auf mich. Es war ein Rennunfall. George hatte keinen Platz auszuweichen.“ Vor seiner reumütigen Aussage hatte er noch direkt nach der Kollision aus dem Boliden gefunkt: „Mein eigener Teamkollege hat mich ausgeschaltet!“

Formel 1 WM-Wertung: Rückschlag für Hamilton - Mercedes festigt Platz 2

Für Hamilton was das selbstverschuldete Aus mit Hinblick auf die Formel 1 Fahrerwertung ein herber Rückschlag. Denn als WM-Dritter (194 Punkte) hätte mit einer ordentlichen Platzierung in Katar den Rückstand auf den zweitplatzierten Sergio Pérez (224) verkürzen können. Pérez holte als Zehnter in Katar lediglich einen Punkt.

Dennoch dürfte sich die Stimmung bei Mercedes nach dem Rennen etwas verbessert haben. Denn dank George Russell haben die Silberpfeile in der Formel 1 Konstrukteurs-WM ihren 2. Platz hinter Red Bull etwas zementiert und den Vorsprung auf das drittplatzierte Ferrari auf 20 Punkte ausgebaut. Während Ferrari-Pilot Leclerc Fünfter wurde, ging Carlos Sainz wegen eines Defekts beim Wüstenrennen erst gar nicht an den Start.

Großer Preis von Katar: Zeitstrafen & Reifenwechsel sorgen für Unterhaltung

Während beim Katar GP 2023 an der Spitze wenig Spannung geboten wurde und Dominator Verstappen zwischenzeitlich sogar seinen Teamkollegen Pérez überrundete, war es dennoch eine kurzweilige Angelegenheit. Denn die Stewards vergaben wegen Verlassen der Strecke jede Menge Zeitstrafen. Zudem herrschte in der Boxengasse Hochbetrieb.

Hintergrund: Formel 1 Reifenhersteller Pirelli verpflichtete aufgrund von Sicherheitsbedenken die Fahrer zu drei Reifenwechsel. Und jeder Reifensatz durfte zusätzlich nur maximal 18 Runden am Stück benutzt werden. Die Pirelli-Pneus vertrugen offenbar die Kerbs auf der schnelle Strecke nicht. Aber auch diese Herausforderung meisterte Max Verstappen und sein Red Bull-Team in Weltmeister-Manier.

Verstappen - So dominiert der Weltmeister die Formel 1

Verstappen reichte bereits am Samstag beim Sprint-Rennen ein 2. Platz, um sich vorzeitig zum Formel 1 Weltmeister 2023 zu krönen. Und dass, obwohl der Formel 1 Rennkalender noch fünf Grand Prix‘ zu bieten hat. So frühzeitig konnte mit Ausnahme von Michael Schumacher (Saison 2002) noch nie ein Formel 1 Fahrer in der Geschichte die Krone holen.

Für den 26-Jährigen ist es die zweite Titelverteidigung in Folge und er damit zum dritten Mal F1 Weltmeister in Serie! Dass Max Verstappen derzeit der beste Fahrer in der Formel 1 ist, unterstreichen folgende Zahlen und Fakten. Er gewann in diesem Jahr 14 von 17 Grand Prix‘, verpasste nur einmal das Podium. Der 5. Platz beim Großen Preis von Singapur war sein mit Abstand schlechtestes Rennergebnis, der ansonsten noch zwei 2. Plätze erlang. Und mit seinem dritten WM-Titeln in der Formel 1 steigt Max Verstappen in einen elitären Legenden-Kreis auf. Denn auch Größen wie Ayrton Senna und Sir Jackie Stewart wurden dreimal Champions. Allerdings deutet alles darauf hin, dass Verstappen 2023 nicht seinen letzten WM-Titel in der Königsklasse des Motorsports bejubeln konnte…