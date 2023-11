19. Sieg! Verstappen krönt historische Mega-Saison beim letzten Rennen

Montag, 27.11.2023 - 13:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Max Verstappen hat mit einem Triumph beim letzten Formel 1 Rennen seine eindrucksvolle Saison, in der er gleich mehrere Rekorde aufstellte, gekrönt. Beim Abschlussrennen in Abu Dhabi fuhr der Weltmeister einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und hat damit auch Sebastian Vettel überholt. Nico Hülkenberg verpasste beim Saisonfinale in der Wüste die Punkte.

19. Siege in 22 Formel 1 Rennen im Jahr 2023! Was für eine unfassbare Erfolgsquote von Max Verstappen. Auf dem hell erleuchteten Yas Marina Circuit Parcours in Abu Dhabi lässt die niederländische Rennmaschine der Konkurrenz mal wieder keine Chance und sie wie Statisten aussehen. Dabei stand Verstappen schon seit dem 7. Oktober vorzeitig als Weltmeister fest, hätte es also beim Wüstenrennen locker angehen lassen können.

Max Verstappen feiert 54. Karrieresieg in der Formel 1

Doch stattdessen unterstrich Max Verstappen beim Großen Preis von Abu Dhabi erneut seine unfassbare Überlegenheit und Dominanz. Pole Position geholt, souverän zum Sieg gerast und sich dabei auch noch die schnellste Rennrunde geschnappt!

Für den Red-Bull-Piloten war es der 54. Sieg in einem Formel 1 Rennen. Damit überholte er in der ewigen Formel 1 Siegerliste Sebastian Vettel. Lediglich die beiden Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Michael Schumacher liegen in diesem Ranking mit 103 bzw. 91 Grand-Prix-Siegen noch vor Verstappen. Allerdings ist der neue und alte Formel 1 Weltmeister, der sich nach 2021 und 2023 zum dritten Mal in Folge aufsetzen darf, erst 26 Jahre jung. Kein Alter für die Königsklasse im Motorsport.

Leclerc weit abgeschlagen Zweiter - Hülkenberg verpasst Punkteränge

Beim Großen Preis von Abu Dhabi vervollständigten weit abgeschlagen hinter Verstappen Charles Leclerc (+ 17,993 Sek.) im Ferrari und George Russell (+ 20,238) im Mercedes als Zweiter und Dritter das Podium. Auf Rang vier kam Vizeweltmeister Sergio Pérez im zweiten Red Bull über die Linie. Für Nico Hülkenberg, dem einzigen deutschen Formel 1 Fahrer in diesem Jahr, endete die Saison ernüchternd.

Konnte der 36-jährige Emmericher in der Formel 1 Qualifikation vor dem Abschlussrennen noch positiv überraschen und sicherte sich Startplatz 8. Ging der Haas-Pilot im Rennen leer aus. Hülkenberg verpasste als 15. die Punkteränge deutlich und sammelte lediglich 9 Formel 1 Punkte ein. Macht Rang 16. in der abschließenden Formel 1 Fahrerwertung.

Hauchdünn vor Ferrari: Mercedes holt Vize-Titel in der Teamwertung

In einem insgesamt ereignisarmen Rennen hielt immerhin der Kampf in der Formel 1 Teamwertung noch Spannung parat. Red Bull war zwar in der Konstrukteurswertung, die die Österreicher am Ende mit 860 Punkten klar anführen, nicht vom 1. Platz zu verdrängen. Doch dahinter lieferten sich Ferrari und Mercedes ein Duell um den Vize-Titel. Mit dem besseren Ausgang für die Silberpfeile.

Denn neben Russell konnte auch Lewis Hamilton seinen Mercedes in die Punkte steuern. Der Rekordweltmeister, der diese Saison sieglos blieb, wurde in Abu Dhabi Neunter, während Carlos Sainz für die Scuderia mit einem Defekt ausschied. So konnte Mercedes seinen 2. Platz in der Teamwertung mit 409 Zählern erfolgreich verteidigen, wobei beide Rennställe in der Endabrechnung gerade einmal 3 Pünktchen trennen.

Verstappen mit mehreren Formel 1 Rekorden in 2023

Kleine Randnotiz: Max Verstappen hätte mit seiner unglaublichen Ausbeute von 575 Punkten im Alleingang Mercedes und Ferrari in der Teamwertung in die Schranken verwiesen. „Diese Saison hat alles getoppt, was wir bisher erreicht haben“, frohlockte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Das gilt in erster Linie für den alles überragenden Verstappen, der dieses Jahr gleich mehrere Formel 1 Rekorde aufstellte.

Unter anderem hat er mit 19 Siegen die meisten in einer Saison eingefahren. Nie zuvor sammelte ein Formel 1 Fahrer so viele WM-Punkte wie der fliegende Holländer. Und nie zuvor hatte ein F1-Pilot so einen großen Vorsprung in der WM-Tabelle (290 Punkte!) Und mit zehn Siegen in Folge legte Verstappen im Saisonverlauf auch die längste Siegesserie. In Abu Dhabi verbuchte er indes seinen siebten Grand-Prix-Sieg hintereinander. Die Formel 1 WM 2023 war eine der Verstappen-Superlative!

Verstappen in Abu Dhabi nicht zu stoppen

Sportlich verlief das große Finale wie immer: Pole-Setter Verstappen legte einen guten Start hin, bekam aber in der ersten Kurve etwas Druck von Charles Leclerc, der von P2 startete. Der Monegasse versuchte den Red-Bull-Star mehrfach zu überholen, scheiterte aber. Danach war der F1-Überflieger nicht mehr zu stoppen. Auch, weil bei Red Bull die Boxenstopps wie üblich reibungslos verliefen. So konnte Leclerc im weiteren Rennverlauf keinen weiteren Angriffsversuch starten.

Mit den harten Reifen fuhr Verstappen schnell ein komfortables Polster heraus. Zehn Runden vor der Zieleinfahrt hatte der Champion rund acht Sekunden Vorsprung auf „Verfolger“ Leclerc. Max Verstappen konnten das Saisonfinale beim Sonnenuntergang in Abu Dhabi genießen und seinem nächsten Sieg souverän entgegen cruisen.

Verstappen macht Drohung für 2024

„Es war eine ganz besondere Saison, die wir sehr genossen haben und wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben“, erklärte Verstappen nach dem Rennen. Ein Ende der großen Dominanz und Erfolgsära von Verstappen im Red Bull ist derweil nicht zu erkennen. In weniger als 100 Tagen, startet die Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 am 2. März mit dem Rennen in Bahrain.

„Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr wieder ein konkurrenzfähiges Auto und können diesen Schwung fortsetzen und mehr Rennen gewinnen“, richtete der unersättliche Max Verstappen indirekt schon eine Warnung an die Konkurrenz. Er selber sehe nach oben hin keine Grenze.