Manchester United Transfergerüchte: Kommt Gabriel Magalhaes aus Lille?

Freitag, 31.07.2020 - 10:37 Uhr

Von: Robert Freiberg

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr führt eine neue Spur von Manchester United nach Frankreich. Wie aktuelle Transfergerüchte in England vermelden, sollen die Red Devils ein Auge auf Gabriel Magalhaes vom OSC Lille geworfen haben. Der Brasilianer ist jedoch ein gefragter Mann und Man United offenbar nur Außenseiter im Transferpoker.

Zwar werden die Manchester United Transfergerüchte weiterhin von BVB-Star Jadon Sancho dominiert, aber ungeachtet dessen, hält man im Old Trafford Ausschau nach weiteren potenziellen Neuzugängen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer sucht insbesondere einen Innenverteidiger, der künftig an der Seite von Harry Maguire das Abwehrzentrum bilden soll.

Man United: Lille-Star Magalhaes für 22 Mio. Euro zu haben

Mit Gabriel Magalhaes spuckt die Premier League Gerüchteküche nun einen neuen Namen aus, der im Norden Englands gehandelt wird. Der junge Brasilianer spielte für den OSC Lille eine starke Saison und war absolute Stammkraft in der Innenverteidigung. Der 22-Jährige besitzt beim französischen Erstligisten, der sich als Tabellenvierter der Ligue 1 für die Europa League qualifizierte, zwar noch einen Vertrag bis 2023, jedoch gilt ein Wechsel in diesem Sommer als sehr wahrscheinlich.

Laut „Sky Sport News“ ist Magalhaes für eine Ablöse im Bereich von 22 Millionen Euro zu haben. Abgesehen vom vergleichsweisen günstigen Preis macht auch sein starker linker Fuß den Südamerikaner für Solskjaer so interessant. Schließlich sondiert Man Utd den Markt nach einem linksfüßigen Innenverteidiger.

SSC Neapel Favorit auf Magalhaes-Verpflichtung

Allerdings sind die Red Devils längst nicht der einzige Klub, der Interesse an Gabriel Magalhaes bekundet. Der 1,90 Meter große Defensivmann befindet sich auch beim FC Everton, deren erste Offerte im Juni abgeschmettert wurde, Paris St. Germain sowie dem SSC Neapel auf dem Radar. Napoli gilt in der Transfermarkt Gerüchteküche als Favorit im Rennen um den Brasilianer. Aber noch ist eine finale Entscheidung nicht gefallen und Magalhaes wurde von seinem derzeitigen Arbeitgeber Bedenkzeit eingeräumt, welchem Klub er sich denn anschließen wolle.

OSC Lille verpflichtete Gabriel Magalhaes im Januar 2017 für 3 Millionen Euro vom brasilianischen Klub Avai FC. Allerdings hatte der Südamerikaner mit einigen Anpassungsproblemen zu kämpfen und wurde zwischenzeitlich an den ES Troyes AC sowie Dinamo Zagreb verliehen. Erst im Februar 2019 konnte sich Magalhaes einen Stammplatz in Lille erkämpfen und bestritt bislang 52 Pflichtspiele (2 Tore) für die „Doggen“. Sein Marktwert wird auf 17,5 Millionen Euro taxiert.

Man United Gerüchte: Auch Söyüncü und Ake im Visier

Neben Magalhaes kursieren noch weitere Manchester United Transfergerüchte um neues Abwehrpersonal. Als Kandidaten wurden bislang der ehemalige Freiburger Caglar Söyüncü, der sich bei Leicester City furios entwickele, und Nathan Ake vom AFC Bournemouth ins Spiel gebracht.

Gemäß Manchester City Transfergerüchte liebäugelt Letzterer allerdings mit einem Engagement bei den Citizens. Es dürfte also auch in den kommenden Tagen und Wochen ziemlich spannend auf dem Transfermarkt zugehen. Bleibt abzuwarten, wen die Klubs aus der Premier League am Ende verpflichten werden!