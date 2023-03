7:0! ManCity zerlegt Leipzig - Haaland mit Fünferpack! Auch Inter im Viertelfinale

Mittwoch, 15.03.2023 - 10:30 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Tor-Monster Erling Haaland hat Leipzig im Alleingang aus der Champions League geschossen. Der Norweger schnürte beim 7:0 (!) von Manchester City gegen überforderte Sachsen im Achtelfinal-Rückspiel einen Fünferpack. Für seine Tor-Gala brauchte der Star-Stürmer gerade einmal 35 Minuten! Wesentlich unspektakulärer schnappte sich Inter Mailand beim FC Porto das Viertelfinalticket.

Nach dem 1:1 im Hinspiel träumte man in Leipzig noch vage von der großen Überraschung gegen Manchester City, doch diese machte ein famoser Erling Haaland mit einer denkwürdigen Tor-Show schnell zunichte. Nach drückender Überlegenheit und frühen Chancen für die Skyblues nahm der Haaland-Hurrikan in der 22. Minute Fahrt auf.

Haaland-Hattrick in erster Hälfte

Der Ex-Dortmunder wuchtete einen fragwürdigen Handelfmeter in die Maschen, 77 Sekunden erhöhte Erling Haaland per Kopf auf 2:0. Historisch, war es doch der schnellste Doppelpack in der Historie der Champions League. Der Torhunger des 22-Jährgigen war damit aber noch lange nicht gestillt. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff machte Haaland mit einem Abstauber (45.+2) seinen Hattrick und den 3:0-Halbzeitstand perfekt.

Mit dem Treffer zum 4:0 unterbrach Ilkay Gündogan (49.) die Haaland-Gala, ehe der Ausnahmestürmer erneut einen Blitz-Doppelback schnürte. Jeweils nach Ecke und Paraden von Leipzig-Keeper Janis Blaswich staubte Haaland zum 4:0 (53.) und 5:0 (57.) ab. Kurz darauf hatte der Matchwinner Feierabend und durfte sich bei seiner Auswechslung in der 60. Minute feiern lassen.

Haaland-Fünferpack in 35 Minuten - Historische Leipzig-Schmach

Erling Haaland ist nach Lionel Messi (2012 gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale) erst der zweite Spieler, der fünf Tore in einem K.o.-Spiel der Königsklasse erzielte. Allerdings deutlich schneller. Haaland benötigte für seinen Fünferpack gegen Leipzig gerade einmal 35 Minuten. Den Schlusspunkt beim 7:0-Schützenfest der Engländer gegen den Bundesligisten setzte Kevin De Bruyne in der Nachspielzeit.

Für Leipzig ein absolutes Debakel und gleichbedeutend mit der höchsten Pleite ihrer CL-Historie. „Heute was das einfach eine Nummer zu groß für uns. Wir sind nie in irgendeine Art von Spiel gekommen. Das Ergebnis ist schon bitter“, ließ Leipzig-Trainer Marco Rose nach Spielende bei „Amazon Prime Video“ wissen.

Inter Mailand nullt sich in Porto weiter

Das zweite Viertelfinalticket am Dienstagabend sicherte sich Inter Mailand. Den Italienern sollte ein 0:0 beim FC Porto zum Weiterkommen reichen. Das Hinspiel hatte Inter mit 1:0 gewonnen. Die Nerazzurri steht erstmals seit 2011 wieder in der Runde der letzten Acht und folgt damit auch Stadtrivale AC Mailand.

In einer chancenarmen Partie im Estádio do Dragão agierte Inter mit einem dichten Abwehrblock, um den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Brenzlig wurde es für die Gäste aus der Serie A jedoch in der Nachspielzeit, als erst Denzel Dumfries auf der eigenen Linie rettet und kurz darauf Portos Mehdi Taremi und Marko Grujic zweimal am Aluminium scheiterten (90.+5).