Transferticker: Hamburger SV auf Torwartsuche – Ron-Robert Hoffmann Thema?

Freitag, 25.09.2020 - 10:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Hamburger SV geht nun die Torwartsuche in die nächste Runde. Julian Pollersbeck hat die Rothosen in Richtung Olympique Lyon verlassen und hinterlässt gleichzeitig eine Lücke im Kader. Anscheinend haben die HSV-Verantwortlichen nun mit Ron-Thorben Hoffmann jemanden ausgemacht, der den Platz von Pollersbeck einnehmen könnte. Dies will zumindest die „BILD“ in Erfahrung gebracht haben.

Einfach wird der Transfer nicht, wenn aus dem Transfergerücht eine Transfer News werden soll, denn der FC Bayern München II plant fest mit dem 21-jährigen, der in der 3. Liga bereits am ersten Spieltag gegen Türkgücü München zwischen den Pfosten stand. Hoffmann hat beim deutschen Rekordmeister allerdings nur noch Vertrag bis 2021!