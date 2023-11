Kane führt FC Bayern zum Sieg & ins Achtelfinale! Union Berlin nach Remis in Napoli raus

Donnerstag, 09.11.2023 - 12:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel hat sich der FC Bayern München in der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Beim 2:1-Arbeitssieg gegen Galatasaray konnten sich die Roten mal wieder auf Harry Kane verlassen. Für den 1. FC Union Berlin wird das Abenteuer Königsklasse nach der Gruppenphase hingegen enden. Doch mit einem Remis bei der SSC Neapel konnte immerhin der Negativlauf gestoppt werden.

Harry Kane hat sich beim FC Bayern erneut zum Matchwinner aufgeschwungen. Der Star-Stürmer erzielte beim verdienten 2:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul beide Treffer. Damit haben die Münchner in der Gruppenphase nicht nur die letzten 17. Spiele gewonnen und sind seit 38 Spielen ungeschlagen gewonnen. Zugleich wurde das Achtelfinalticket gelöst und dank Kopenhagener Schützenhilfe (4:3 gegen ManUnited) der Sieg in der Gruppe A vorzeitig festgezurrt.

FC Bayern mit Mühe gegen Gala - Harry Kane fungiert als Dosenöffner

Doch der FC Bayern tat sich in der heimischen Allianz Arena gegen Gala schwer. Die aufopferungsvoll kämpfenden Türken stellten den deutschen Rekordmeister mit ihrer intensiven Spielweise durchaus vor Probleme. In einem Duell, das beide Teams mit offenem Visier angingen, ergaben sich auf beiden Seiten gute Möglichkeiten. Während Leroy Sané freistehend vor Gala-Keeper Fernando Muslera scheiterte (14.), verhindert auf der anderen Seite Manuel Neuer mit einer Weltklasse-Parade gegen Mauro Icardi (43.) die Gästeführung.

In der 62. Minute hatten die Bayern Glück, dass der Treffer von Lucas Torreira wegen knapper Abseitsentscheidung nicht zählte. Danach war es Harry Kane, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Scheiterte der 100-Mio.-Stürmer erst noch am Pfosten (53.), köpfte er einen gefühlvollen Freistoß des starken Joshua Kimmich in die Maschen (80.). Der Treffer hielt einem doppelten VAR-Check stand.

Kane schnürt Doppelpack - ManUnited verliert wildes Duell in Kopenhagen

In der 86. Minute legte Kane nach mustergültiger Vorarbeit des eingewechselten Mathys Tel den zweiten Treffer nach. In der Nachspielzeit belohnte Cédric Bakambu die Gäste aus der Süper Lig und erzielte mit einem Schuss ins lange Eck den Endstand.

Im wilden, wie spektakulären Parallelspiel der Gruppe A hat der FC Kopenhagen Manchester United mit 4:3 bezwungen. Nach einem Platzverweis für Marcus Rashford (42.) verspielten dezimierte Red Devils eine 2:0- und 3:2-Führung. ManUnited (3 Punkte) ist damit auf den letzten Platz der abgerutscht, hat aber genau wie der punktgleiche FC Kopenhagen und Galatasaray (beide 4) weiterhin Chancen aufs Achtelfinale.

Raus mit Applaus: Union Berlin stoppt Pleitenserie in Napoli

Für den 1. FC Union Berlin ist ein Weiterkommen in der Königsklasse dagegen nicht mehr möglich. Dennoch herrschte bei den Eisernen nach dem 1:1 bei der SSC Neapel gute Stimmung. Schließlich wurde die zwölf Pflichtspiele umfassende Pleitenserie gestoppt und der historisch erste Punkt in der Champions League eingefahren. Außerdem dürfen die Köpenicker weiterhin auf ein Überwintern in der Europa League hoffen, zumal Konkurrent Sporting Braga bei Real Madrid mit 0:3 unterlag.

Im Stadio Diego Armando Maradona gingen zunächst die insgesamt überlegenen italienischen Hausherren durch Matteo Politano (39.) verdient in Führung, die Josip Juranovic mit einem Pfosten-Freistoß (45.) fast noch mit dem Pausenpfiff egalisierte. Kurz nach Wiederbeginn war es dann soweit. Nach einem Union-Konter drückte David Fofana (52.) einen Abpraller über die Linie. Der 1. FC Union agierte in der zweiten Hälfte mutiger und rettete den Punktgewinn gegen den amtierenden Meister der Serie A ins Ziel.