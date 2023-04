Kein Wunder: Bayern fliegt gegen ManCity raus! Inter macht Mailand-Derby perfekt

Donnerstag, 20.04.2023 - 12:02 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Das Wunder von München blieb aus: Der FC Bayern musste sich im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League mit einem 1:1 gegen Manchester City begnügen. Deutlich zu wenig und gleichbedeutend mit dem Aus. Derweil folgte Inter Mailand den Engländern ins Halbfinale, wo es nun zum Stadtderby mit dem AC Mailand kommt.

Der kriselnde FC Bayern konnte die bittere 0:3-Klatsche gegen Manchester City nicht wettmachen. Zwar bot die Tuchel-Truppe in der heimischen Allianz Arena eine gute Vorstellung und erarbeitete sich auch gute Möglichkeiten. Am Ende hieß es aber nur 1:1. Damit sind die Bayern seit dem Titelgewinn von 2020 nun schon zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale der Königsklasse gescheitert. ManCity steht derweil zum dritten Mal hintereinander in der Runde der letzten Vier, wo es nun zum Duell mit Real Madrid kommt.

Sané lässt Bayern-Führung liegen - Haaland vergibt Elfer

Gegen die Citizens ließ der FC Bayern im Alles-oder-Nichts-Spiel mal wieder den Killerinstinkt vermissen. Die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte für den Rekordmeister hatte Leroy Sané (17.), der freistehend vor Ederson das Leder neben den Pfosten platzierte. Zudem hatten die bemühten Gastgeber Glück, dass Erling Haaland (36.) einen stark fragwürdigen Handelfmeter über die Latte jagte.

Nach torloser erster Hälfte ließen die Bayern, die berechtigterweise auch mehrfach mit den Schiedsrichterentscheidungen haderten, nach Wiederanpfiff auch das nötige Risiko vermissen, dass es für die Aufholjagd gebraucht hätte. Und trotz 16:5 Torschüsse strahlten die Münchner insgesamt zu wenig Gefahr aus.

Haaland verpasst FC Bayern Gnadenstoß

Den Gnadenstoß setzte natürlich Torgarant Haaland in der 57. Minute. Nach einem Konter hämmerte der Norweger, der auch vom Wegrutschen von Dayot Upamecano profitierte, den Ball humorlos aus kurzer Distanz unter die Latte. Mit dem Rückstand verpuffte auch das letzte Fünkchen Bayern-Hoffnung und die Luft war endgültig raus.

Dennoch verbuchten der FC Bayern weitere Abschlüsse und kam im City-Strafraum zu Aktionen. Doch aus dem Spiel wollte den Münchner wie schon im Hinspiel kein Tor gelingen. Am Ende besorgte Joshua Kimmich (83.) nach Handspiel von Manuel Akanji per Elfmeter das 1:1. Da war das Bayern-Aus aber schon nicht mehr abzuwenden. Bedeutet auch: 27 Tage nach der überraschenderen Trainerentlassung von Julian Nagelsmann haben die Bayern unter Neu-Trainer Thomas Tuchel zwei von drei Titelchancen verspielt.

Inter Mailand nach 3:3 im Halbfinale - AC Milan wartet

Im zweiten Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend gab es ebenfalls kein Wunder. Inter Mailand kam nach dem 2:0-Erfolg bei Benfica Lissabon im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion zu einem 3:3. Damit sind die Portugiesen um den deutschen Trainer Roger Schmidt rausgeflogen. Und Inter darf sich im CL-Halbfinale auf ein brisantes Stadtderby mit AC Mailand freuen.

Nicolò Barella (14.) brachte Inter mit einem Traumtor aus rund 15 Metern frühzeitig in Front. Doch Benfica schlug noch vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Fredrik Aursnes zurück (38.) und belegte die Hoffnung aufs Weiterkommen. Die wurden von der Nerazzurri aber im zweiten Durchgang endgültig zunichte gemacht. Weltmeister Lautaro Martínez (65.) und Joaquín Correa (78.) stellten auf 3:1. Benfica kam in einer wilden Schlussphase aber immerhin noch zum Ausgleich - António Silva (86.) und Petar Musa (90.+5) trafen zum 3:3-Endstand.