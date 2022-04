Frust-Aus für FC Bayern gegen Villarreal - Real Madrid zerstört Chelsea-Wunder

Mittwoch, 13.04.2022 - 12:28 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die faustdicke Überraschung ist perfekt: Durch einen späten Gegentreffer zum 1:1-Endstand ist der FC Bayern sensationell am krassen Außenseiter FC Villarreal im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Real Madrid hat derweil das drohende Aus gegen FC Chelsea vermieden, wobei die Blues nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung am Wunder schnupperten.

Gewaltiger Frust beim FC Bayern! Die Münchner kamen am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel in der ausverkauften Allianz Arena nicht über ein 1:1 gegen den spanischen Underdog FC Villarreal hinaus. Trotz Einbahnstraßenfußball und totaler Dominanz. Das gelbe U-Boot versenkte den deutschen Rekordmeister kurz vor Schluss.

Samu Chukwueze schockt FC Bayern in der 88.Minute

Nach einem Konter in der 88. Minute traf der kurz zuvor eingewechselte Samu Chukwueze zum späten 1:1 und die Bayern damit ins Herz. Der Gegentreffer fiel quasi aus dem Nichts und besiegelte das blamable Aus des großen Favoriten, die das Hinspiel in Spanien in der Vorwoche noch schmeichelhaft mit 0:1 verloren.

Der FC Bayern zeigte gegen den FC Villarreal keine schlechte Leistung und war erwartungsgemäß klar spielbestimmend. Dennoch muss sich der deutsche Rekordmeister den Vorwurf gefallen lassen, viel zu wenig aus der spielerischen Überlegenheit gemacht zu haben. Lediglich in der ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte zeigte die Nagelsmann-Truppe einen zielstrebigen und druckvollen Fußball.

Thomas Müller vergibt Großchance

Folgerichtig markierte Robert Lewandowski in der 52. Minute den vielumjubelten und verdienten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. In der Folge setzte sich der FCB weiter in der gegnerischen Hälfte fest und Thomas Müller (70.) ließ die Großchance auf das zweite Tor ungenutzt. Der Ur-Bayer setzte völlig freistehend einen Kopfball nach Flanke von Leroy Sané neben den Pfosten.

Doch vor allem im ersten Durchgang agierten die Bayern viel zu ideen- und ratlos und bissen sich am gelben Abwehrbeton regelrecht die Zähne aus. Die beste Möglichkeit verbuchte noch Jamal Musiala (30.) per Kopf. Von den „Prime-Time-Bayern“, die zuvor alle vier Heimspiele in der Königsklasse mit einer eindrucksvollen Tordifferenz von 19:3 gewonnen hatten, war nicht viel zu sehen.

FC Villarreal: FC Liverpool als nächstes Opfer? Emery mit bemerkenswerter Serie

Somit brachte der amtierende Europa League-Champion FC Villarreal nach Juventus Turin im Achtelfinale nun mit Bayern München das nächste europäische Schwergewicht zu Fall. Im Champions League Halbfinale wird es der Tabellensiebte aus La Liga aller Voraussicht nach mit dem FC Liverpool zu tun bekommen, die nach dem 3:1-Hinspielsieg bei Benfica so gut wie weiter sind.

Und dann wird Trainer Unai Emery alles daransetzen, seine bemerkenswerte Serie auszubauen. Denn seit seinem Amtsantritt verlor der FC Villarreal kein einziges K.o.-Spiel auf internationaler Bühne.

Irres Drama: FC Chelsea verpasst Wunder gegen Real Madrid hauchdünn

Ein echtes Spektakel spielte sich am Mittwochabend im zweiten Viertelfinal-Rückspiel des Abends Santiago Bernabéu im ab. Real Madrid verlor zwar gegen den FC Chelsea vor heimischer Kulisse mit 2:3 nach Verlängerung. Doch da die Königlichen nach einem Benzema-Dreierpack mit 3:1 bei den Londoner triumphierten, stehen die Spanier in der Runde der letzten Vier. Und wieder einmal konnten sich die Blancos bei Karim Benzema bedanken, der in der 96. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 markiert.

Dabei stand der FC Chelsea ganz dicht vor einem wahren Wunder. Die Tuchel-Elf führte nach Treffern von Mason Mount (15.) sowie den deutschen Fußballlegionären Antonio Rüdiger (51.) und Timo Werner (75.) bereits mit 3:0, was zum Weiterkommen gereicht hätte. Doch in der 80. Minute rettete Rodrygo Real Madrid mit seinem Tor zum 1:3 in die Verlängerung.