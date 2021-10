Welche NFL-Teams sind nach 6 Wochen am besten in die Seasen gestartet?

Donnerstag, 21.10.2021 - 10:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wir haben 6 Wochen in der NFL erlebt und haben nun die Zeit dazu, eine erste Bilanz zu ziehen. Alle Partien des Spieltags sind ausgetragen und schaut man sich die bisherigen Ergebnisse an, so ist es recht einfach, einige Gewinner des ersten Drittels der Saison zu nennen. Deswegen nehmen wir heute die Top-Teams der aktuellen Saison unter die Lupe und werfen gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft und stellen Prognosen an, welche Mannschaften den Einzug in die begehrten Play-Offs schaffen könnten.

Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Season 18 Spieltage hat und daher noch jede Menge Zeit für jene Teams besteht, die bisher nicht geliefert haben. So waren in vergangenen Spielzeiten bereits einige nennenswerte Endspurte zu sehen, welche Teams in letzter Sekunde noch in die Play-Offs getragen haben. Doch die nachfolgenden Teams haben bewiesen, dass sie in dieser Season Anspruch auf die Super Bowl Trophäe erheben möchten und könnten.

Brady mit den Buccaneers auf Erfolgskurs

Segel hissen und auf geht die Fahrt in Richtung Erfolg. Die Piraten aus Tampa Bay konnten an den Erfolg aus der letzten Saison anschließen und sind sehr erfolgreich in die neue NFL-Season gestartet. Am Wochenende besiegten sie die Eagles und holten sich damit den 5. Sieg. Bisher gab es nur eine Niederlage. Ansonsten spielen die Buccaneers stabil und können sich vor allem auf den Star-Quarterback Tom Brady verlassen.

Dieser hat nach wie vor Hunger auf den nächsten Super Bowl und viele Experten sagten bereits vor Beginn der NFL-Season voraus, dass die Buccaneers wieder ein ernster Anwärter auf den großen Titel im American Football sein werden. Diese Vermutungen hat das Team inzwischen durch starke Leistungen bestätigt und befindet sich auf einem relativ sicheren Kurs in die Play-Offs.

Ravens fliegen in Richtung Play-Offs

Vor dem letzten Spieltag standen die Ravens und die Chargers beide bei 4-1-0. Es war also auf dem Papier eine Partie auf Augenhöhe. Am Ende gab es eine recht deutliche Niederlage für die Chargers. Die Ravens dominierten sie und siegten letztlich mit einem 6:34. Damit haben die Ravens nun 5 Siege auf ihrem Konto und gehören zu den erfolgreichsten Teams der aktuellen Season.

Für die Chargers war es aber erst die zweite Niederlage und daher ist auch das Team aus LA auf einem guten Weg in die Play-Offs. Dennoch werden sie sich auf ihre nächste Partie in Woche 8 gegen die New England Patriots gut vorbereiten. Am nächsten Wochenende haben die Chargers spielfrei und somit genug Zeit, um sich auf die Patriots vorzubereiten. Mit einem 5. Sieg wäre ein guter Grundstein für die Play-Offs gelegt.

Green Bay legt los und holt sich Sieg um Sieg

Wir haben vor dem Start der Season Green Bay als Underdog bezeichnet, doch viele Experten sagten für sie eine schwierige Season voraus. Davon ist bisher nur wenig zu sehen, denn 5 Siege aus 6 Partien ist ein Wert, der für sich spricht. Quarterback Aaron Rogers könnte sein Team mal wieder in den Super Bowl führen. Dort gab es zuletzt im Jahre 2011 einen Erfolg gegen die Pittsburgh Steelers.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, denn die Packers hatten in den letzten Jahren in den Play-Offs immer mal wieder Schwierigkeiten, sich in den K.O.-Spielen durchzusetzen. Dennoch bleiben wir dabei und sagen ihnen aufgrund der guten Startpartien eine gute Chance voraus, sich zunächst für die Play-Offs zu qualifizieren und im Anschluss vielleicht als Underdog überraschen zu können.

LA Rams mit beeindruckendem Start

Die LA Rams sind mit 5 Siegen und nur eine Niederlage gestartet. Am Wochenende besiegte man die Giants aus New York mit einem klaren 38:11. Ein punktereicher Sieg für die Rams, der von größeren Leistungen in dieser Season träumen lässt. Nach 2019 wäre es ein erneuter Traum, in den Super Bowl einzuziehen, denn damals konnte man sich nicht gegen die New England Patriots durchsetzen. Damals noch mit Tom Brady siegten die Patriots in einem punktearmen Spiel mit 13:3.

Inzwischen hört man das Team aus LA immer öfter als Namen im Kreis der Geheimfavoriten. Tatsächlich könnten sich die Rams am Ende als Überraschungsmannschaft erweisen und eine wichtige Rolle in den Play-Offs spielen. Vor der Season hatten wir sie nicht unbedingt als Favoriten um den Titel im Sinn, doch das Team von Stan Kroenke hat bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Seahawks und Steelers enttäuschten im ersten Drittel der Season

Seattle und Pittsburgh haben sich vom Start der neuen Season mit Sicherheit mehr erhofft. Am Wochenende kam es zum direkten Duell, in welchem sich die Steelers letztlich mit einem knappen Sieg von 20:23 durchsetzen konnten. Die Steelers stehen nun 3-3-0, während die Seahawks nun eine negative Statistik von 2-4-0 vorweisen und sich in den nächsten Partien deutlich steigern sollten.

Beide können mit dem Start nicht zufrieden sein, erhoffte man sich doch eine stabile Season abzuliefern und im besten Falle den Einzug in die Play-Offs. Dieses Ziel ist für beide Mannschaften durchaus realistisch, doch eine positivere Bilanz wäre wünschenswert. Es gibt allerdings einige Teams, die einen wesentlich schlechteren Start erwischt haben.

Diese Teams hatten einen schlechten Start in die NFL Saison

Die Detroit Lions hatten keinen besonders guten Start. Alle Spiele wurden bisher verloren und damit sind die Lions die einzige Mannschaft, die in dieser Season noch nicht erfolgreich vom Platz gehen konnten. Auch die Dolphins und die Jaguars hatten keinen guten Start. Am Wochenende trafen sie im direkten Duell aufeinander, was den Jaguars mit einem 20:23 den ersten Sieg in der Season bescherte. Die Dolphins hingegen mussten die inzwischen fünfte Niederlage hinnehmen.

Darüber hinaus finden sich in der NFL derzeit weitere Teams, die bereits 5 Niederlagen auf ihrem Konto haben. Dazu gehören beispielsweise die New York Giants und die Texans. Aber gute Nachrichten für all jene Teams mit einem schlechten Start. Jetzt ist der Zeitpunkt, um die Trendwende zu starten und Siege einzufahren. Dann ist der Weg in die NFL Play-Offs noch immer offen.