0:2 - Napoli erteilt Eintracht Frankfurt Lehrstunde! Real Madrid überrollt FC Liverpool

Mittwoch, 22.02.2023 - 08:02 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Den Traum vom Viertelfinale in der Champions League kann sich Eintracht Frankfurt wohl abschminken. Die Hessen kassierten gegen ein bärenstarkes SSC Neapel eine hochverdiente 0:2-Heimpleite und verloren zudem Kolo Manier mit Platzverweis. Auch für den FC Liverpool setzte es im Achtelfinal-Hinspiel trotz 2:0-Führung eine denkwürdige Schlappe. Real Madrid überrollte die Reds im eigenen Stadion mit 5:2!

Mit der nächsten magischen Euro-Nacht im Deutsche Bank Park sollte es diesmal für Eintracht Frankfurt nicht klappen. Die SSC Neapel feierte einen ungefährdeten und völlig verdienten 2:0-Auswärtssieg bei den Hessen. SGE-Keeper Kevin Trapp war es zu verdanken, dass die Pleite nicht noch höher ausfiel.

Verdienter Sieg für SSC Neapel in Frankfurt - Rot für Kolo Muani

Die Eintracht erwischte zwar den besseren Start und war in den ersten 20 Minuten inklusive gefährlicherer Abschlüsse tonangebend. Doch danach drehten die Gäste aus Italien, die die heimische Serie A mit einem Mega-Vorsprung von 15 Punkten anführen, auf und zelebrierten ansehnlichen Tempo-Fußball. Nachdem Hirving Lozano am Pfosten scheiterte und Trapp einen Elfmeter von Khvicha Kvaratskhelia parierte, war es Star-Stürmer Victor Osimhen, der die Azzurri kurz vor der Pause überfällig in Front brachte.

Eintrachts Star-Stürmer Kolo Muani sorgte hingegen mit einem Foul für Aufsehen, als er Gegenspieler Zambo Anguissa (58.) unabsichtlich auf den Knöchel trat. Der französische Nationalspieler flog mit glatt Rot vom Platz. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Kurz darauf erhöhte Giovanni Di Lorenzo nach schöner Napoli-Kombination auf 2:0 (68.).

Trapp bewahrt Frankfurt vor Debakel

In der Folge ließ die SSC Neapel in Frankfurt nichts mehr anbrennen, wobei die Gastgeber mit zwei Gegentoren sehr gut bedient waren. Denn auch im zweiten Durchgang zeigte Trapp einige Glanztaten, als er etwa gegen den georgischen Shootingstar Kvaratskhelia im Eins-gegen-eins rettete.

Eintracht Frankfurt braucht nach der 0:2-Schlappe im Rückspiel am 15. März bei den Süditaliener nicht weniger als Fußballwunder. Zumal die Partenopei weder in der Liga noch in der Königsklasse in dieser Saison eine Heimpleite kassierten. Und das Fehlen des dann gesperrten Top-Torjäger Muani (15 Pflichtspiel-Tore) macht die Aufgabe nicht leichter.

Irres Spektakel Real Madrid stürmt Anfield & zerpflückt FC Liverpool

Ein denkwürdiges wie irres Spektakel ereignete sich im zweiten Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Anfield Road. Im Duell der Vorjahresfinalisten bejubelte Real Madrid einen deutlichen 5:2-Erfolg beim FC Liverpool! Danach sah es zunächst ganz und gar nicht aus. Die Elf von Jürgen Klopp spielte die Königlichen in den ersten 15. Minuten an die Wand und lag nach Treffern von Darwin Núñez (4.) und Mo Salah (15.) schnell mit 2:0 vorne.

Danach kam aber Real Madrid ins Rollen. Vinícius Júnior (21./36.) schnürte vor dem Pausentee einen Doppelpack, sodass es nach den ersten 45 Minuten, in denen beide Teams mit offenem Visier agierten, leistungsgerecht 2:2 stand. Im zweiten Durchgang nahm Real die Reds dann regelrecht auseinander. Eder Militão (47.) drehte die Partie zugunsten des Titelverteidigers aus Spanien, ehe Karim Benzema (55./67.) mit zwei Treffern Real Madrid frühzeitig auf Viertelfinal-Kurs brachte. Eine historische Niederlage für den FC Liverpool, der zuvor noch nie im Europokal fünf Heim-Gegentore schlucken musste.