Online-Fußballspiele – diese Games darfst Du nicht verpassen!

Samstag, 02.07.2022 - 09:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt. Da verwundert es nicht, dass selbst die Glücksspielindustrie dem Sport mit dem runden Leder huldigt – und zwar in Form des Video-Slots Football Super Spins. Der digitale Spielautomat verbindet den Nervenkitzel des Glücksspiels mit den aufregenden Eigenschaften des Fußballs und eignet sich ideal, um sich auf den Saisonstart einzustimmen.

Der Online-Slot stammt aus der Schmiede des Providers Gamomat, kommt in einem 5x4-Walzenraster daher, das insgesamt 30 aktive Gewinnlinien aufweist, und verfügt über mehrere integrierte Features. In puncto Auszahlungsrate, Maximalgewinn und Grafik bewegt sich der Spielautomat ebenfalls auf einem guten Niveau. Einen fundierten Überblick gibt es bei onlinecasinosdeutschland.com.

New Star Soccer

New Star Soccer ist zwar kein klassisches Online-Spiel, ist jedoch aufgrund seiner einzigartigen Spielmechanik einen Blick wert. Das mobile Game ist wie eine Simulation einer Fußballkarriere aufgebaut. Du schlüpfst in die Rolle eines talentierten 16-jährigen Fußballers und versuchst, stetig Deine Fähigkeiten zu verbessern. Du musst beim Training an den richtigen Stellschrauben drehen und Dich auf bestimmte Bereiche konzentrieren.

Doch nicht nur die Fähigkeiten auf dem Feld sind wichtig. Auch die Beziehungen zu den Teamkollegen, zum Trainerstab und zu den Sponsoren spielen in New Star Soccer eine wichtige Rolle. So hat ein schlechtes Verhältnis zu den jeweiligen Parteien negative Auswirkungen auf Deinen weiteren Karriereverlauf. Du musst entsprechend sämtliche Bereiche eines jungen Fußballers managen, um es an die Spitze zu schaffen.

Soccer Stars

Du bist auf der Suche nach einem simplen und unkomplizierten Fußballspiel? Dann ist Soccer Stars genau die richtige App für Dich. Das rundenbasierte Minigame kommt in einem minimalistischen Look daher und präsentiert die Spieler als schlichte Kreisformen – quasi wie auf einer Taktiktafel. Am übergeordneten Ziel ändert diese grafische Auslegung jedoch nichts. Der Ball muss irgendwie ins Tor.

Das Gameplay ist genau wie jede andere Facette von Soccer Stars sehr simpel gehalten. Grundsätzlich gibt es nur eine Möglichkeit, den Ball zu passen oder zu schießen. Du musst Deine Spieler wortwörtlich zum Ball schleudern und darauf achten, wie hart Du den Ball triffst. Die Mechanik mag zwar sehr eindimensional klingen, für einige Partien – egal ob offline oder online – eignet sich das Game jedoch perfekt.

FIFA 22

Wenn Du von einem Fußballspiel maximalen Tiefgang und ausgefeiltes Gameplay erwartest, wirst Du nicht an der FIFA-Reihe von Electronic Arts (EA) vorbeikommen. Der aktuelle Ableger – FIFA 22 – ist für alle gängigen Spieleplattformen erhältlich und wartet mit zahlreichen Spielmodi auf, die sowohl online als auch offline gezockt werden können.

Neben der Offline-Karriere sind Pro Clubs und Ultimate Team (UT) die beliebtesten Modi in FIFA 22. Insbesondere in puncto Spielerzahl und Popularität ist UT unerreicht. Der Großteil der Playerbase tummelt sich in dem Kartensammelmodus, der über die Jahre immer mehr Funktionen erhalten hat und regelmäßig mit neuem Content gefüttert wird. Entsprechend kann keine Langeweile aufkommen.

Vorbereitung auf Saisonstart & Weltmeisterschaft

Die vorgestellten Fußballspiele sind allesamt unterschiedlich aufgebaut und helfen auf ihre Art und Weise dabei, die lange Sommerpause zu überstehen. Die größten europäischen Ligen nehmen alle ihre Spielbetrieb im August wieder auf. Es bleibt also genügend Zeit, alle einzelnen Games auszuprobieren. Und wer weiß – vielleicht gefällt Dir eines der Spiele so sehr, dass Du es auch während der Saison oder während der Weltmeisterschaft zockst.

Die Bundesliga und die Premier League eröffnen am 05. August die Saison 2022/2023. Im deutschen Oberhaus treffen der FC Bayern München und die Eintracht aus Frankfurt aufeinander – Meister gegen Euro League-Sieger. In England bestreiten um 21:00 Uhr der FC Arsenal und Crystal Palace das erste Spiel der neuen Saison. Die Serie A, La Liga und Ligue 1 nehmen etwas später den Ligabetrieb auf.

Umstrukturierung wegen Weltmeisterschaft

Die Saison 2022/2023 hat zwar noch nicht angefangen, doch bereits jetzt ist sie geschichtsträchtig. Denn zum ersten Mal wird eine Weltmeisterschaft nicht im Sommer, sondern im Winter stattfinden. Da es im Austragungsland Katar während der Sommermonate schlicht und einfach zu heiß ist, um Leistungssport zu betreiben, wurde das gesamte Turnier in die kälteren Monate des Jahres verfrachtet. So richtig kalt ist jedoch nicht. Die Temperaturen pendeln sich meist bei circa 25 Grad ein.

Die Verlegung der WM hat zur Folge, dass alle Ligen ihren Spielplan neu ausrichten mussten. Aus diesem Grund beginnt die Saison in diesem Jahr in den meisten Ländern in der ersten Augustwoche. Bei der vergangenen WM in Russland im Jahr 2018 war es noch die dritte oder gar vierte Woche im August, in der die neue Saison eröffnet wurde.

WM 2022 in Katar – alle wichtigen Fakten!

Die Fußball-WM in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 statt. Das Land in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat eigens für das Großevent brandneue und hochmoderne Stadien gebaut, die in den vier Städten Al Rayyan, al-Chaur, Al-Wakrah und Doha stehen. Zu den größten Stadien gehören das Al-Bayt-Stadium in al-Chaur, das rund 60.000 Zuschauer fasst, und das Lusail Stadium in Doha. Hier passen mehr als 86.000 Menschen rein.

Nicht nur der Austragungszeitraum der diesjährigen WM ist ein Novum, sondern auch die Anzahl der teilnehmenden Teams ist mit einer Besonderheit verbunden. So werden zum letzten Mal die bis dato üblichen 32 Mannschaften an einer WM-Endrunde teilnehmen. Nachdem die FIFA für die WM 2026 in Kanada, Mexico und den USA die Teilnehmerzahl auf 48 Teams aufgestockt hat, stand diese Regeländerung auch für das diesjährige Turnier im Raum. Letztlich hat sich das Komitee jedoch dagegen entschieden.