Transferticker: FC Bayern München mit Sergino Dest einig

Freitag, 18.09.2020 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit Monaten kursieren interessante FC Bayern Transfergerüchte um Sergiño Dest. Der 19-jährige Ajax-Star wurde immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Eine Einigung konnte dennoch nicht erzielt werden. Nun könnte es laut „BILD“ ganz schnell gehen, denn mit dem Spieler sei man sich prinzipiell einig.

Einzig die Ablösemodalitäten mit Ajax Amsterdam müssen noch geklärt werden. An dieser Stelle sind beide Parteien wohl noch ein wenig uneins. Man wird sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte bei rund 15 Millionen Euro einigen, wie es heißt. Zuletzt kamen auch FC Barcelona Transfergerüchte auf, wonach die Katalanen dem FC Bayern München noch in die Parade fahren wollten. Dies scheint sich nun erledigt zu haben, da der niederländische Spitzenklub noch kein Angebot von Barca vorzuliegen hat.