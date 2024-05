ANZEIGE

Formula Diät: Worauf beim Diät-Drink & Abnehmpulver zu achten ist

Freitag, 10.05.2024 - 09:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wer schnell Gewicht verlieren will, kann das mit einem Diät-Drink aus Eiweißpulver durchaus schaffen. Die Shakes fungieren als Mahlzeitenersatz und lassen die Pfunde purzeln. Zumindest kurzfristig. Doch statt blind zum nächstbesten oder besonders günstigen Abnehm-Shake zu greifen, sollten sich Interessierte unsere Checkliste anschauen. Sport-90 verrät, was Diät-Drinks enthalten sollten und was besser nicht.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Nährstoffpulver mit Wasser oder Milch anrühren, trinken und abnehmen! Doch genau das versprechen Diät-Drinks, die meist in Pulverform und freiverkäuflich im Handel zu kaufen sind. Und tatsächlich. Es lassen sich durchaus gute Diät-Drinks zum Abnehmen finden, die sogar geschmacklich passabel sind. Wenngleich es aber auch reihenweise Produkte gibt, die eher an einen Sand-Gemisch erinnern und auch so schmecken.

Mit Diät-Drinks zum Abnehmerfolg

Das Konzept dieser sogenannten Formula Diäten ist simpel und effektiv. Die Diät-Shakes ersetzen einzelne Mahlzeiten, wodurch ihr viel weniger Kalorien konsumiert. Und mit einer kalorienreduzierten Ernährung wird die Basis für den einsetzende Abnehmerfolg gelegt.

Darüber hinaus sollen die Drinks möglichst gut sättigen, damit kein schnelles Hungergefühl aufkommt, und dem Körper zugleich alle wichtigen Nährstoffe liefern - wie etwa Eiweiß, Vitamine oder Mineralstoffe. Milch- und/oder Sojaeiweiß macht den Großteil der Inhaltsstoffe aus, die daher auch gemeinhin als Protein-Shakes bekannt sind.

Gute Abnehm-Drinks mit 70 Prozent Eiweiß-Anteil

Doch wodurch zeichnet sich ein guter Diät-Drink aus. Ein entscheidendes Qualitätskriterium ist der richtige Mix. Viel Eiweiß und eventuell auch Fette sind wünschenswert. Der Protein-Anteil darf gerne bei rund 70 Prozent liegen. Wobei Eiweiß nicht gleich Eiweiß ist.

Schließlich gibt es tierisches Eiweiß (Milch, Molke) und pflanzliches Eiweiß (Soja, Weizen). Ideal ist ein Mix aus beiden Protein-Arten, da der Körper diesen am besten verwerten kann. Zu bedenken ist jedoch, dass viele Konsumenten Abnehm-Drinks mit Milchprodukten oder Laktose nicht so gut vertragen und es zu Magenverstimmungen kommen kann.

Wenig Kohlenhydrate & kein Zucker

Während also Eiweiß im hohen Maße wünschenswert ist, gibt es zugleich aber auch Inhaltsstoffe, die in einem Diätpulver wenig bis gar nichts zu suchen haben. Zum einen Kohlenhydrate. Logisch, denn wenn der Diät-Drink zu viele Kalorien hat, lässt sich das Abnehmversprechen kaum halten. Ein guter Richtwert für einen qualitativ hochwertigen Protein-Shake: 100 Gramm Pulver sollte maximal 7 Gramm Kohlenhydrate enthalten.

Zucker sollte hingegen fast gar nicht oder besser überhaupt nicht enthalten sein. Doch aufgepasst. Viele Hersteller nutzen eine Verschleierungs-Taktik und „verstecken“ den Zucker in der Liste der Inhaltsstoffe hinter Begrifflichkeiten wie Maltose, Dextrose, Saccharose, Laktose (Milchzucker), Süßmolkenpulver, Malzextrakt, Polydextrose oder Raffinose. Im Idealfall lassen sich diese Begriffe auf der Zutatenliste nicht finden.

Das sollten Diät-Drinks noch enthalten

Da Diät-Drinks als Ersatz für Hauptmahlzeiten dienen soll, ist es wichtig, dass andere Zusatzstoffe enthalten sind. Wichtig sind Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium, Ballaststoffe (beispielsweise Insulin) oder Spurenelemente wie Selen und Zink. Auch Vitamine sind begrüßenswert. Allerdings glänzen diese Zusatzstoffe gerade bei günstigen Eiweiß-Shakes mit Abwesenheit.

Es spricht definitiv nichts dagegen, eine Formula Diät auszuprobieren und den überschüssigen Pfunden mit einem Diät-Drink den Kampf anzusagen. Doch für einen langfristigen Abnehmerfolg ist eine dauerhafte Ernährungsumstellung in Richtung ausgewogene und gemüsebetonte Kost immer die bessere Wahl. Vor allem, wenn das mit viel Sport und Bewegung Hand in Hand geht.