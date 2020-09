Transferticker: Paderborns Abdelhamid Sabiri im Anflug auf Lazio Rom

Donnerstag, 24.09.2020 - 10:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante Transfer News rund um den SC Paderborn 07 erreichen die 2. Liga. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio soll sich Abdelhamid Sabiri auf dem Weg nach Rom befinden. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wird sich aller Voraussicht Lazio Rom anschließen, aber wohl nicht sofort in der Serie A auflaufen.

Demnach soll der Deutsch-Marokkaner zunächst den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag unterzeichnen. Über die Vertragslänge bei Lazio Rom ist derweil noch nichts bekannt. Ebenso wenig, wie viel der SC Paderborn 07 für den Rechtsfuß an Ablöse erhalten soll. Angedacht ist zudem eine Weiterleihe an US Salernitana in die 2. Italienische Liga.