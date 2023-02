Ein Blick zur Saisonmitte auf die NBA-Award-Kandidaten 2022/23

Mittwoch, 01.02.2023 - 12:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Für diese Saison kündigten Adam Silver und die NBA die Umbenennung ihrer jährlichen, von KIA gesponserten Auszeichnungen für die besten Spieler an, um viele der früheren Größen des Spiels damit zu ehren. Nach der Umbenennung des All-Star MVPs nach dem verstorbenen Kobe Bryant brachte die NBA nun MVP-Auszeichnungen für die Gewinner der Eastern und Western Conference Finals heraus, die nach Larry Bird und Magic Johnson benannt wurden.

Die Saison 2022/23 steuert bereits auf die Halbzeit zu, denn seit geraumer Zeit haben sich eine Reihe von Spielern hervorgetan, die sich von der breiten Masse der NBA-Spieler abgesetzt haben, vor allem dann, wenn es um die verschiedenen individuellen Auszeichnungen geht. So wie die Benennung der einzelnen Auszeichnungen für viel Diskussionsstoff unter den Fans gesorgt hat, so laufen auch einige Debatten darüber, wem die jeweilige Ehrung in dieser Spielzeit zukommen sollte. Lassen Sie uns die Favoriten – im Moment sind es lediglich die Spitzenreiter der einzelnen Klassen - für jede einzelne Auszeichnung ansehen. Wir werden uns auch seine engsten Konkurrenten widmen, die ebenfalls zur Hälfte der Saison 2022/23 in der NBA für jede Menge Aufsehen gesorgt haben.

Der Michael Jordan “MVP”

Der Spitzenreiter: Nikola Jokic! Um den „Joker“ dreht sich alles bei den Denver Nuggets. Obwohl er 2,10 Meter misst und stolze 127 kg auf die Waage bringt, ist der große Mann aus Serbien als Point Guard und Center der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Nuggets. Nikola Jokic ist dafür verantwortlich, dass die Nuggets in dieser Saison mit einem ausgeglichenen Kader, aber ohne andere Teamkollegen auf All-Star-Ebene, um den ersten Platz in der Western Conference kämpfen.

Obwohl er die Auszeichnung bereits in den letzten zwei Jahren gewonnen hat, sollte es Jokic nicht davon abhalten, einen dritten Sieg in Folge zu erringen, eine Leistung, die es in der Geschichte der Liga nur dreimal gegeben hat. Die Verfolger: Luka Doncic, Jayson Tatum.

Der Jerry West Clutch „Spieler des Jahres“

Der Spitzenreiter: Kevin Durant! Wenn Sie die besten Statistiken in einem Team haben, das einen Rekord an Siegen nach dem anderen feiert, so stehen die Chancen wahrscheinlich gut, dass Sie auch unter den ausgezeichneten Spielern der Saison zu finden sein werden. Kevin Durant gehört zu den Besten, wenn es darum geht, schon verloren geglaubte Spiele in den letzten fünf Minuten noch zu drehen und scheinbar sichere Niederlagen in unerwartete Siege zu verwandeln.

Nicht umsonst gehört er, der fixe Bestandteil der Brooklyn Nets und 12-malige NBA-All-Star, zu den fünf besten Werfern der gesamten Liga und liegt in der ewigen Wurfstatistik an der 21. Stelle mit fast 8.800 Treffern aus dem Feld und 25.500 Gesamtpunkten. Die Verfolger: DeMar DeRozan, Shai Gilgeous-Alexander.

Der Hakeem Olajuwon „Defensivspieler des Jahres“

Der Spitzenreiter: Brook Lopez! Er ist vielleicht nicht der athletischste Spieler der Liga, und so manch anderer ist sicherlich erfolgreicher bei den Rebounds, als man es von einem Mann seiner Größe erwarten würde, aber der Center der Milwaukee Bucks ist mit seiner defensiven Präsenz dennoch ein fast unüberwindbares Hindernis für die gegnerischen Werfer.

Brook Lopez führt die Liga bei den geblockten Würfen an und ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe, warum die die Bucks zu den drei besten Defensivteams der Liga gehören. Die Verfolger: Giannis Antetokounmpo, OG Anunoby.

Der Wilt Chamberlain „Rookie des Jahres“

Der Spitzenreiter: Paolo Banchero! Die Orlando Magic gehören in dieser Saison zu den fünf schlechtesten Teams der NBA, aber sie gehören auch zu den Teams, die dank ihres jungen Teams gut für die Zukunft gerüstet sind. Rund um diese Draft-Klasse gibt es berechtigterweise viel Hype, aber Paolo Banchero hat alle anderen in den Schatten gestellt. Der amerikanisch-italienische Power Forward belegt den ersten Platz im Rookie-Scoring und bei den Assists und liegt auf dem dritten Platz bei den Rebounds.

Eine Verletzung könnte den 20-jährigen noch daran hindern, diese Auszeichnung am Ende der Saison entgegenzunehmen, oder aber eine wundersame, geradezu epische Aufholjagd der beiden unten angeführten Verfolger, die beide möglicherweise im Playoff spielen werden, verhindern seinen Gewinn als Rookie des Jahres. Die Verfolger: Benedict Mathurin, Keegan Murray.

Der John Havlicek “Sixth Man of the Year”

Der Spitzenreiter: Benedict Mathurin! Benedict Mathurin ist nicht nur im Rennen für die Auszeichnung des besten Nachwuchsspielers, sondern auch ein heißes Eisen für den besten Ersatzspieler der Saison. Seit Ben Gordon am Ende der Saison 2005/06 diese Ehrung erhalten hat, ist es seit damals keinem Rookie vergönnt gewesen, zum besten „sechsten Mann des Jahres“ gewählt zu werden.

Vor Beginn der Saison haben nur wenige Experten die Indiana Pacers als Playoff-Anwärter gesehen, aber dank Mathurins großartigen Leistungen, von durchschnittlich über siebzehn Punkten in 28 Minuten nach Einwechslungen, haben die Pacers alle Erwartungen in dieser Saison bei weitem bereits übertroffen. Die Verfolger: Russel Westbrook, Bobby Portis.

Der George Mikan „Am stärksten verbesserter Spieler des Jahres“

Der Spitzenreiter: Shai Gilgeous-Alexander! Während sich seine Assist- und Rebound-Zahlen in den letzten beiden Saisonen eher in überschaubaren Grenzen gehalten haben, ist Shai Gilgeous-Alexander gegenwärtig wirklich der einzige Grund, um sich in dieser Saison auf ein Oklahoma City Thunder-Spiel zu freuen. Der kanadische Point Guard ist auf dem besten Weg, seine erstes All-Star-Berufung in seiner fünfjährigen Karriere zu erreichen, denn seine durchschnittliche Punktezahl und Wurfquote sind eine der herausragenden Leistungen in dieser Saison und untermauern sein derzeitiges Karrierehoch.

Das Einzige, was ihm die Auszeichnung in dieser Saison noch streitig machen könnte, wäre eine Verletzung, denn mit denen hatte er in den letzten zwei Jahren häufig zu kämpfen. Die Verfolger: Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton.

Der Red Auerbach „Trainer des Jahres“

Der Spitzenreiter: Joe Mazzulla! Ja, eigentlich wurde es so erwartet, dass die Boston Celtics in dieser Saison um einen NBA-Titel mitspielen würden, insbesondere nachdem sie 2022 recht erfolgreich abgeschlossen hatten. Als Ima Udoka jedoch interne Streitigkeiten ins Team brachte, was schlussendlich auch zu seiner einjährigen Sperre führte, wurde Joe Mazzulla dazu auserkoren, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen.

Er schaffte den Turnaround und konnte die Celtics nicht nur über Wasser halten, sondern hat sie in die obersten Ränge der Eastern Conference geführt. Nicht schlecht für einen Mann, der noch vor drei Jahren in der NCAA Division II trainierte. Die Verfolger: Mike Malone, Taylor Jenkins.