ANZEIGE

Zum Ausklang des Jahres 2024: Vorschau auf das UFC-Event 310 in Las Vegas!

Dienstag, 26.11.2024 - 14:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die lang erwartete Rückkehr des legendären Mike Tyson in den Ring war nicht das letzte Highlight des Jahres für Kampfsport-Fans. Auch in der MMA-Welt steht ein großes Event bevor – und zwar am 7. Dezember in der T-Mobile Arena in Las Vegas.

Abgesehen vom Headliner zwischen Alexandre Pantoja und Kai Asakura stehen im Programm von UFC 310 einige andere interessante Kämpfe, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte.

Titelkampf im Fliegengewicht

Bei Wetten auf kommende UFC-Kämpfe darf man in erster Linie den Headliner in Form des Titelkampfs im Fliegengewicht zwischen Alexandre Pantoja und Kai Asakura nicht verpassen. Für den aktuellen Fliegengewichts-Champions Pantoja wird das der zweite Titelkampf in diesem Jahr sein, nachdem er seinen Gurt im Mai gegen Steve Erceg erfolgreich verteidigt hat. Auch die generelle Form des brasilianischen Kämpfers ist auf einem beneidenswerten Niveau (6 Kämpfe in Folge ungeschlagen), sodass es nicht überrascht, dass er gegen den UFC-Debütanten aus Japan klarer Favorit ist.

Asakura ist jedoch nicht zu unterschätzen. Der japanische MMA-Kämpfer (21 Siege in 25 Kämpfen) war bislang in der Rizin Fighting Federation aktiv, wo er zweifacher Bantamgewicht-Champion war. Er gilt als einer der besten Kämpfer Japans, der in seiner bisherigen Karriere einige große Triumphe feierte – darunter Siege gegen Kyoji Horiguchi, Juan Archuleta und Manel Kape. Trotz der mangelnden Erfahrung in der UFC-Welt wird er für den brasilianischen Champion Pantoja also eine alles andere als leicht zu knackende Nuss sein.

Vier andere Knaller in der Hauptkarte

Der noch ungeschlagene Contender Shavkat Rakhmonov sollte bei UFC 310 eigentlich gegen den amtierenden Weltergewicht-Champion Belal Muhammad um den Titel kämpfen. Doch aufgrund einer Verletzung von Muhammad wurde das Programm geändert, sodass es für den Kasachen stattdessen gegen Ian Machado Garry aus Irland geht. Obwohl auch der Ire noch immer ungeschlagen ist (15 Siege), genießt Rakhmonov den Favoritenstatus. Doch das ist keine Überraschung, da der erfahrene Kasache (18 Siege) bereits seit 2014 Teil der UFC ist und über die Jahre sein Talent mehrmals erfolgreich unter Beweis stellte.

Eines der Highlights des Abends wird zweifellos der Kampf zweier erfahrener Schwergewichtler Ciryl Gane und Alexander Volkov sein. Der Kampf des ehemaligen UFC-Interim-Schwergewicht-Champions Gane und des ehemaligen Bellator-Schwergewicht-Champions Volkov war für UFC 308 geplant – wurde aber aufgrund einer Knieverletzung des Russen verlegt. Volkov ist zweifellos auf eine Revanche aus, da er im Juni 2021 von Gane geschlagen wurde (einstimmige Schiedsrichterentscheidung), sodass die großen Erwartungen von diesem Duell auf ganzer Linie verständlich sind.

In der Hauptkarte stehen außerdem die Federgewicht-Kämpfe von Bryce Mitchell und Kron Gracie, sowie von Nate Landwehr und Choi Doo-ho. Insbesondere der zweite Kampf verspricht reichlich Gutes, da es sich um zwei ziemlich ausgeglichene Kämpfer handelt, die im laufenden Jahr jeweils einmal im UFC-Oktagon standen und dabei erfolgreich waren.

UFC Fight Night am 15. Dezember

Die oben erwähnten Kämpfe sind natürlich nicht alles, was man von diesem Event erwarten darf. Im Programm von UFC 310 gibt es nämlich noch einige andere spannende Aufeinandertreffen, mit denen man sich die Zeit bis zur Hauptkarte verkürzen kann. Eine Woche später geht es dann weiter – und zwar mit der UFC Fight Night in der Amalie Arena in Tampa (Florida). Im Rampenlicht dieses Events steht der Weltergewicht-Kampf zwischen Colby Covington und Joaquin Buckley.

Dies wird Covingtons Rückkehr in den Ring sein, da er bereits seit Dezember 2023 keinen Kampf hatte. Anderseits war Buckley im laufenden Jahr mit drei Siegen in genauso vielen Kämpfen äußerst erfolgreich, was ihm in diesem Event den Favoritenstatus beschert. Das Programm umfasst zudem einige andere interessante Paarungen, sodass man als UFC-Fan zum Ausklang des Jahres nach allen Regeln der Kunst verwöhnt wird.