Vereinsmanagement: Worauf sollten Sportvereine bei ihrer Vereinsarbeit achten?

Donnerstag, 09.01.2020 - 09:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Sportbranche wächst und gehört in Deutschland mittlerweile zu den bedeutendsten Wirtschaftssektoren. Überall, wo man Sport treibt, sorgt das richtige Sport- und Vereinsmanagement dafür, dass Projekte oder Veranstaltungen reibungslos ablaufen. Zum Sport gehört nicht nur der leistungsorientierte Wettkampf, sondern auch ein Sportverein, der die aktiven Athleten im Rahmen eines Medien- und Sportmanagements unterstützt. In der Sportbranche besitzen Vereine einen hohen Stellenwert.

Um den Bekanntheitsgrad von Sportclubs zu erhöhen, ist neben einem klugen Management auch ein angemessenes Marketingkonzept notwendig. Im Sport sollen Marketingstrategien dazu beitragen, den Verein nicht nur sportlich an die Spitze zu führen. Die Bedeutung des Unternehmensmarketings wird jedoch vor allem von kleineren Vereinen häufig unterschätzt.

Die Bedeutung moderner Marketingkonzepte im Sportmanagement

Im digitalen Zeitalter wird hauptsächlich online nach Informationen rund um sportliche Ereignisse gesucht. Das Internet gilt heutzutage als primäre Informationsquelle, sodass sich moderne Marketingstrategien an diesem Nutzerverhalten orientieren sollten. In diesem Zusammenhang wird auch vom Content-Marketing gesprochen. Dabei handelt es sich um eine spezielle Marketing-Technik, deren Aufgabe darin besteht, die Zielgruppen mit unterhaltenden, informierenden und beratenden Inhalten anzusprechen.

Das Content-Marketing ist ein Marketingprozess, bei dem hochwertige und relevante Inhalte kreiert und im Rahmen einer Kommunikationsstrategie veröffentlicht werden. Im Fußball und in anderen Sportarten dienen Content-Marketing-Strategien zur Imagepflege sowie zur Steigerung des Bekanntheitsgrads. Content-Marketing-Maßnahmen werden unter anderem in Form von Newsletter-Marketing, E-Mail- sowie Social-Media-Marketing sowie zur Suchmaschinenoptimierung eingesetzt.

Suchmaschinen verstehen lernen

Im Gegensatz zum klassischen Marketing wird bei dieser Online-Strategie bewusst auf die Verwendung werblicher Informationen verzichtet. Im Sportsektor spielt vielmehr die Bereitstellung informativer und hochwertiger Inhalte eine große Rolle, um den Bekanntheitsgrad von Sportlern und Vereinen zu erhöhen. Außerdem kommt es darauf an, die Inhalte so zu präsentieren, dass diese den Lesern einen Mehrwert bieten. In diesem Zusammenhang besitzen die sogenannten Backlinks eine besondere Bedeutung.

Bei der Suchmaschinenoptimierung wird davon ausgegangen, dass eine hohe Anzahl von Backlinks zu einer gesteigerten Linkpopularität beitragen kann. Ein Backlink ist ein Link, der von einer anderen Webseite ausgehend auf die eigene Webpräsenz verweist und von den Suchmaschinen als Empfehlung für diese Seite gewertet wird. Innerhalb der Suchmaschinenergebnisse können Backlinks dabei helfen, die Rankingposition zu erhöhen.

Wohin geht der Trend?

Im Rankingprozess von Suchmaschinen wie Google nehmen Backlinks deshalb einen zentralen Aspekt ein. Mit Backlinks und deren Einsatz im Rahmen von Marketingaktivitäten kennen sich die Jungs von performanceliebe.de, einer auf Content-Marketing spezialisierten Agentur, aus. Auch im Sportbereich ist festzustellen, dass sich das Medienkonsumverhalten derzeit in einer Phase des Umbruchs befindet.

Die Nutzungsintensität von sozialen Plattformen soll auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Dieser Prozess wird dazu führen, dass die klassischen Medien weniger Aufmerksamkeit erhalten. Im Sport- und Vereinsmarketing sollten diese Veränderungen ebenfalls berücksichtigt werden.

Informationen für die Allgemeinheit zugänglich machen

Bei sozialen Netzwerken wird zwischen Plattformen mit verschiedenen Zielen unterschieden. Im Gegensatz zum Suchmaschinenmarketing können mit Social Ads die Zielgruppen in allen Bereichen des Social-Media-Sektors erreicht werden. Social Ads sind fester Bestandteil des Social-Media-Advertisings und sollen die Kundenkommunikation unterstützen sowie den Bekanntheitsgrad von Marken oder Unternehmen verbessern. Alles rund um Social Ads kann man hier lesen.

Aufgrund ihrer Reichweite können Social Ads entscheidend dazu beitragen, Informationen und Inhalte für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. In Deutschland gehören Social Media im Leben der meisten Menschen zum Alltag. Zum Social-Media-Marketing zählen verschiedene Marketingmaßnahmen, die sich auf soziale Plattformen im Internet konzentrieren. Es gilt als erwiesen, dass Social Ads zu den modernsten Marketinginstrumenten zählen, die im Marketingmix von Unternehmen aller Branchen und Bereiche vorhanden sind.

Vereinsmanagement in Zeiten der digitalen Vernetzung

Online-Marketingaktivitäten dienen primär dem Ziel, die Reichweite zu verstärken und möglichst viele Nutzer mit aktuellen Informationen und Hintergrundwissen zu bestimmten Themen zu versorgen. Onlinedienste wie die sozialen Netzwerke werden heutzutage hauptsächlich genutzt, um mit anderen Nutzern zu kommunizieren und sich über zahlreiche Themen miteinander auszutauschen. Die Kommunikation gehört ebenso wie der Informationsaustausch und Beziehungsaufbau zu den wichtigsten Funktionen sozialer Medien. Unabhängig davon, welches soziale Netzwerk genutzt wird, interagiert eine Online-Community immer im virtuellen Raum. Zu einem modernen Vereinsmanagement sollte deshalb auch die Kommunikation auf sozialen Netzwerken gehören.

Dabei stellen die klassischen sozialen Netzwerke wie die prominenten, aus den USA stammenden Plattformen, auf den persönliche Nachrichten gepostet werden, nur einen Teil der sozialen Medien dar.Zu den Social Media gehören neben diesen Netzwerken auch die Foren- und Bewertungsplattformen, Blogs, Foto- und Videoplattformen sowie die Open-Source-Plattformen. Im Sportmanagement stellen diese Kanäle ebenfalls gute Möglichkeiten zum Aufbauen und Verstärken der Kommunikation mit sportinteressierten Menschen dar.