Konsolen-Controller der neuen Generation - signiert von Robert Lewandowski

Freitag, 28.01.2022 - 08:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Robert Lewandowski ist eine interessante Zusammenarbeit eingegangen, denn unter seinem Markenzeichen "RL9" wurde eine Serie von Konsolen-Controllern in limitierter Auflage herausgebracht. Robert Lewandowski zeigt seit langem, dass er sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Geschäft wohlfühlt. Im vergangenen Jahr eröffnete der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft sein Restaurant "Nine's" in Warschau. Jetzt ist es Zeit für ein anderes Geschäft. Der Stürmer des FC Bayern München hat eine Kooperation mit der Firma Aimcontrollers begonnen, die Controller für Konsolen wie PlayStation 4 und 5, Xbox und auch für Computer herstellt.

Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit ist eine spezielle Edition von Pads für Playstation 5 und XBOX Series S/X. Diese wurden unter Robert Lewandowskis Markenzeichen "RL9" veröffentlicht. "Er wird bei allen Arten von Spielen hervorragende Leistungen erbringen. - heißt es auf dem Portal des Unternehmens.

Ein Controller im Lewandowski Design? JA bitte

Robert Lewandowski wird immer mutiger, wenn es darum geht, sich auch abseits des Spielfeldes zu profilieren, indem er neue Unternehmen eröffnet. Es scheint, dass mit dem Namen des Fußballspielers signierte Kleiderkollektionen oder ähnliche Gadgets bereits zum täglichen Brot gehören. Lewandowski hat sich vor einiger Zeit auch mit Spielen beschäftigt - die Firma RL9 SportGames arbeitet an einem Fußballmanager-Simulator "Football Coach: the Game".

Jetzt können Konsolen-Spieler und Fans auch Pads kaufen, die von "Lewy" in Zusammenarbeit mit der Firma Aimcontrollers entwickelt wurden. Die AIM x RL9 Higher Pads sind in 4 Versionen erhältlich.

Controller für PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen bei Aimcontrollers & RL9

Es handelt sich um 4 verschiedene Controller für PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen, die von Aimcontrollers hergestellt werden. Das Design bezieht sich ganz klar auf Robert Lewandowski, indem es seinen Namen, sein Logo und den Slogan "Never stop dreaming" verwendet. Und das alles in einem rot-schwarzen Farbdesign. Ok, aber was ist an diesem Xbox-Controller oder DualSense Controller signiert von Robert Lewandowski jetzt anders?

Laut eigener Aussagen des Unternehmens auf der offiziellen Website heißt es: Die Zusammenarbeit mit Robert Lewandowski ist eine Säule des von der Marke AIMCONTROLLERS initiierten Projekts #AIMHIGHER, das Weltstars des Sports zusammenbringen wird. Gemeinsam mit Robert Lewandowski will man den Fußballfans auf der ganzen Welt einen einzigartigen Controller anbieten, der ein unglaubliches Spielerlebnis bietet und es ihnen ermöglicht, bei E-Sport-Wettbewerben bessere Ergebnisse zu erzielen.

Features & Extras der AimControllers

Die Controller von Aimcontrollers verfügen über viele verschieden Extras und Features, wie zum Beispiel:

Austauschbare AimSticks

Dank der leicht austauschbaren AimSticks ist eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleistet. Der Short AimStick garantiert eine schnellere Reaktion und der High AimStick eine höhere Präzision. Ändere deine AimStick passend zu deinen Lieblingsspielen.

Aim Grip

Die spezielle ergonomische Gummibeschichtung erhöht den Komfort bei stundenlangem Spielen. Profilierte Körperteile und ein Anti-Rutsch-System verbessern die Kontrolle über das Pad.

Spider Action Paddles bei Xbox

Zusätzliche Paddles auf der Rückseite des Controllers erhöhen den Komfort und verringern die Reaktionszeit beim Spielen. In der Xbox HIGHER PRO-Version sind die ergonomischen Spider Action v1 dauerhaft einer speziell programmierten Konfiguration zugeordnet, sodass du jeden Zug schneller ausführen kannst und einen Vorteil im Spiel erhältst.

Remapping Paddles bei Playstation

Die Paddles auf der Rückseite des Controllers erhöhen den Komfort und die Spieleffizienz. Remapping macht die Paddles programmierbar und macht es möglich, die Funktionen der Tasten auf der Vorderseite (X, O, Dreieck, Viereck, D-Pad, L3, R3, L1 & R1) frei zuzuweisen. Ändere die Funktion der Paddles je nach Spiel!

Smart Triggers & Smart Bumpers

Digitale Mechanismen verkürzen die Reaktionszeiten und geben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Man muss es spüren, der kurze Sprung und der markante Klick verändern jedes Spiel

Wenn du dir ein eigenes Bild von den verschiedenen Versionen der von Robert Lewandowski signierten Controllern machen möchtest – folge einfach dem Link: https://eu.aimcontrollers.com/de/rl9/ . Du kannst dein eigenes für dich passende Design und auf dein Spielverhalten angepasstes Layout wählen. Und wenn das nicht bereits schon der Hammer ist, kommt gleich noch einer.

Garantie auf Lebenszeit

Wenn du dich bei AIM x RL9 für einen Custom Controller entscheidest, erhältst du eine Garantie auf Lebenszeit auf alle Modifikationen. Mit diesen programmierbaren Tasten und den Features ist es dir ein leichtes, die gegnerische Mannschaft an die Wand zu spielen und die Tore nur so aus dem Ärmel zu schütteln. Natürlich vom digitalen Robert Lewandowski selbst geschossen. Ist doch klar.

Also – auf was wartest du noch? Zeige deinen Kontrahenten, dass auch in dir ein wenig Robert Lewandowski steckt und besuche Aimcontrollers. Sichere dir die extrem limitierte Auflage der PS5-Controller oder Xbox-Controller signiert von Robert Lewandowski solange der Vorrat reicht.