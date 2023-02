Wissenswertes über die Champions League - Fakten, Termine & News

Freitag, 10.02.2023 - 15:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die UEFA Champions League ist das Highlight des Fußball-Jahres. Denn hier treffen die Top-Teams aus ganz Europa aufeinander. Das verspricht spannende Fußballmomente am laufenden Band. Vor allem das Finale am 10. Juni wird wahrscheinlich ein unvergessliches Duell von zwei absoluten Fußball-Koryphäen werden!

2022 gewann Real Madrid zum sagenhaften achten Mal die Champions League. Auch 2023 gehört der spanische Verein zu den absoluten Favoriten. Doch vielleicht gewinnt dieses Jahr auch ein anderes Top-Team? Um herauszufinden, wer es am Ende wird, können Sie die Spiele der Champions League live streamen!

Was ist die Champions League?

Bei der Champions League treffen jedes Jahr die Herren-Mannschaften verschiedener europäischer Länder aufeinander. Dabei werden die besten Teams ausgewählt. Deswegen trägt die Champions League in Deutschland auch oft den Namen Königsklasse. Es treten 32 Mannschaften in einer Gruppenphase gegeneinander an. Es folgen eine Endrunde und ein Endspiel, das den Sieger endgültig ermittelt.

Die Premier League ist nicht mit der Champions League zu verwechseln. Sie ist vielmehr das englische Pendant zur Bundesliga. Auch viele deutsche Fußballfans verfolgen die Spiele der Premier League gerne. Denn dort treten echte Top-Mannschaften wie Manchester United, der FC Arsenal oder der FC Liverpool gegeneinander an, sodass spannende Matches vorprogrammiert sind. Die Spiele sind ebenfalls bei WOW Live Sport zu sehen.

Die Anfänge der Champions League – Diese deutschen Klubs gewannen sie

Die Champions League fand zum ersten Mal 1992/1993 statt. Damals holte sich der Club Olympique Marseille den Titel. Tatsächlich gibt es das Turnier aber schon länger. Es war von 1955 bis 1992 allerdings unter dem Namen Europapokal der Landesmeister bekannt. Zählt man diese Phase dazu, hat Real Madrid insgesamt 14 Titel nach Hause geholt. Rechnet man erst ab 1992, sind es immerhin acht.

Auch einige deutsche Mannschaften konnten sich den Pokal bisher sichern. Im Jahr 1997 schaffte es Borussia Dortmund bis ins Finale und besiegte letztendlich sogar Juventus Turin mit 3:2. Der FC Bayern München holte sich den Pokal seit 1955 sogar ganze sechsmal. Der Hamburger SV gewann im Jahr 1983 ebenfalls gegen Juventus Turin. Damals trug der Wettbewerb allerdings noch den Namen Europapokal der Landesmeister.

Ablauf der Champions League

Seit ein paar Jahren läuft die Champions League meist nach dem gleichen Schema ab. Nach einer Gruppenphase mit 32 Teilnehmern beginnt die Endrunde. 16 Mannschaften spielen ins Achtelfinale ein. Es folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. An diesem Plan orientiert sich auch die aktuell laufende Champions League. Ab 2024 soll der Modus jedoch geändert werden. Dann sollen sogar 36 Mannschaften antreten dürfen. Die Qualifikation für die Champions League findet in den Ligen der jeweiligen Länder statt. In Deutschland ist hier die Bundesliga maßgeblich. Gespielt werden eine Hin- und eine Rückrunde, die jeweils aus 17 Spieltagen bestehen.

Der Sieger wird deutscher Fußballmeister und qualifiziert sich gemeinsam mit den Plätzen zwei bis vier für die Champions League. Die Spiele der Bundesliga können auf den Streamingdiensten live mitverfolgt werden. Hier geht es zum TV-Plan. Im gesamten Europäischen Raum dürfen die Meister der zehn besten Ligen automatisch an der Champions League teilnehmen. Außerdem werden die Zweitplatzierten der sechs besten Ligen eingeladen. Der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr sowie der Sieger UEFA Europa League sind ebenfalls mit dabei. Die fest qualifizierten Teams werden in einer Qualifikationsrunde um weitere Mannschaften ergänzt.

Die Gruppenphase und Endrunde – Finalort 2023

Die 32 Teilnehmer werden in acht Gruppen unterteilt. Diese beinhalten jeweils vier Teams, die in einer Hin- und einer Rückrunde gegeneinander antreten. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe erreichen die Endrunde. Die Gruppenphase der Champions League 2022/2023 fand bereits von September bis November im letzten Jahr statt. Es steht also bereits fest, wer es in die Endrunde geschafft hat. Die Endrunde wird auch als K.O.-Phase bezeichnet. Denn es wird bis zum Sieg gespielt und wer verliert, fliegt raus. Die Achtelfinalspiele werden im Februar und März 2023 stattfinden.

Die Viertelfinalspiele sind für den April vorgemerkt und die beiden Halbfinalspiele finden dann im Mai statt. Champions-League-Fans dürfen sich also noch auf einige spannende Fußballmonate freuen. Das Finale wird im Sommer ausgetragen. Am Samstag, den 10. Juni 2023 werden die beiden besten Teams aus ganz Europa gegeneinander antreten. Austragungsort wird das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul sein. Das fasst mehr als 75.000 Zuschauer und ist das größte Fußballstadion der Türkei. Wer keine Zeit für einen Abstecher nach Istanbul hat, kann das Spiel auch live im TV auf ZDF verfolgen.