Transferticker: Hansa Rostock greift nach Philip Türpitz vom SV Sandhausen

Montag, 01.02.2021 - 12:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Deadline Day geht auch an der 3. Liga nicht vorbei, denn Hansa Rostock scheint sich auf den letzten Metern der aktuellen Transferperiode noch einmal verstärken zu wollen. Wie „Sky Sport“ berichtet scheint der Drittligist seine Fühler nach Philip Türpitz ausgestreckt zu haben.

Der 29-jährige, der beim SV Sandhausen aktuell freigestellt ist, könnte zum Drittliga-Spitzenklub wechseln. Eigentlich hätte der Mittelfeldspieler noch Vertrag bis zum Sommer 2021, darf aber den Klub vorzeitig verlassen. Tut sich also noch was an diesem Montag bei der Kogge? Es wird spannend!