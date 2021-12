Kombiwetten Rechner: Hohe Gewinnmöglichkeiten vs. Risiko

Dienstag, 07.12.2021 - 13:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wer kennt nicht die hohen Gewinne eines Kombiwettscheins im Internet? Immer wieder kommen neue unglaubliche Wettscheine ans Tageslicht, mit denen Sportfans ein halbes Vermögen gewinnen, trotz einem niedrigen Einsatz.

Kombiwetten gehören zu den gefragtesten Sportwetten im Internet. Dadurch, dass gleich mehrere Partien miteinander kombiniert werden, steigt die Quote schnell ins Unermessliche und es kann ein besonders hoher Gewinn erzielt werden. Natürlich bietet dieser Wettschein nicht nur eine hohe Gewinnmöglichkeit, sondern besitzt auch ein enormes Risiko. Wir wollen uns die Kombiwette heute etwas genauer ansehen und auch einen Blick auf den Kombiwetten Rechner werfen, mit dem die möglichen Gewinne ausgerechnet werden können. Wer mit diesem Thema bereits vertraut ist, dem legen wir den Kombiwetten Rechner von Wettenerfahrungen.com ans Herz.

Die Kombiwette: Segen und Fluch zugleich

Wie bereits kurz erwähnt, kann mit einer Kombiwette ein hoher Gewinn erzielt werden. Aber auch das Risiko ist immer dabei, sodass bereits eine einzige Auswahl des Wettscheins zu einem Verlust des eingesetzten Guthabens führt.

Aufgrund der grandiosen Gewinne, die es im Netz zu finden gibt, lassen sich viele Sportfans zu einem Kombischein hinreißen. Wer hier intelligent kombiniert, kann auch mit einem Einsatz von 5,00 Euro einen sehr hohen Gewinn erzielen, der nicht selten einem Jahreseinkommen gleicht. Natürlich ist dies nicht häufig der Fall, da das System hinter der Kombiwette oftmals einen Strich durch die Rechnung macht.

Das Risiko spielt immer mit

Grundsätzlich gilt es zu sagen, dass Sportwetten in die Kategorie „Glücksspiel“ fallen. Dennoch ist eine Kombiwette mit einem deutlich höheren Verlustrisiko verbunden, als beispielsweise eine Einzel- oder Systemwette. Natürlich kann auch hier ein Verlust erlitten werden. Dennoch sind die Chancen auf einen Gewinn hier deutlich höher.

Nicht selten werden sehr hohe Quoten miteinander kombiniert. Eine Quote gibt nicht nur Aufschluss darüber, wieviel Geld gewonnen werden kann. Umso höher die Wettquote ausfällt, umso unwahrscheinlicher ist ein Erfolg aus Sicht der Wettanbieter. Buchmacher beschäftigen verschiedene Experten, die eine Quote für Spieler, Teams oder komplette Events anhand von Statistiken errechnen. In den meisten Fällen liegen die Wettportale richtig, sodass ein Gewinn mit zahlreichen hohen Quoten sehr unwahrscheinlich ist. Dennoch ist es einigen Wettfreunden bereits gelungen, mit einem Kombiwetten Rechner eine hohe Quote zu erzielen, die im Anschluss für einen riesigen Gewinn sorgte.

Mit ein wenig Glück zum großen Wurf

Sicherlich jeder Sportfan, der schon einmal eine Wette platziert hat, weiß wie einfach dies inzwischen ist. Um jedoch erfolgreich zu sein, bedarf es einiges Mehr. Erfahrung und Informationen sind das A und O. Besonders dann, wenn gute Informationen zu Spielern oder Teams vorhanden sind, kann ein hoher Gewinn erzielt werden. Mit einem Wetten Rechner ist schnell erkenntlich, dass auch eine Einzelwette oder Kombiwette aus wenigen Auswahlen, zu einem tollen Geldsegen führen können.

Wer einfach wild ins Schwarze tippt, wird schnell Frust verspüren. Nur in den wenigsten Fällen gewinnen Sportfans, die sich mit einem Spiel nicht vorab beschäftigen und beispielsweise einfach auf einen Favoriten tippen.

Gute Informationen im Internet finden

Während die Erfahrung mit der Zeit kommt, lassen sich Informationen im Internet finden. Auf zahlreichen Foren wird über die unterschiedlichsten Sportarten und dazugehörigen Spieler oder Teams ausführlich diskutiert.

Wer gute Anlaufstellen besitzt, kann sich so schnell einen Überblick verschaffen, welche Spieler beispielsweise am nächsten Bundesliga-Spieltag ausfallen und somit ersetzt werden müssen. Fällt zum Beispiel ein Stürmer wie Robert Lewandowski oder Erling Haaland an einem Spieltag aus, verringern sich die Gewinnchancen der Bayern oder des BVBs drastisch. Eine Wettabgabe auf eines der Teams wäre mit einem Risiko verbunden, welches man besser nicht eingehen sollte.

Den Einsatz mit einem Kombiwetten Rechner berechnen: Den richtigen Level finden

Wie unschwer zu erkennen ist, sind Kombiwetten Rechner eine tolle Möglichkeit, seine Quoten auszurechnen. Was hier jedoch nicht angezeigt wird, ist das Risiko, welches bei einer Kombiwette mitspielt.

Grundsätzlich sollte der Einsatz bei einer Kombiwette niemals sehr hoch ausfallen. Das Risiko, dass eine Partie doch anders verläuft, als man sich vorgestellt hat, ist nicht unwahrscheinlich. Gerade zu Beginn locken die hohen Gewinnsummen aus einem Wetten Rechner natürlich Neulinge an. Auch hier gilt, dass man sich langsam herantasten und Kombiwetten vorerst nur mit einem kleinen Einsatz platzieren sollte. Wird ein Gewinn erzielt, kann der Einsatz langsam angehoben werden, um noch bessere Erlöse einfahren zu können.