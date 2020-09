Transferticker: Leiht sich Fortuna Düsseldorf Ivanildo Fernandes aus?

Montag, 21.09.2020 - 19:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zweitligist Fortuna Düsseldorf scheint seine Kaderplanung noch nicht beendet zu haben. So berichtet das Portal „MaisFutebol“ über ein Transfergerücht, welches Ivanildo Fernandes in den Fokus rückt. Demnach haben die Rheinländer Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Innenverteidigers gezeigt, der momentan in der U23 von Sporting Lissabon spielt.

In der vergangenen Saison lief er leihweise für Caykur Rizespor in der türkischen Süper Lig auf. Davor stand er bereits bei Trabzonspor unter Vertrag, während der ehemalige U21-Nationalspielers Portugals nun erneut den Sprung in eine andere Liga versuchen könnte. Neben der Bundesliga soll auch Interesse aus der griechischen Liga von Olympiakos Piräus signalisiert worden sein. Angedacht ist eine Leihe mit Kaufoption von angeblich 4 bis 5 Millionen Euro.