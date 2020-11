FC Chelsea will BVB-Juwel Jude Bellingham 2022 verpflichten - Droht BVB der Abgang?

Mittwoch, 18.11.2020 - 12:17 Uhr

Von: Robert Freiberg

BVB Transfergerüchte: Sommer-Neuzugang Jude Bellingham hat in Dortmund voll eingeschlagen und die hohen Erwartungen an seiner Person mehr als erfüllt. Wenig überraschend keimen nun die erste Wechselgerüchte um den Mittelfeldspieler auf. Der FC Chelsea hat Bellingham weiter auf dem Schirm und verfolgt einen klaren Transferplan.

Mit der Verpflichtung von Jude Bellingham glückte dem BVB im Sommer mal wieder ein genialer Transfer. Der gerade erst 17-Jährige, der vom englischen Zweitligisten Birmingham City in den Signal-Iduna-Park übersiedelte, konnte seine Qualitäten auf Anhieb unter Beweis stellen und kam bereits in elf Pflichtspielen der Schwarz-Gelben zum Einsatz. Als Krönung seines kometenhaften Aufstiegs feierte Bellingham kürzlich sein Debüt in Englands Nationalmannschaft.

Als Kanté-Erbe: Bellingham 2022 zum FC Chelsea?

Auf der Insel beobachtet allen voran der FC Chelsea die Entwicklung des flexiblen Mittelfeldspielers, der sowohl die Sechs als auch Acht bekleiden kann, mit Argusaugen. Laut „Eurosport“ haben die Blues, die im Sommer im Transferpoker um Bellingham vom BVB noch ausgestochen wurden, den Teenager weiterhin im Visier.

Gemäß des Borussia Dortmund Transfergerüchts nach plant der FC Chelsea aber erst 2022 einen Transfervorstoß bei Bellingham. Der Zeitpunkt macht Sinn. Zum einen könnte der Youngster bis dahin weiter in Dortmund reifen und hätte dann auch nur noch ein Jahr Restlaufzeit in seinem Vertrag (bis 2023). Zum anderen sehen die Londoner dann auch die Zeit gekommen, einen potenziellen Nachfolger für N’Golo Kanté zu verpflichten. Der französische Weltmeister ist aktuell einer der absoluten Leistungsträger im Team von Frank Lampard. Im Sommer 2023 wird Kanté 31 Jahre alt sein und es wird davon ausgegangen, dass er spätestens dann „ausgetauscht“ wird.

Erliegt Bellingham der Anziehungskraft von Trainer Lampard

Beim FC Chelsea gilt zwar nach wie vor Declan Rice von West Ham United als absoluter Wunschspieler für die zukünftige Besetzung des Mittelfeldzentrums. Doch die Hammers haben sich im Ablösepoker um den 21-Jährigen bislang als zäher Verhandlungspartner erwiesen und pochen auf Minimum 70 Millionen Pfund. Sollte eine Verpflichtung von Rice in den nächsten Transferperioden nicht zu bewerkstelligen sein, könnte Jude Bellingham als 1A-Alternative dienen.

Die Blues setzen dabei auch auf die Anziehungskraft von Trainer Frank Lampard. Der einstige Mittelfeldstar und Chelsea-Vereinsikone hat den Trainerposten im Sommer 2019 übernommen und konnte schon Spielern wie Timo Werner und Kai Havertz von einem Engagement an der Stamford Bridge überzeugen.

BVB droht komplizierter Sommer 2022

Zwar braucht man sich bei Borussia Dortmund zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht den Kopf über etwaige Abschiedsgedanken von Bellingham zu zerbrechen. Doch wenn der Youngster weiterhin eine so eindrucksvolle Entwicklung nimmt und seinen Weg fortsetzt, könnte es im Sommer 2022 allein schon wegen dessen Vertragslaufzeit kompliziert werden.

Beim BVB sollte man sich also schon frühzeitig Gedanken um sein Talent machen, falls man Jude Bellingham nicht verlieren möchte. Es wäre nicht das erste Talent, welches sich aus der Bundesliga und von den Dortmundern verabschieden würde.