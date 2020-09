Transferticker: FC Barcelona möchte Talent Riqui Puig verleihen - Ajax als Ziel?

Montag, 21.09.2020 - 13:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verleiht der FC Barcelona eines seiner Top-Talente? Angeblich sei man bereit, Riqui Puig mehr Spielpraxis zu ermöglichen, allerdings nicht im Camp Nou, sondern bei Ajax Amsterdam. So will es „Mundo Deportivo“ erfahren haben. Und auch andere Medien berichten über das FC Barcelona Transfergerücht, wonach der Youngster von Trainer Ronald Koeman die Empfehlung erhielt, sich in einem anderen Klub für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der mit seinen jungen Jahren bereits einen Marktwert von rund 25 Millionen Euro aufweist, würde sich hingegen lieber bei Barca durchsetzen. Koeman sehe aktuell jedoch kaum Möglichkeiten, sodass er Riqui Puig ein Leihgeschäft vorgeschlagen haben soll.