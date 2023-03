Napoli zu stark - Frankfurt-Wunder bleibt aus! Real Madrid souverän gegen Liverpool

Donnerstag, 16.03.2023 - 10:00 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League das Wunder klar verpasst. Nach der 0:2-Hinspielpleite bekamen die Adler auch bei der SSC Neapel die Flügel gestutzt und verloren deutlich mit 0:3. Auch Real Madrid ließ im zweiten Spiel am Mittwochabend nichts anbrennen. Im eigenen Stadion behielten die Königlichen mit 1:0 gegen den FC Liverpool die Oberhand.

Achtelfinal-Gegner SSC Neapel entpuppte sich für Eintracht Frankfurt als eine Nummer zu groß. Mit 0:3 mussten sich die insgesamt chancenlosen Hessen im Rückspiel geschlagen geben. Lediglich in der Anfangsphase agierten die Kontrahenten auf Augenhöhe, doch danach übernahm der souveräne Tabellenführer der Serie A mehr und mehr die Oberhand. Die Überlegenheit sollte sich noch vor dem Halbzeitpfiff in Tore ausdrücken.

Napoli-Star Victor Osimhen trifft kurz vor & nach der Pause

Napolis Star-Stürmer Victor Osimhen, der einst beim VfL Wolfsburg floppte, erzielte in der Nachspielzeit nach butterweicher Flanke von Matteo Politano per Kopf die verdiente Führung für die Italiener. Nachdem der SGE-Keeper Kevin Trapp zuvor zweimal stark gegen Shootingstar Khvicha Kvaratskhelia (19./43.) rettete, war er diesmal chancenlos.

Kurz nach Wiederbeginn legte Osimhen nach. Die SSC Neapel spielte die Eintracht-Abwehr schwindelig und nach Zuspiel von Giovanni Di Lorenzo markierte der nigerianische Torjäger das 2:0. Damit hat Osimhen seine Ausbeute in dieser Saison auf 23 Treffer in 28 Pflichtspielen hochgeschraubt und die Premier League Transfergerüchte um den 24-Jährigen dürften weiter an Fahrt aufnehmen.

Eintracht Frankfurt verabschiedet sich als 3. Bundesligist

Aus Sicht der Gäste aus der Bundesliga hatten sich spätestens jetzt alle Resthoffnungen auf ein Weiterkommen in Luft aufgelöst. Doch es sollte noch bitterer für den amtierenden Europa-League-Champion kommen. In der 64. Minute verwandelte Piotr Zielinski einen von Djibril Sow verursachten Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. Napoli ließ in der Schlussphase merklich die Zügel schleifen, doch die Frankfurter konnten das nicht für den Ehrentreffer nutzen.

Vor Eintracht Frankfurt war bereit fürs Leipzig und Borussia Dortmund Endstation im Champions League Achtelfinale. Einzig der deutsche Branchenprimus FC Bayern schaffte gegen Paris St. Germain den Sprung ins Viertelfinale.

Real Madrid: Benzema mit Siegtreffer gegen FC Liverpool

Dort steht auch Real Madrid, die den FC Liverpool eliminierten. Den 1:0-Siegtreffer für den Titelverteidiger aus Spanien steuerte Karim Benzema in der 78. Minute bei. Allerdings hatten die Reds nach der heftigen 2:5-Heimpleite im Hinspiel ohnehin nur minimale Chancen aufs Weiterkommen. Das CL-Aus ist für LFC-Coach Jürgen Klopp das nächste Kapitel einer gebrauchten Saison. Denn auch in der Premier League ist Liverpool mit 24 Punkten Rückstand auf den FC Arsenal nur Sechster, zudem verabschiedeten sich die Reds bereits aus dem FA-Cup und League Cup.

Real Madrid komplettierte das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale, dem neben dem FC Bayern auch das Italien-Trio Napoli, AC und Inter Mailand sowie Manchester City, FC Chelsea und Benfica Lissabon angehören.