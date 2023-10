BVB siegt in Newcastle

Borussia Dortmund gewinnt in Newcastle - Favoritensiege für PSG, ManCity & Barça

Donnerstag, 26.10.2023 - 11:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Borussia Dortmund ist wieder im Geschäft! Am 3. Spieltag der Champions League holten der Revierklub seinen ersten Sieg im laufenden Wettbewerb, setzte sich 1:0 bei Newcastle United durch. Damit hat der BVB seine Chance auf ein Weiterkommen in der „Todesgruppe F“ schlagartig verbessert. Für Paris St. Germain, Manchester City und dem FC Barcelona gab es durchweg Favoritensiege.

Für Borussia Dortmund haben sich die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals deutlich erhöht. Dank des goldenen Tores von Felix Nmecha (45.) und einem überragenden Gregor Kobel zwischen den Pfosten setzte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic mit 1:0 bei Newcastle United durch. Damit haben die Schwarz-Gelben in der Gruppe F die nun punktgleichen Engländer (beide 4) vom 2. Platz verdrängt.

Felix Nmecha bringt BVB sehenswert in Führung

Im stimmungsvollen St. James‘ Park lieferten sich Newcastle und Dortmund einen unterhaltsamen Schlagabtausch, beide Teams verzeichneten einige Großchancen. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte Felix Nmecha (45.) den BVB für dessen couragiertes Auftreten. Nach sehenswerter Kombination von Marco Reus und Nico Schlotterbeck traf der Mittefeldspieler sehenswert per Direktabnahme vom Strafraumrand.

In der zweiten Hälfte war der Gast aus der Bundesliga weiter souverän, konnte das wilde Treiben aber auch durch eine tiefe Staffelung nicht beruhigen. Obwohl es Newcastle United an Ideen mangelte und sich der Tabellensechste der Premier League an der galligen BVB-Defensive oftmals die Zähne ausbiss, schnupperten die Magpies noch mehrfach am Ausgleich.

Gregor Kobel & Latte retten Dortmund ersten CL-Sieg

Doch einmal rettete Torwart Gregor Kobel mit einer phänomenalen Parade gegen Callum Wilson (57.) und in der Schlussphase gleich zweimal die Latte erneut gegen Wilson (86.) und Anthony Gordon (90.+4). Unterm Strich war es somit ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Dreier für Borussia Dortmund, das nun wieder gute Karten im Kampf um die Achtelfinaltickets hat.

Im Parallelspiel der Gruppe F wurde Paris St. Germain seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang den AC Mailand im heimischen Prinzenpark mit 3:0. Ex-Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani (53.) stellte die Weichen mit seinem Abstauber kurz nach Wiederbeginn auf Sieg. Zuvor hatte Kylian Mbappé (32.) die Führung besorgt, ehe Kang-in Lee (89.) kurz vor Schluss den Endstand besorgte. PSG ist mit 6 Punkten Erster vor dem BVB und Newcastle, Milan (2) ist nun das Schlusslicht.

Haaland-Doppelpack bei City-Sieg! Auch Barça wahrt weiße Weste

Manchester City konnte derweil seine weiße Weste in der Königsklasse wahren. Die Guardiola-Elf tat sich zwar bei den Young Boys Bern durchaus schwer, behielt aber letztendlich mit 3:1 die Oberhand. Auch, weil Erling Haaland seine kleine Torflaute beendete. Der norwegische Superstar schnürte einen Doppelpack, nachdem er in den letzten fünf Pflichtspielen „nur“ einen Treffer beisteuerte. ManCity führt die Gruppe G vor Leipzig (3:1 gegen Roter Stern Belgrad) an und hat die K.o.-Runde fest im Visier.

Auch der FC Barcelona verbuchte im dritten Spiel den dritten Sieg. Beim 2:1-Heimerfolg gegen Schachtar Donezk bekletterten sich die Katalanen jedoch nicht mit Ruhm. Nach überlegener ersten Halbzeit, in der Ferran Torres (28.) und Fermín López (36.) trafen, muckte der ukrainische Underdog im Camp Nou auf. Georgiy Sudakov (62.) verkürzte nach einem Konter. Barça agierte in der Schlussphase nervös, brachte aber den etwas glücklichen Sieg ins Ziel.