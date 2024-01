Die besten WWE-Entrances, welche Fans zum Mitmachen animieren

Montag, 15.01.2024 - 16:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wenn die Musik des eigenen Lieblingssuperstars erklingt, dann gerät der Herzschlag eines Wrestling-Fans in der Tat in einen schnelleren Rhythmus. Das Adrenalin pumpt durch den Körper und es ist klar: Jetzt ist Zeit zum Feiern. Eine Besonderheit des Wrestlings sind die Entrances, denn diese halten nicht selten eine eigene kleine Show innerhalb des Wrestling-Zirkus bereit. Die Entrance-Songs der Wrestler sind unter den Fans sehr wohl bekannt und sobald die ersten Töne aus den Lautsprechern tönen, weiß jeder, welcher Superstar gleich durch den Vorhang kommen wird.

Einige WWE-Superstars weisen sehr markante Entrances vor. Diese laden förmlich zum Mitmachen ein, denn welchen Fan hält es wirklich auf seinem Platz, wenn die Musik jener Stars ertönt, die uns so wunderbar unterhalten? Wir haben in dieser Übersicht 5 WWE-Entrances zusammengetragen, welche sich durch besondere Optionen zum Mitmachen auszeichnen. Und wir sind uns sicher, dass auch Ihr schon einmal dazu verleitet wurdet, bei einem dieser Entrances Freude auszustrahlen.

R-Truth – was geht ab, Wrestling-Fans?

„What's up?“ Wenn diese Frage durch die Halle schwebt, dann wissen alle WWE-Fans sehr genau, wer gleich auf der Entrance-Rampe erscheinen wird. R-Truth ist einer der beliebtesten Wrestler aller Zeiten. Obwohl er im Ring erstklassige Moves zeigen kann, ist er insbesondere für seinen Comedy-Charakter bekannt. R-Truth hat keine Probleme damit, sich selbst bloßzustellen, um die Fans zum Lachen zu bringen. Seine Dance-Breaks mit Carmella sind zur Legende geworden, aber auch seine Rapping-Skills sind beeindruckend.

Jedes Mal, wenn R-Truths Musik abgespielt wird, kommt er rappend zum Ring und sein Entrance-Song beinhaltet die wichtige Frage – „What's up?“ Die Fans wiederholen diese Frage dann lautstark und das zieht sich mehrmals durch den gesamten Auftritt. Manchmal lässt R-Truth sein „What's Up“ auch während eines Matches durch die Halle schallen und bekommt prompt Antwort von seinen Fans. Es gibt sicherlich kaum einen Fan, der beim Entrance von R-Truth widerstehen kann, denn man muss einfach mitmachen.

Kurt Angle – „You suck!“

Die „You suck“ Chants beim Einmarsch von Kurt Angle haben eine lange Geschichte. Waren sie einst dazu angedacht, Angle zur Weißglut zu treiben, so hat der Superstar diese Chants bei seinem Ringentrance inzwischen zu schätzen gelernt. Er weiß, dass die Leute bei seinem Entrance „You suck“ rufen, aber sobald er im Ring ist, ändert sich die Stimmung. Kurt Angle ist einer der besten Wrestler aller Zeiten. Und die Fans wissen das, weswegen es während seiner Matches sehr viele positive Chants gibt, welche diese Qualität bezeugen.

Doch zurück zum „You suck“ Chant, denn dieser ist ein wichtiger Teil der Fankultur geworden. Zwar rufen die Fans diesen Chant auch bei manchen anderen Superstars, doch dann ist er auch wirklich so gemeint. Bei Kurt Angle ist dies anders, denn die Fans sind nicht wirklich der Meinung, dass Kurt Angle ein schlechter Wrestler ist. Es hat sich einfach so eingespielt und heute genießt Angle diese Chants und quittiert sie gar mit einem Lächeln, denn es ist selten, dass sich die Fans so begeistert an einem Entrance beteiligen.

The New Day – es ist ein neuer Tag!

Das Wrestling-Stable The New Day bestand ursprünglich aus Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods. Nach der schweren Nackenverletzung von Big E fiel dieser weg, doch die Fanunterstützung für New Day blieb erhalten. Die mehrfachen Tag Team Champions gehören zu den angesehensten Tag Teams in der WWE-Geschichte und dabei hatte ihre Gruppierung zu Beginn keinen guten Stand bei den Wrestling-Fans. Durch einige ausführliche Änderungen am Gimmick sollte sich aber alles ändern. The New Day sind quasi die Clowns von World Wrestling Entertainment, können aber im Ernstfall umschalten und zeigen, wie gut sie im Ring sind.

The New Day wurde zu einem großen Marketingerfolg für WWE, denn das Stable verkaufte massenhaft Merchandise wie T-Shirts, Poster, Kalender, Action-Figuren, Bücher und natürlich Cornflakes. Ein wichtiges Markenzeichen ist der Mitmach-Entrance von The New Day. Die Ankündigung erfolgt meist via Mikrofon von hinter den Kulissen, wobei die Fans angefeuert werden. Danach ertönt der bekannte Spruch: „It's a New Day! Yes, it is!“. Es ist kaum einem Fan möglich, dem Charisma von New Day und dem coolen Beat der Musik zu widerstehen.

Shinsuke Nakamura – ein Entrance mit Beat

Shinsuke Nakamura ist ein wahrer Künstler im Ring. Seine Präsenz nimmt ganze Arenen für sich ein und es steht außer Frage, dass der große Japaner unglaubliche Moves ausführen kann. Sein größtes Markenzeichen ist aber der Entrance, denn die Musik von Shinsuke Nakamura animiert zum Mitmachen, wie es kaum eine andere Musik in der Wrestling-Szene tut. WWE versäumt es nicht, die Musik voll aufzudrehen, damit die Fans den gesamten Sound in sich aufnehmen können. Der textlose Refrain des Songs wird dann von den Fans fleißig mitgegrölt.

Dabei brauchen die Fans auf alle Fälle etwas Durchhaltevermögen, denn der Entrance von Shinsuke Nakamura kann in der Tat einige Minuten dauern. In der Regel lässt sich der Japaner viel Zeit, um zum Ring zu gelangen. Das ist aber nicht schlimm, denn auf diese Weise haben die Fans ausgiebig Gelegenheit, seinen Entrance zu feiern. Und Hand auf das Herz: Beim Entrance von Shinsuke Nakamura fällt es schwer, nicht mitzumachen, oder?

Hulk Hogan – weil viele Wrestling-Fans real Americans sind

Hulk Hogan ist eine Person der Wrestling-Welt, die absolut polarisieren kann. Viele der jüngeren Wrestling-Fans können mit ihm nichts mehr anfangen, aber wer schon länger in der Szene vertreten ist, der weiß, dass Hulk Hogan einer der besten Entertainer ist. Sicherlich ist sein Können als Wrestler sehr begrenzt, aber er weiß, wie er die Fans mitnehmen kann. Seine Promos sind in den meisten Fällen hochwertig und mitreißend. Er ist ein klassischer Talker und so ist es stets ein Hochgenuss, wenn Hulk Hogan im Wrestling-Ring zum Mikrofon greift.

Sein Entrance ist über die Jahre hinweg zu einem Kulturelement des Wrestlings geworden. Dabei hat Hulk eine Sache geschafft, welche nicht vielen Wrestlern gelingt. Er hat gleich zwei actiongeladene Entrances geschaffen. Sein Klassiker ist der „Real American Song“, der natürlich vor allem in den USA gefeiert wird, aber auch im Ausland viele Fans zum Mitmachen animiert. Darüber hinaus ist Hogan aber auch für sein nWo-Entrance bekannt. Hierbei wird vor allem die Videoqualität in Schwarz-Weiß hervorgehoben. Aber auch die Entrance-Musik der nWo ist ein zeitloser Klassiker und rockt total.