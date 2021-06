eSports: Welche Alternativen gibt es für Gamer zur FIFA-Reihe?

Freitag, 25.06.2021 - 15:37 Uhr

Von: Asanka Schneider

Unter den Fußball-Videospielen steht FIFA unangefochten an der Spitze. Genauso, wie der FC Bayern München sich seit Jahren nach fast jeder Saison die Meisterschale nach Hause holt, ist die neueste FIFA-Edition ein ums andere Mal der Bestseller. Wer gleichzeitig Fußball-Fan und Gamer ist, kommt um das Spiel nicht herum. Darüber ist aber nicht jeder glücklich.

Denn irgendwann ist auch das beste Videospiel-Konzept einmal ausgelaugt. Und die Spieler werden geradezu gedrängt, immer mehr Geld in FIFA Points und Fut Packs zu investieren. Höchste Zeit also, sich wieder einmal nach Alternativen umzusehen.

Pro Evolution Soccer

Die erste Adresse ist da natürlich der einstige FIFA-Erzrivale Pro Evolution Soccer (PES). Noch vor zehn Jahren lieferte sich das Franchise von Konami ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit FIFA, was die Verkaufszahlen anging. Heute ist diese Rivalität Geschichte, 2019 verkaufte PES nicht einmal 5% so viele Spiele wie FIFA.

Das heißt aber nicht, dass PES keinen Spaß macht, ganz im Gegenteil. Nach jahrelangem FIFA-Einerlei bietet das Spiel willkommene Abwechslung und viele erfrischende Elemente. 2020 hat das Franchise zudem einen Kurswechsel vollzogen und konzentriert sich auf das Online-Gameplay. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Football Mania

Im Gegensatz zu FIFA und PES ist Football Mania ein Singleplayer-Spiel. Es ist also nicht so sehr für einen nächtelangen Spielmarathon mit den Kumpels und mehr für ein bisschen leichte Unterhaltung zwischendurch geeignet. Im Übrigen hat es dieser Titel, der zum Beispiel bei Lapalingo Slots gespielt werden kann, in sich.

Was das Gameplay an Tiefe fehlt, macht es durch temporeiche Action und echte Stadion-Atmosphäre wieder wett. Da die Spielmechanismen von Football Mania im Vergleich zu anderen Fußballspielen deutlich einfacher sind, ist es auch für Gelegenheits-Gamer gut geeignet.

Rocket League

Fußballspielende Sportwagen – diese Idee hört sich zunächst einmal völlig verrückt an. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat sich Rocket League seit seinem Debüt 2015 zu einem echten Phänomen entwickelt. Nicht nur Fußball-Fans haben ihren Spaß daran, den Ball mehr oder weniger gezielt über das Spielfeld zu bugsieren.

Im Gegensatz zu FIFA nimmt sich dieses Spiel selbst nicht so ernst, sodass es auch viel weniger frustrierend ist, wenn es gerade einmal nicht so gut läuft. Allerdings kann auch dieses Spiel ein teures Hobby werden, zum Beispiel wenn man unbedingt die neuesten Felgen für sein Auto will.

Football Manager

Unter den Manager-Spielen ist die Konkurrenz zum Glück noch ein wenig lebhafter. Player‘s Eleven, Soccer Manager und Football Manager haben jeweils besondere Features, die sie spielenswert machen. Aktuell ist aber Football Manager 2021 eindeutig das beste Spiel unter den drei, und dass nicht nur dank der Bundesliga-Lizenz. Die Spiel-Engine hat ein erhebliches Upgrade erhalten und liefert bei der Match-Analyse nun einen beispiellosen Detailgrad. Taktische Raffinesse wird durch das neue System nicht nur gefördert, sondern auch belohnt. Und auch das neue Agenten-System macht Football Manager ein klein wenig besser.

Wer dringend etwas Abwechslung von FIFA braucht, wird also schnell fündig. Alle dieser Spiele gibt es sowohl für den PC als auch für mobile Plattformen, sodass es keinen Grund zur Anschaffung einer Konsole gibt. Es gibt also keinen Grund mehr, über fehlende Abwechslung beim Platzhirsch der Fußball-Games zu meckern.