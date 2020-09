Saison 1969/70: Trainerentlassung von Rolf Paetz bei Hannover 96

Montag, 07.09.2020 - 13:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Rolf Paetz fungierte in der Saison 1969/70 bei Hannover 96 zwischen dem Trainerwechsel von Zlatko Cajkovski zu Hans Pilz zum Jahresende als Interimstrainer. Die Roten haben zwei Spiele in der Bundesliga unter Trainer Paetz bestritten.

Zlatko Cajkovski wurde aufgrund von Erfolgslosigkeit nach 15 Spielen am 8. Dezember 1969 als Hannover 96 Trainer entlassen. Somit waren die Verantwortlichen schnell zum Handeln gezwungen, da bis zur Winterpause noch zwei Spiele in der Bundesliga auf dem Programm standen. Ein neuer Übungsleiter musste her.

Nach Cajkovski-Entlassung: Rolf Paetz Interimstrainer bei Hannover 96

Die Wahl fiel auf Rolf Paetz, der als Interimstrainer einsprang. Paetz spielte selbst viele Jahre für Hannover 96 (zwischen 1952 bis 1958) und war zum Zeitpunkt der Cajkovski-Entlassung als Jugend- bzw. Amateurtrainer bei den Niedersachsen tätig. Zudem arbeitete er nebenbei noch als Versicherungsvertreter, doch als er von Hannover 96 die Anfrage bekam, das Team kurzfristig zu übernehmen, erklärte er sich sofort bereit.

H96-Trainer Paetz für zwei Spiele im Amt

Der Klub von der Leine war zum Ende der Hinrunde in großen Abstiegsnöten, belegte man doch mit 12:18 Punkten nur den 15. Platz. Lediglich Werder Bremen (11 Punkte), Alemannia Aachen (10) und 1860 München (8) hatten weniger Punkte auf dem Konto. Als Hannover 96 Trainer konnte Rolf Paetz einen guten Einstand feiern und holte im Heimspiel beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt gleich einen Punkt.

Doch im letzten Spiel vor der Winterpause geriet Hannover 96 beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:5 unter die Räder. Nachdem die Roten Teufel schon mit 3:0 in Front lagen, konnte Jürgen Bandura mit einem Doppelpack (62./65.) noch auf 2:3 verkürzen und für neuen Hoffnungsschimmer bei Hannover 96 Trainer Rolf Paetz sorgen, doch in der Schlussphase machte Lautern mit zwei späten Treffern alles klar.

Pilz neuer Hannover 96 Trainer zur Rückrunde 1969/70

Nach dem Unentschieden und der Niederlage verabschiedete sich Hannover 96 als 16. in die Winterpause und für Paetz war die Zeit als Bundesliga-Trainer der Roten schon wieder vorbei. Am 2. Januar übernahm dann Hans Pilz als neuer Cheftrainer das Zepter bei den Niedersachsen und beendete mit H96 die Saison 1969/70 auf dem 13. Platz.

Für Paetz, der zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt war, sollte es der erste und letzte Posten als Trainer in der Bundesliga gewesen sein, nachdem er seine Trainerentlassung mitgeteilt bekam. Stattdessen übernahm er wieder seinen Trainerjob bei den Amateuren von Hannover 96.

Rolf Paetz privat bei Continental und Pelikan tätig

Über das Privatleben von Rolf Paetz ist nicht allzu viel bekannt. Seinen eigentlichen Beruf als Schlosser ging er bei Continental nach, wobei er nach seiner Spielerkarriere als Versicherungsvertreter tätig war. Im Jahre 1963 kam er bei der Firma Pelikan in Hannover unter.

Gleichzeitig war er als Trainer der Amateure von Hannover 96 und als Jugendtrainer für seinen Klub zuständig. Rolf Paetz galt als sehr heimatverbunden und so ist es auch kein Wunder, dass er nie Trainer eines anderen Vereins neben Hannover 96 war. Am 19. April 1994 verstarb der deutsche Meister von 1954 im Alter von 71 Jahren!