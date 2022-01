Nach epischer Finalschlacht: Peter "Snakebite“ Wright krönt sich zum Weltmeister

Dienstag, 04.01.2022 - 11:00 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Peter Wright ist neuer Darts-Weltmeister! In einem dramatischen Finale der Darts-WM 2022 rang der Schotte seinen Widersacher Michael Smith mit 7:5 nieder und bewies vor allem in der Schlussphase die besseren Nerven. Smith, der zwischenzeitlich das Momentum auf seiner Seite hatte, brach am Ende trotz mehrerer 180er-Rekorde regelrecht ein.

Der schottische Paradiesvogel landet zum zweiten Mal auf dem WM-Thron: Nachdem Peter Wright 2020 erstmals Weltmeister wurde, krallte sich der buntgekleidete und -frisierte Irokesen-Mann nun seinen zweiten WM-Titel. Im Tollhaus „Ally Pally“ im Norden von London bezwang „Snakebite“ seinen Kontrahenten Michael Smith mit 7:5.

Peter Wright verwandelt 1. Matchdart! Final-Drama von Smith geht weiter

Die Finalisten lieferten sich knapp 2 Stunden eine packende Darts-Schlacht, die nicht immer hochklassig, dafür aber extrem spannend war. Wright verwandelte seinen 1. Matchdart und stemmte anschließend mit Freudentränen in den Augen die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophäe in die Höhe. Zudem kassierte der 51-jährige Routinier ein Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 595.00 Euro).

Für Michael Smith geht indes seine persönliche Final-Flaute weiter. Denn der Engländer verlor bereits sein 9. Finale eines Major-Turniers und muss weiter auf einen der ganz großen Titel bei einem Darts-Turnier warten. 2019 zog er etwa in seinem ersten WM-Finale gegen Michael van Gerwen den Kürzeren. Da verwunderte es nicht, dass der „Bully Boy“ nach der bitteren und nervenaufreibenden Finalpleite gegen Peter Wright mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Wright besser auf die Doppel - Drei 180er-Rekorde für „Bully Boy“ Smith

In der Statistik hatte Wright knapp die Nase vorn. Zwar verbuchte er im Darts-WM-Finale einen etwas schlechteren Drei-Dart-Average von 98,34 Punkten gegenüber 99,22 Punkten von Smith. Doch „Snakebite“ bewahrte beim Auschecken insgesamt den kühleren Kopf. Während der Titelträger auf eine Doppelquote von 39,1 Prozent kam, hatte Smith beim Checkout eine Quote von 35,4 Prozent.

Für „Bully Boy“ Smith, der seinem Ruf als Scoring-Maschine über weite Strecken der Partie alle Ehre erwies, waren am Ende die drei aufgestellten 180er-Rekorde nutzlos. Denn der 31-Jährige erzielte stolze 24 180er in der Partie. Das war zuvor noch nie einem Spieler bei einem WM-Match und WM-Finale geglückt. Zudem warf Smith im Turnierverlauf 83-mal ein Maximum - ebenfalls Bestmarke.

Darts-WM: Finale kippt im 10. Satz - Smith bricht ein, Wright läuft heiß

Dabei war Michael Smith seinem großen Traum vom ersten Major-Sieg im WM-Finale, dass nach dem Modus „Best of 13 Sets“ gespielt wurde, zwischenzeitlich ganz nah. Er gewann den 10. Satz mit 3:2 und lag zu diesem Zeitpunkt mit 5:4-Sätzen in Front. Im folgenden Set glückte dem „Bully Boy“ ein Break und er lag mit 2:0 Legs vorne (drei Legs werden für einen Satzgewinn benötigt).

Doch dann schlug Peter Wright eiskalt zurück. Der Schotte bewies Nerven aus Stahl, traf zuverlässig die Triple und konnte sich mit drei Legs in Folge den 10. Satz gewinnen. Das Spiel kippte in der Schlussphase komplett und „Snakebite“ war einfach nicht mehr zu stoppen.

„Snakebite“ Wright wie im Rausch

Im 11. Durchgang trumpfte Wright weiter groß, holte alle drei Legs und übernahm mit 6:5-Sätzen nun wieder die Führung. Der Mann mit der Irokesenfriseur ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Im 12. Satz breakte Wright Smith erneut, als er mit einem Wurf auf das „Bullseye“ 81 Punkte auslöschte und sich das erste Leg schnappte.

Bei eigenem Anwurf schnappte sich Wright auch das zweite Leg. Zwar konnte Smith noch einmal auf 1:2-Legs verkürzen und die Durststrecke von acht verlorenen Legs am Stück stoppen. Doch Wright machte anschließend kurzen Prozess. Bei 32 Punkten Rest traf er auf Anhieb die Doppel 16 zum Titelgewinn.

2. WM-Titel: Peter Wright im erlesenen Darts-Legenden-Kreis

Mit seinem zweiten Triumph bei einer Darts-Weltmeisterschaft schaffte Peter Wright übrigens auch den Sprung in einen illustreren Kreis. Denn insgesamt konnten gerade einmal sechs Spieler mehr als einmal das wichtigste Darts-Turnier der Welt gewinnen. Unangefochtener WM-Rekordsieger bleibt der legendäre Phil Taylor mit gleich 14 Titeln.

Dahinter folgt der Niederländer Michael van Gerwen, der bei der diesjährigen WM aufgrund einer Corona-Infektion kampflos die Segel streichen mussten, mit drei WM-Titeln. Je zweimal die Weltmeisterschaft gewinnen konnten indes Gary Anderson (Schottland), Adrian Lewis (England), John Part (Kanada) und eben Peter Wright.

Darts-WM-Finale 2022: Munter Schlagabtausch bis 10. Satz

Dieser wurde im Vorfeld des Darts-WM-Finals 2022 als leichter Favorit gehandelt und erwischte trotz leichter Probleme zu Beginn den besseren Start. Die ersten beiden Sätze holte sich „Snakebite“ mit jeweils 3:1. Wobei sich im zweiten Leg des Auftaktsatzes kurioses zugetragen hatte. Denn die beiden Darts-Stars Wright und Smith verballerte in dieser Runde zusammen mehr als 20 Versuche auf die Doppel! Doch auch Michael Smith, der vom Gros der 3.000 Zuschauern im Londoner „Ally Pally“ angefeuert wurde, schaffte den 2:2-Satzausgleich.

Mit seinem Power-Scoring konnte der „Bully Boy“, der zuvor James Wade im Halb- und Titelverteidiger und Topfavorit Gerwyn Price im Viertelfinale eliminierte, die Partie in der Folge drehen. Nach sechs Sätzen stand es 3:3, ehe Michael Smith Peter Wright im siebten Durchgang (3:0) regelrecht überrannte und erstmals mit 4:3-Sätzen die Führung übernahm. Danach entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. „Snakebite“ Wright glich mit einem Set-Dart auf die Doppel-9 zum 4:4 aus. Smith gewann den 9. Satz mit 3:2, ehe ihm die Partie im 10. Satz aus den Händen glitt und Wright zum Triumph marschierte.