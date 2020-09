Transferticker: Sind sich Fenerbahce Istanbul und Mario Mandžukić bereits einig?

Dienstag, 15.09.2020 - 17:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der ehemalige kroatische Nationalspieler Mario Mandžukić war zuletzt vereinslos, nachdem er seinen Vertrag bei Al Duhail aufgelöst hatte. Zahlreiche Transfergerüchte tauchten in der Folge auf, die den Stürmer mit den unterschiedlichsten Klubs in Verbindung brachten. Nun scheint eine Spur ganz heiß zu sein und diese führt in die türkische Süper Lig.

Nach Informationen von „Fanatik“ soll der Mittelstürmer, der in der Bundesliga für den FC Bayern München und für den VfL Wolfsburg auf Torejagd ging, nun kurz vor einer Unterschrift bei Fenerbahçe Istanbul stehen. Der Kroate würde in diesem Fall Vedat Muriqi ersetzen, der in die Serie A zu Lazio Rom wechselt.