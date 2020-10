Transferticker: Hertha BSC in Kontakt mit Mario Götze - Steht Einigung bevor?

Freitag, 02.10.2020 - 14:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes ereignet sich anscheinend in Berlin. Bundesligist Hertha BSC wird seit Längerem nachgesagt, dass man Interesse an Mario Götze habe! Der mittlerweile 28-jährige ist aktuell vereinslos, nachdem sein Ex-Klub Borussia Dortmund den Vertrag nicht verlängerte. In Dortmund soll der ehemalige Nationalspieler zuletzt angeblich rund 10 Millionen Euro verdient haben

So viel wird er bei Hertha BSC nicht verdienen können. Die Alte Dame hat unlängst bestätigt, sich mit dem WM-Finaltorschützen von 2014 befasst zu haben. Nun berichtet die „BILD“, dass er seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen könnte. Hertha-Trainer Bruno Labbadia gilt dabei als Götze-Fan. Abstriche müsste Götze in Sachen Gehalt hinnehmen. Rund 5 Millionen Euro im Jahr sollen dabei im Raume stehen. Hertha BSC hat noch bis Montag um 18 Uhr Zeit, den vertragslosen Götze in die Hauptstadt zu lotsen.