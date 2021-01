Transferticker: Hertha BSC an Genuas Jakub Jankto interessiert?

Montag, 04.01.2021 - 19:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aktuelle Hertha BSC Transfergerüchte machen am heutigen Abend die Runde. So berichtet das italienische Portal „FiorentinaUno“ über das vermeintliche Interesse an Jakub Jankto! Der 24-jährige Mittelfeldspieler wäre einer für die Zentrale, kann aber auch im offensiven und im linken Mittelfeld agieren.

Mit einem aktuellen Marktwert von rund 10 Millionen Euro und einem Vertrag bis zum Sommer 2023, wäre der Linksfuß allerdings nicht unbedingt günstig zu haben. Bei Hertha BSC scheint man sich auch in diesem Winter auf dem Transfermarkt umzuschauen. Bewahrheiten sich die Bundesliga Transfergerüchte, dann würde man neben Vladimir Darida einen weiteren Tschechen ins Team holen. In der aktuellen Saison kommt Jakub Jankto auf 14 Einsätze für Sampdoria Genua in der Serie A (4 Treffer / 2 Vorlagen)